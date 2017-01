Comunicado de Izquierda Socialista Santa Cruz

Que la crisis no la paguemos los trabajadores

Que Macri y Alicia pongan ya el dinero de los salarios y aguinaldos

Fuertes impuestos a multinacionales petroleras, gasíferas y mineras

A pocos días de fin de año Alicia Kirchner termina de pagar los salarios de noviembre a todos los docentes y estatales de la provincia. En el caso del sector docente aún siguen sin cobrar 1.000 compañeros de las escuelas de gestión privada. No se incorporó al básico el aumento acordado en el 1° semestre, y se pagó por complementaria y recién ayer se efectivizó el pago del incentivo!

El no pago del salario en tiempo y forma fue una constante en los últimos meses a los docentes y al conjunto de los trabajadores estatales y municipales. Se le suma el cese de la atención médica y en farmacias con la obra social provincial, CSS, lo cual perjudica enormemente a todos los empleados públicos y en particular a aquellos que deben enfrentar tratamientos oncológicos o de enfermedades crónicas, que no están recibiendo tratamiento y peligran sus vidas.

También hay despidos y suspensiones en decenas de empresas. La provincia conducida por el “kirchnerismo puro” ininterrumpidamente desde hace décadas es un caos para los trabajadores y el pueblo.

El 21 de diciembre los legisladores del FPV aprobaron el presupuesto 2017, de 38 mil millones de pesos, que supondría un déficit de $6.200 millones, que no garantiza inversión en educación, salud, obras públicas ni aumentos salariales acorde a la inflación de este año.

El gobierno nacional de Macri se niega a aportar fondos de emergencia para garantizar el cobro de salarios y, al contrario, el ministro Bullrich criticó a los docentes por sus paros y propuso que ningún alumno fuera aprobado en 2016.

A pesar que los trabajadores hemos dado sobradas muestras de voluntad de lucha, las conducciones de la mayoría de los gremios provinciales han permitido que se llegue a esta situación por no realizar en su momento una huelga general provincial hasta que aparezca el dinero necesario. En diciembre la mayoría de los estatales estuvimos con medidas de fuerza, Adosac empezó un paro el 1°de diciembre y así cerró el ciclo lectivo, los hospitales sólo atienden urgencias, hemos ocupado las calles con manifestaciones, marcha provinciales y escraches en el Ministerio de Economía y en la sede de la CSS. Adosac ya votó el NO inicio para el período especial, preanunciando lo que se viene.

Esta situación confirma que el kirchnerismo y Cambiemos no son alternativa para resolver la crisis que sus políticas generan en los trabajadores y el pueblo.

En la provincia hay que cobrar fuertes retenciones e impuestos a las multinacionales petroleras, gasíferas y mineras, que han tenido grandes ganancias y con ese dinero garantizar el pago de salarios dignos y las inversiones necesarias en educación, salud, viviendas y obras públicas que den trabajo para todos.

El gobierno nacional debe dejar de pagarle a los banqueros y enviar ya los fondos necesarios para que ningún trabajador quede sin cobrar y sin trabajo.

Ha sido leída 1 veces!