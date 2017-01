Ávila: “Los Trabajadores estamos unidos y preparados para lo que se viene”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, asumió su segundo mandato al frente de la Institución, en un acto realizado esta tarde en la Sede del Gremio en Comodoro Rivadavia, donde puso en valor el esfuerzo de los Afiliados junto a sus Delegados para resistir la crisis de la industria en la Cuenca del Golfo San Jorge, al tiempo que agradeció el acompañamiento del municipio y del gobierno provincial en cada gestión realizada. Además, lanzó una advertencia más a las operadoras apuntando a su compromiso, especialmente a YPF, para el sostenimiento de la paz social en la región.

Acompañado por el flamante Secretario Adjunto, Carlos Gómez y el resto de los integrantes de la nueva Comisión Directiva; el intendente Carlos Linares; el futuro vocal de Petroleros Jerárquicos, Javier Araneda -en representación de José Llugdar- y ante funcionarios de los gabinetes municipal y provincial, Jorge Ávila tomó posesión del mandato que lo acredita como titular sindical de Petroleros Privados hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Sería injusto agradecerle al poder político solamente y no hacerlo también con los Trabajadores, que son los que han puesto al hombro en esta crisis, han sido el mentor para que nosotros estemos acá. Hoy nos toca asumir un recambio generacional en la Comisión Directiva que salvo el compañero Gómez, Miguel Vera y yo, conforman una lista con un promedio de 30 años de edad. Acá nacen las futuras conducciones del Sindicato y van a quedarse por muchos años más porque aparte de juventud tienen trabajo”, indicó.

Recordó Ávila que tal como hace cuatro años, se asume con equipos parados en los yacimientos (38). “Nunca asumimos en buenas condiciones, pero siempre le pusimos el hombro, la voluntad, el sacrificio”, subrayó.

Manifestó asimismo que es bueno reconocer los errores que existieron en la anterior gestión: “debemos trabajar de otra manera para el futuro de los Trabajadores. También sería un error no reconocer que si estamos acá, es por esa gente que nos acompaña de la Agrupación, nuestros Jubilados, los Delegados de personal de cada empresa que cada día a partir de que comenzó esta crisis, están detrás de sus Trabajadores”, sostuvo.

Objetivo inmediato: Obra Social

Ávila adelantó que este miércoles a las 14:30 horas ya tendrán la primera reunión de Comisión “y cuando la hagamos, por primera vez en un libro de Actas de este Sindicato va a quedar reflejado el número de Registro de nuestra Obra Social algo por lo que hemos trabajado y peleado generaciones de petroleros”.

“Eso nos obliga a pensar en otro futuro distinto, asumir un compromiso de trabajo y también porque no, de decirles a las operadoras, que son las que tienen los yacimientos, que es verdad que necesitamos un cambio tecnológico y que los Trabajadores Petroleros no le tenemos miedo a la tecnología. Estamos preparados para recibirla pero no a cuesta del hambre, del sacrificio, ni de nuestro salario; sino que nos enseñen para que nosotros aprendamos”, enfatizó.

En ese plano, criticó lo obsoleto de los equipos de pulling y workover “y que tengamos dos o tres perforadores de los cuales nos llenamos de orgullo después de 109 años de petróleo. Que nos eduquen. Para eso va a estar este Sindicato que históricamente siempre ha puesto el hombro en la crisis y quiere dejar de ser el ajuste, porque lo primero que se hace con el Trabajador cuando estas cosas suceden es eso, y es el primero en irse la casa, y ahí es cuando no hay futuro para él y su familia”, advirtió.

Pedido de compromiso

“Este es el mensaje que queremos dar para todas las operadoras, no para una en especial aunque sí principalmente para YPF, porque tiene compromiso con nosotros ya que trabajamos mucho para que esta empresa vuelva al Estado y sea la de los pueblitos, la que está arraigada en el corazón de los chubutenses y no la que hoy antes de sentarse a mirar, ve los números y no les interesa los Trabajadores”, avisó el líder sindicalista. Y dijo que quieren el compromiso de que “si va a haber ajuste, que sea con la mayoría de los Trabajadores adentro sino no habrá paz social, justicia social; y esto se transformará en un caos no sólo para una operadora sino para todas.

Ávila explicó que “en una mesa de diálogo, nosotros siempre hemos estado y vamos a estar del lado de los Trabajadores. Que no les quepa ninguna duda que si acá se hace algún acta acuerdo es temporaria, porque no vamos a entregar nada de lo que tenemos. Esta misma historia la inventaron muchos empresarios que quisieron hacer creer que Comodoro Rivadavia era un Kuwait. Ojalá lo hubiese sido, pero es una ciudad que vive del trabajo de sus obreros, del esfuerzo que todos los días hace cada trabajador que sube a los yacimientos. Estamos preparados para lo que se viene, y para aquellos que critican y muchas veces hablan, los quiero ver ir a trabajar 12 horas con calor, con frío, en el campo. Ahí van a ver y entender por qué el Trabajador Petrolero merece que se lo respete”, disparó.

Asunción

“En este nuevo año que seguramente será el más difícil, lo único que quiere esta Comisión Directiva, toda esta gente joven que hoy asume, hay un compromiso con cada familia. Yo siempre asumí con ellos, son mi apoyo moral, el motor y energía que me mantienen en pie. Sigamos ese camino, el de la gran familia petrolera”, exclamó Ávila.

Y añadió que “es muy difícil juntar a la familia un 2 de enero para dar un discurso, pero cuando hay tantas cosas en el camino sabemos que estamos por el lado de la unidad de los Trabajadores. Aquellos que no entiendan el mensaje, los que no escuchen y no estén de nuestro lado, indudablemente van a dejar los yacimientos”.

“Las cartas están sobre la mesa y el futuro está en nuestras manos. Debemos ser inteligentes y, así como se lo planteamos a las autoridades gubernamentales, se lo vamos a plantear a las operadoras: no queremos subsidios, no queremos limosnas. Lo único que pedimos es trabajo y mantener lo que tenemos. No venimos a mendigar, venimos a pedir lo que por derecho después de 109 años de producción de Petróleo, le pertenece a los Trabajadores”, cerró ‘Loma’ su discurso no son agradecer y desear un feliz año: “que este 2017 nos encuentre unidos detrás de la Institución, como decía Perón, con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes”, concluyó.

Ha sido leída 1 veces!