Marisa Mansilla: Asunción como Concejal

“Fue un momento emotivo porque me acompañaba mi familia, amigos de toda la vida y también ver toda la militancia reunida la verdad que fue fuerte, creo que ahí uno toma conciencia de la responsabilidad que asume y más allá del acto protocolar en sí, contó con esta emotividad con respecto a los seres queridos, es realmente un recuerdo para toda mi vida así que disfrutándolo por supuesto con aquellos que pudieron estar presentes” destacó Marisa Mansilla sobre la ceremonia de jura como Concejal que fue encabezada por el Intendente Gustavo González.

Mansilla realizó un balance de lo que fue éste año al frente de la Subsecretaria de Cultura puntualizando en primer lugar las gestiones que se realizaron para traer los Programas de Nación como es el caso de Festejar, a cargo del Ministerio de Cultura nacional “que tiene dos etapas de inscripción uno es para todas aquellas actividades que van desde el mes de enero del 2017 hasta junio del mismo año y otro de julio a diciembre, en nuestro lo que yo hice fue inscribir a Puerto Deseado para carnavales que era la fecha que desde cultura se trabaja en conjunto con juventud. Uno lo manda y espera por supuesto tener noticias pero sabemos que a nación se inscribe absolutamente todo el país y para mi grata sorpresa llamaron del programa Festejar de Buenos Aires notificándonos que nos habían seleccionado para el aporte artístico, e inmediatamente me comunique con el Secretario de Gobierno Sergio Viotti y el Intendente Gustavo González para darles esta noticia”.

El programa ofrece un show musical a criterio de ellos o un aporte escenográfico y de sonido, en éste caso se optó por lo artístico, ya que las condiciones climáticas son variables y hubiera que trasladar el espectáculo a un espacio cerrado se complicaría por el tamaño de la estructura, por otra parte Mansilla explicó que “estamos en contacto completando las planillas y demás, si bien ya no me correspondería a mi como el contacto está a mi nombre, igual que en la base de datos que ellos manejan directamente seguimos el trámite así” y resaltó que “esto va a ser para la comunidad de Puerto Deseado durante los carnavales, la fecha también una vez que confirmen el número artístico que va a ser en el transcurso de la próxima semana ya se fijará para febreroy la idea es no superponer con los carnavales de las localidades vecinas, sobre todo de Caleta Olivia, donde nuestras murgas participan del concurso, y que ellos vienen a Deseado”.

“Ha sido un año de mucho trabajo, sobre todo porque en el área de cultura o de deporte se trabaja de lunes a lunes, las 24 horas y se llega a esta época del año y uno empieza a sentir un poquito el cansancio, así que en el mes de enero que por razones legislativas no hay sesiones tomaremos un descanso corto como para poder recuperarnos y ya arrancar el 2017 con todas las pilas” finalizó la Concejal.

