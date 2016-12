La diputada radical realizó un balance de la situación provincial y de su gestión parlamentaria y anticipo que durante 2017 seguirán luchando contra la corrupción y peleando junto a los vecinos para establecer cambios profundos en Santa Cruz.

Reyes dijo que es lamentable el estado en que se encuentra la provincia, que fue saqueada y ahora se encuentra fundida, endeudada y paralizada: “Lamentamos que Santa Cruz este pasando este momento de angustia y crisis y esperamos que desde el Gobierno provincial se reconozca la crítica situación y se encaren cambios profundos de modelo.”

La Dra. Reyes destacó que continuaran trabajando desde Unión para Vivir Mejor para representar a los vecinos de toda la provincia y tratar de impulsar los cambios necesarios para mejorar la situación de la provincia.

“Vamos a seguir trabajando junto a los vecinos, recorriendo la provincia y peleando para que todas las voces se escuchen en la Legislatura provincial”, remarcó la diputada Provincial.

Sostuvo que es lamentablemente muchas veces los proyectos que presentan los legisladores que no son del Oficialismo del Frente para la Victoria no reciben el tratamiento parlamentario que permita su debate, mejora y aprobación, pero dijo que esas actitudes antidemocráticas del bloque oficialista no frenaran el trabajo de su bloque.

“Creemos que la Legislatura debería encarar temas centrales como la reforma política para eliminar la ley de lemas, lograr cambios en la ley de coparticipación para que haya más dinero en las comunas y se puedan poner los recursos mas cerca de los problemas de cada barrio.

La diputada agradeció la participación y el acampa;amiento de los vecinos que apoyaron su desempeño y trabajaron junto a ellas para llevar distintos proyectos, ideas e inquietudes a la legislatura provincial.

“Hemos recibido mucho apoyo de vecinos de toda la provincia, militantes, juntas vecinales, gremios y asociaciones que trabajan con nosotros para transformar esta provincia y que este año nos ayudaron a generar proyectos, propuestas, ideas alternativas, que hemos llevado a la Legislatura y hemos planteado en el escenario político de la provincia. Vamos a seguir con ese impulso que tratamos de darle desde nuestro bloque para escuchar a todos los sectores, recorrer los barrios y hacer que mucha mas gente pueda participar de la discusión política en Santa Cruz.”

Reyes destacó que entre los temas fundamentales de su gestión esta la lucha contra la corrupción y la transparencia:

“Cada peso que se pierde por la corrupción,los sobreprecios y los malos gastos del estado es un paso mas lejos de las soluciones que necesitan los vecinos en los barrios. Por eso nos preocupa tanto este tema, por eso hemos trabajado mucho para denunciar los desmanejos administrativos y financieros del gobierno, las licitaciones arregladas y el saqueo del estado que hicieron los Lázaro Baez, los Cristobal Lopez, los Jose Lopez. Queremos que la justicia avance, que se recuperen los fondos que le robaron a la provincia y en eso también vamos a seguir trabajando.”

