Un pedido muy especial

En el día de ayer en horas de la mañana el intendente municipal Dr. José María Carambia recibió a la pequeña Valentina de 9 años. El motivo: la niña le pidió en su carta a Papá Noel una foto con el intendente de Las Heras.

Es por ello que en la extensa agenda del primer mandatario se dio lugar a esta visita, cumpliendo así con el deseo de la pequeña, que fue recibida y se le hizo entrega de un obsequio por parte del funcionario.

En dialogo con la prensa municipal la niña comento: “Yo lo conocí al intendente en un acto donde baile árabe y ahí lo vi, esa vez se saco una foto con mi hermana y ahora le pedí a Papa Noel una foto para mi, su oficina es muy bonita. Estoy muy feliz”.

Consultado el Dr. Carambia manifestó: “Cuando me pusieron al tanto ¿Como me iba a negar? Los niños tienen la inocencia intacta y es muy importante para mi mantener la ilusión de ellos, sobre todo en esta época. Me sorprendí mucho y me sentí muy halagado, le dimos una pequeña ayuda a Papá Noel para cumplir con la cartita de Valentina. Aprovecho para hacer llegar mis mejores deseos a cada familia lasherense, que en estas fiestas reine la paz en cada hogar”.

