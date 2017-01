Campaña de Seguridad Vial Verano Vivo: Operativos de seguridad vial en distintos puntos de Santa Cruz

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, desarrolla la Campaña de Seguridad Vial denominada “Verano Vivo”, mediante la implementación de puestos de control vehiculares fijos y móviles en todo el territorio de la Santa Cruz. Del mismo modo, se desarrolla la campaña de prevención con la distribución de los Kit de folleteria (que contiene información para el viajero) y elementos de seguridad vial, el cual importante mencionar que la totalidad de la financiación de los componentes de “Verano Vivo” fue gracias a los aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Los Agentes de la APSV, despliegan distintos patrullajes en las rutas provinciales en conjunto con la División tránsito de la Policía de Santa Cruz. A través de los mismos se verifican que los conductores de vehículos particulares posean todas las documentaciones en regla y respeten las normas de tránsito establecidas.

Asimismo en el marco de la Campaña de Seguridad Vial “Verano Vivo”, la Secretaría de Seguridad y la APSV, dispondrán de la coordinación y planificación de un dispositivo de seguridad vial en la “Fiesta Nacional de la Cereza” en los Antiguos y la Fiesta Nacional del Lago de la localidad de El Calafate.

La Subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz recordó las recomendaciones que deben tener en cuenta los automovilistas a la hora de salir a la ruta: “Hay que hacer hincapié en el exceso de pasajeros; no exceder la velocidad; no iniciar sobre paso hasta que uno no esté seguro, no hacerlo sobre líneas amarillas ni en curvas, descansar antes de emprender el viaje, entre otras. En este sentido, remarcó que “son cuestiones que quien tiene la licencia, las tiene que conocer y las tiene que cumplir y sobre todo evitar el alcohol si van a conducir. Tienen que tener en cuenta que hay guanacos en las Rutas N°3, 5, 11, 40, 281 y 288 y la mejor manera de prevenir un accidente es primer medida pone balizas, siempre ir a baja velocidad y no tocarles bocina.”

