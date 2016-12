Prades: “Cualquier hecho de violencia es pura y exclusiva responsabilidad del Gobierno Provincial”

Ante el incumplimiento asumido por el Gobierno Provincial de enviar los fondos para que Caleta Olivia pueda pagar los salarios de los empleados Municipales, el Ejecutivo decidió repartir lo que tiene en sus cuentas en partes iguales. Los empleados Municipales tendrán acreditado doce mil pesos.

Acompañado por los Secretarios de Gobierno Dr. José Luis Lacrouts, de Hacienda Lic. Marcos Antonelli, de Servicios Cristian Bazán y de Cultura, Turismo y Deportes Prof. Claudia Rearte, el Secretario de Relaciones Institucionales Prof. Pablo Fernández y el interventor de Teleservicios Javier Morales, el Intendente brindó una conferencia en la Sala de Situación donde responsabilizó al Gobierno Provincial por no enviar los fondos comprometidos para pagar los salarios.

“Caleta Olivia se va a poner a la cabeza de la pelea contra los perversos que nos han Gobernado estos últimos años”, comenzó diciendo Facundo Prades en conferencia de prensa. Las faltas de respeto por parte del Gobierno Provincial para con la figura del Intendente Facundo Prades y los vecinos de la Ciudad se han incrementado estas últimas horas cuando no se cumplió con el compromiso asumido de enviar la totalidad de los fondos para pagar los salarios. En este escenario y con la decisión de los empleados de corta la ruta nacional Nº 3, el Intendente decidió en conferencia de prensa anunciar que ya tienen acreditados en sus cuentas doce mil pesos todos los empleados.

Es dable señalar que por expresa disposición del artículo 5 de la Constitución Nacional los Gobiernos Provinciales están obligados a asegurar el régimen municipal, entre otras cosas; y que por la Ley 3479 (De endeudamiento Provincial), el Gobierno de Santa Cruz debe asegurar a todos los Municipios la cobertura total de sus déficit, particularmente el pago total de los salarios mensuales y los medios aguinaldos de todos los trabajadores Municipales, y esto “no lo está cumpliendo por eso responsabilizo a la Gobernadora y sus Ministros de lo que pueda pasar”, dijo Facundo Prades.

La Municipalidad de Caleta Olivia, su Intendente, demás funcionarios Municipales y los dos diputados provinciales de la ciudad, desde el inicio de sus gestiones fueron proclives al diálogo constructivo en orden al aseguramiento de la gobernabilidad, defensa de la institucionalidad y fundamentalmente de la paz social, recibiendo muchas veces por esta conducta la crítica de algunos sectores de la sociedad.

Luego de un año, desde el inicio de la gestión Municipal no solo “nos ha costado abonar en tiempo y forma los sueldos de los empleados Municipales, sino que además nuestro pueblo se vio privado, como desde hace muchos años, del derecho humano esencial como es el agua potable, sus servicios cloacales totalmente colapsados, infraestructura escolar deteriorada, el sistema eléctrico en su límite, cuestiones estas, que dependen exclusivamente del Gobierno Provincial y que durante todo este tiempo no se tomaron las medidas imprescindibles para dar a nuestros vecinos las respuestas esperadas desde hace tantos años”.

Sin registrar la totalidad de los montos que son necesarios para pagar la totalidad de los salarios a sus empleados, pese al compromiso del Gobierno Provincial sobre que hoy 22 de diciembre se enviarían los dineros, el Ejecutivo Municipal dispuso y atendiendo la crítica situación pagar doce mil pesos a cada uno de los trabajadores. “Son ellos los responsables de que la ciudad este como está, son ellos los responsables y hoy le vamos a exigir de otra manera a Caleta Olivia no es el patio de atrás, no tuvieron la delicadeza de sentarse con los petroleros, no se animaron a decirle nada al gobierno Nacional que tanto critican”.

