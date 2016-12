Bucci: “Alicia no puede dar la cara en Caleta Olivia”

“Las declaraciones del Ministro Basanta sobre Caleta Olivia son una nueva burla a los habitantes de la Ciudad, la verdad es que no tienen cara. Puedo tratar de entender que deba salir a defender a su jefa, pero no que quieran seguir engrupiéndonos con sus cuentas y números que no cierran y menos con la práctica permanente que tienen de ocultarlos y de tergiversarlos. Es increible y tragicomico que el gobierno de un Kirchner pida transparencia cuando todavía debe rendir cuentas desde los fondos de Santa Cruz de los 90 hasta los bolsones de José López hace unos meses atras” comentó Bucci sobre la declaraciones del Ministro de Gobierno de Alicia Kirchner.

El pasado miércoles en sesión extraordinaria de La Cámara de Diputados de Santa Cruz se trató el presupuesto provincial 2017 “el cuál no acompañamos desde la oposición ya que entendemos que el tratamiento del mismo debe ser una construcción colectiva con la participación del oficialismo y la oposición en búsqueda de soluciones reales a las arcas de la provincia, pero sucedió lo mismo que hacen desde que son gobierno, aplican la tiranía de las manos para cerrar todo espacio de debate, un presupuesto que tiene mas de 6.200 millones de deficit que no está nada claro como lo van enderezar, lo que significa nuestros chicos sin clases, trabajadores sin sus sueldos, en resumen sufrimiento para un pueblo que a veces pareciera que quiere exiliarse de Santa Cruz, culpa de los errores políticos que ha cometido el FPV estos ultimos 13 años en Santa Cruz”, analizó Bucci en relación a la ultima sesión del 2016 de la Cámara de Diputados.

En relación a las declaraciones de Basanta sobre los giros económicos a el municipio de Caleta Olivia comentó, “el Ministro desconoce los montos que ha recibido la Municipalidad de Caleta Olivia asi tambien como los tiempos y mecanismo por los cuáles los ha recibido, pero no me sorprende, ya que la intención no es clarificar las cosas sino tratar de cubrir a su jefa. Lo invito a él y a la Gobernadora a visitar Caleta Olivia, yo les abono el pasaje o combustible si no pueden costearlo, para que puedan apreciar la crisis económica que afrontan los comerciantes, la falta de agua, los cortes permanentes de luz, efluentes cloacales desbordados en las calles y los constantes cortes de ruta por parte de diversos sectores sociales, que nos convierten continuamente en la ciudad del caos.

Practicameente a todas estas situaciones le tiene que dar repuestas el proyecto que gobierna hace 30 años la provincia y 12 años la nación, por lo que pedimos los caletenses que sean respetuosos en sus declaraciones en búsqueda de la paz social, ya que escuchar a Tamburo que venga a decirnos que estemos orgullosos de las obras que tenemos en Caleta, cuando siquiera tenemos un vaso de agua para tomar, no colaboran para nada con el humor de la gente. Lamentablemente debemos reconocer que el gobierno provincial de Santa Cruz conoce a Caleta Olivia como un punto negro en un mapa, ya que jamás han venido y menos de han preocupado sobre la situación social y económica de la ciudad”, concluyó el diputado Bucci.

