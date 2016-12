ADOSAC repudia la inmoralidad del gobierno, que deja sin los sueldos de noviembre a los trabajadores de Santa Cruz

El gremio docente, (ADOSAC) totalmente encolumnado tras el reclamo que llevan adelante los trabajadores de los distintos estamentos de la administración pública y particularmente de nuestro sector, repudia enérgicamente la actitud inmoral, discriminativa y teñida de clara ilegalidad que ejerce el gobierno provincial, manipulando arbitrariamente los salarios, no abonándolos en tiempo y forma, generando en las familias una situación de zozobra permanente que afecta la economía y la relación intrafamiliar, sin que ello pareciera preocuparle a la gobernadora Alicia Kirchner, que insiste y persiste en este sentido, llevando mes a mes a los trabajadores provinciales a la incertidumbre y la desesperación.

El Ejecutivo aplica la regla del avestruz, escondiendo la cabeza para no ver, oír ni escuchar y en tren de pensar solo y exclusivamente en los objetivos egoístas que los mueve, vulnera nuestros derechos más esenciales quedándose ilegalmente con un dinero que no le corresponde, haciendo retención indebida de fondos, no realizando los aportes obligatorios por lo que a cada trabajador le descuentan; en definitiva incumpliendo todos y cada una de las obligaciones consagradas en la Constitución provincial, nacional, leyes y Convenios Colectivos de Trabajo.

Los sueldos del mes de noviembre al día 20 de diciembre, aún no han sido depositados de manera total y definitiva en las cuentas de los trabajadores de Santa Cruz y mientras algunos funcionarios del gobierno nacional, se desgarran las vestiduras porque en esta provincia los docentes hicimos paros equivalentes a 3 meses durante el ciclo lectivo 2016, no advierten que el gobierno pagó mal, a destiempo o no pagó, los doce meses del año.

El Estado provincial está gobernado por personas con escasa o ninguna sensibilidad; por resentidos políticos que pretenden hacernos pagar a los trabajadores sus frustraciones y delirios; pero, como trabajadores, no vamos a permitir que nos sigan llevando por delante, sin dar pelea en el campo al que nos quieran llevar: la dialéctica, las aulas o la calle.

Si este conjunto de funcionarios sin sensibilidad ni criterio de gobierno, sin gestión ni plan, ni programa, ni políticas públicas, persiste en retener los sueldos y no pagar lo atrasado más el medio aguinaldo de manera completa, montos de por sí magros e insuficientes e insiste en pagar cuando se les ocurre y de la manera que le quede más cómodo, tendrá, al menos de parte de la ADOSAC, el reclamo permanente ante las puertas de casa de gobierno. El sector docente no cederá ante las presiones burocráticas de quienes están denigrando la función del maestro, llevando a cada uno de nosotros a mendigar el pago de nuestros salarios honradamente ganados, pero que la gobernadora intenta utilizar como variable de ajuste para presionar, condicionar y coaccionar, mientras el extraordinario monto mensual de la masa salarial y los aguinaldos que debiera erogar en tiempo y forma, están siendo colocados a interés o en la timba de los Lebacs, sin control por parte de quienes deben velar por la transparencia y los actos de gobierno.

