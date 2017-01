Provincia entregó financiamiento institucional para la tradicional Fiesta de la Cereza

En la mañana de hoy la Gobernadora de la Provincia, Alicia Kirchner, entregó al intendente Guillermo Mercado, colaboración institucional gestionada ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la Fiesta de La Cereza.

En un acto realizado en el Palacio Municipal de Los Antiguos, la primera mandataria efectivizó la entrega de una asistencia que le permitirá al Municipio local financiar los recursos necesarios para la realización del tradicional evento. Los fondos fueron gestionados por el Ejecutivo santacruceño, a través del Ministerio de Producción, Comercio e Industria, en el marco de las asistencias técnicas que brinda este Consejo del cual el gobierno provincial es parte integrante.

“Nuestra provincia es polifacética en todos sus paisajes, en su desarrollo, es una provincia especial. Lo que creo es que los santacruceños tenemos que comprender ese valor esencial que tiene nuestra provincia”, recalcó Alicia Kirchner al comenzar su discurso que incluyó también un análisis sobre la situación actual provincial. En ese contexto, la Gobernadora explicó: “Todo lo que proyecté para Santa Cruz durante mi campaña, lo proyecté con un modelo de país como el que venía trabajando primero Néstor (Kirchner) y después Cristina (Fernández de Kirchner)”. Y refiriéndose al contexto nacional, agregó: “Todos los proyectos que teníamos pensado desarrollar, fueron suspendidos. Pero no quedan suspendidas nuestras ganas ni nuestras fuerzas de seguir transformando Santa Cruz.”

En el acto, desarrollado en la Sala de Situación de la Municipalidad, la Gobernadora le entregó también al intendente una orden de pago correspondiente a la apoyatura de comedores escolares. Esta entrega, que se hizo a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se enmarca en las políticas de fortalecimiento familiar y comunitario que lleva adelante el Ejecutivo Provincial.

Otra orden de pago, esta vez recibida por el intendente de manos de la Ministra de Desarrollo Social Paola Vessvessian, corresponde a la protección de la niñez, adolescencia y familia, discapacidad, abordaje y pensiones. Ambas órdenes recibidas por el intendente esta mañana superan los 526 mil pesos, y a ello se sumaron kits deportivos entregados al Club Deportivo San Francisco y a la Secretaría de deportes de la municipalidad antigüense.

“Yo quiero trabajar con todos” enfatizó la primera mandataria provincial y agregó: “A ver si nos ponemos la camiseta de Santa Cruz”. “Que los santacruceños miremos la realidad para sacar esa fortaleza que tenemos y poder encauzar la provincia con trabajo, organización y creatividad” porque “tenemos buscar los caminos y mirar para adelante”.

A su tiempo, Guillermo Mercado agradeció la presencia de la gobernadora: “Empezar este año con su visita no es algo menor”. En ese marco, el intendente se refirió a la situación que atravesó la provincia en el 2016: “Los Antiguos no ha sido la excepción de lo que ha pasado y de lo que está pasando en nuestro país” e instó a trabajar con un solo objetivo “si todos aportamos un granito de arena, todos podemos colaborar, tener esa creatividad, para que la localidad progrese”. “El trabajo dignifica” aseguró el jefe comunal y agregó: “trabajando es la única forma de seguir avanzando”.

Acompañaron el acto presidido por la gobernadora, la Ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian, el Ministro de Gobierno, Fernando Basanta, el presidente de SPSE, Lucio Tamburo, el Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Francisco Anglesio. También estuvieron presentes, el Diputado por el Pueblo de Los Antiguos, Cesar Ormeño, el presidente del Concejo Deliberante local, Julio Bellomo, legisladores municipales, autoridades locales y representantes locales de las Fuerzas de Seguridad.

“Más que nunca tenemos que tener creatividad porque si esperamos a que caigan las cosas, no vamos a ningún lado. Si nos ponemos a hacerlas vamos ir a muchos lados y vamos a lograr lo que hemos hecho siempre: ser sustentables. Pero no de un día para el otro, porque acá no hay magia, lo que debe haber es trabajo, esfuerzo y creatividad” resaltó Alicia Kirchner y concluyó: “Juntemos nuestra fuerza y volvamos a ser la Santa Cruz que queremos ser.”

