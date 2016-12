Cañadón Seco invirtió 35,8 millones de pesos en obras para los vecinos en 2016

A pesar de la difícil situación económica que atraviesan la Provincia y el País, la Comuna logró un superávit de 5,2 millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, presidió en la tarde del miércoles el acto de balance de gestión y rendición de cuentas que se realizó en el Salón de Usos Múltiples, en el que brindó pormenores de los ingresos y egresos de las arcas comunales.

Contándose con la participación de cientos de vecinos, representantes de instituciones intermedias e invitados especiales, en primer lugar se realizó la entrega de la llave de finalización de la primera etapa de la obra solicitada por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Unidad Académica Caleta Olivia que comprende la refacción integral de la planta alta del edificio en el que funcionará el Centro de Investigaciones.

La misma fue entregada por el jefe comunal al vicedecano de la UNPA UACO, magister Claudio Fernández y al vicedirector de dicho Centro, Hugo Montani.

Seguidamente se otorgó a vecinos del barrio Gas del Estado una copia del decreto 2.094 referente a la asignación de fondos para proceder al trámite de expropiación de bienes inmuebles a Camuzzi por parte del gobierno provincial.

Asimismo, el vicedecano de la UNPA UACO, el presidente de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Cañadón Seco Martín González y los integrantes del grupo “Manos de Esperanza”, entregaron presentes al presidente comunal.

Minutos más tarde, se dirigió a los presentes la vecina Verónica Meira, en nombre de la soberana Florencia Choqui y las representantes de Cañadón Seco, quienes hicieron entrega de un regalo al mandatario, quien a su vez les obsequió ramos de rosas.

Rendición de cuentas

Inmediatamente tuvo lugar la rendición de cuentas con el objetivo de poner en conocimiento a la comunidad sobre la gestión y administración de los fondos públicos.

En primer lugar se detalló la inversión realizada en obras para la comunidad, la cual asciende a la suma de 35.816.478 pesos, distribuidas en 24 obras finalizadas, 11 en ejecución y 9 en estudio y proyecto.

Al hacer uso de la palabra, Soloaga señaló que “estamos aquí por quinta vez para rendir cuentas y por primera vez como representantes de la comunidad elegidos por la mayoría del pueblo de Cañadón Seco. Mostramos nuestro balance, el ingreso y egreso de fondos y recursos. Cuando asumimos el 13 de diciembre de 2015 señalamos aspectos de la realidad económica mundial y de nuestro país desde nuestra perspectiva y visión de lo que podría suceder que después se fueron dando con el tiempo, lo que posibilitó adoptar previsiones, entre ellas la desaceleración económica a nivel mundial, el porqué de la suba y la baja del precio del petróleo y sus consecuencias. Sumado a ello la megadevaluación, el aumento de costos, el mayor endeudamiento y achicamiento de gastos, entre otros, que hacen que la nación y la provincia recauden menos y consecuentemente ello afecte a los municipios y comunas”, indicó.

“Impulsar políticas para estar preparados”

El presidente de la comisión de fomento manifestó que “es una satisfacción muy grande haber previsto cosas que finalmente ocurrieron, lo que nos permitió impulsar políticas para estar preparados”, ejemplificando que “tuvimos un nivel de ingresos de la manera que lo habíamos presupuestado, preveíamos un proceso inflacionario en el orden del 35% al 40%”.

“Tuvimos un egreso de 49,5 millones de pesos y un ingreso de 54,7 millones durante este año, con un superávit de 5,2 millones que ya está proyectado a las obras que comenzamos a encarar para el año 2017. Eso quiere decir que las cosas se hicieron bien y que lo que habíamos previsto estaba dentro de los parámetros establecidos”, sostuvo.

Asimismo hizo saber que “recaudamos 30,7 millones en ingresos propios a partir de decisiones políticas que tomamos y en ese valor no hay una sola tasa vinculada con el pago por parte de los vecinos, porque sigue siendo política pública inquebrantable el tributo cero para los vecinos. Mientras que tuvimos 24 millones de pesos en ingreso automático provincial por coparticipación”.

Cabe mencionar que los ingresos propios están principalmente conformados por la tasa de comercio e industria (31%), impuesto automotor (12%), habilitación comercial (12,53%), concesiones y alquileres (9,33%), tasa medioambiente (5,48%) y canon por servidumbre petrolera (3,60%), entre otras.

En lo que respecta a los egresos, 23.227.187 pesos (47%) se destinaron a obras, 11.597.467 (23%) se invirtieron en servicios, 8.477.460 (17%) en el personal, entre otros que sumados dan un total de 49.530.882 pesos.

Sistema de coparticipación

Más adelante, Soloaga se refirió a como debería distribuirse el sistema de coparticipación en la provincia, “tendríamos que percibir 0,61% de monto de coparticipación y en realidad percibimos 0,32%, es decir la mitad. Ello se debe a que la Ley de Coparticipación que data del año 1987, establece que las comisiones de fomento que se crearon con posterioridad a la sanción de esa Ley no perciben uno de los factores más importantes de distribución que es el 5,85% proporcional a la diferencia poblacional entre la localidad y la capital provincial. No obstante ello nuestros números arrojan un saldo totalmente positivo, lo que nos llena de satisfacción y orgullo”.

En otro orden de cosas, se refirió a la inversión millonaria en obras de pavimentación, mejoramiento de veredas, obras para el mejoramiento integral del centro comercial, en la recuperación de viejas estructuras que pertenecieron a YPF, la plaza Compadres de la Independencia que maravilla a quienes nos visitan desde distintos puntos del país, entre tantas otras.

Organización y construcción colectiva

Asimismo, agradeció a las instituciones que participan del proceso de organización y construcción colectiva, “siempre convocamos para discutir desde el punto más sencillo al más complejo, hemos convocado a la comunidad por los permanentes bloqueos a la libertad del pueblo pero no nos ponemos en el papel de dirigentes fascistas que nos oponemos a la protesta social y a modo de afirmar ello debemos decir que esta ha sido la primer gestión que fue en contra del bestial tarifazo que quiso imponer el Gobierno Nacional al gas, defendiendo los intereses de los vecinos de toda la región”.

“Hicimos público cuando el Gobierno Nacional decidió eliminar el precio sostén del petróleo, más conocido como barril criollo, dijimos que eso provocaría desastre social y en esas luchas siempre hemos estado, por eso con esa autoridad moral y política decimos que el corte de ruta es el bloqueo a la libertad de los hombres y mujeres de los pueblos, es una cachetada lesiva a los intereses populares, es un hecho antidemocrático, representa el daño más severo a la convivencia pacífica, que no puede formar parte de la consolidación de un derecho cuando estoy quitando a otros que se ven severamente perjudicados”, acotó.

Más adelante, planteó que para un proceso de transformación se requieren principios elementales para una comunidad, “eso es lo que nos enseñó el peronismo, la comunidad organizada y solidaria es para resolver los problemas individuales y colectivos, es hacer verbo el mandamiento de amar al prójimo”.

Fue contundente al sostener que “en los procesos de reivindicación, lucha y reclamos queremos a nuestros docentes y maestros de pie y en lucha pero cuidando a nuestros pichones blancos que crecerán para iluminar nuestro pueblo, luchar por derechos pero teniendo en cuenta que el más importante de todos es el derecho de los pibes a la educación y a la formación, porque son las luminarias de las sociedades del mañana y si no les damos la educación privilegiando solamente nuestros derechos estamos apagando la luz del futuro”.

“Hacer de Cañadón Seco el jardín de la Provincia”

Instó a los vecinos y empresas a “cuidar el frente de los predios, forestar, mejorar, porque Cañadón es tierra de vecinos que quieren mejorar el pueblo y hacer de Cañadón Seco el jardín de la provincia”.

Finalmente, agradeció a las empresas que tienen obligaciones tributarias que cumplen con sus obligaciones, “pero debemos decir que hay otras que no lo hacen como la que se encuentra ubicada de forma clandestina en el predio de Camuzzi, la empresa Ex Terran, contratista de YPF, porque se niega sistemáticamente a registrarse para cumplir sus obligaciones tributarias y legales y si la clausuramos como dice la Ley vamos a dejar sin gas a parte de Cañadón y Caleta entonces se aprovechan irresponsablemente de ello, pero queremos que sepan que lo vamos a hacer, porque esa empresa tiene que saber que este pueblo no es tierra de nadie”.

Por último manifestó su reconocimiento absoluto a la participación y el compromiso social e institucional de la Soberana del pueblo Florencia Choqui y de todas las representantes elegidas que hacen verdadero honor a la responsabilidad que les fuera dada.

