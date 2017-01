El legislador hizo referencia a las declaraciones en las que desde la localidad de Los Antiguos, Alicia Kirchner responsabilizó al Gobierno Nacional y a la oposición por la situación de la provincia.

Lozano destacó que escuchando a la gobernadora pareciera estar en otra sintonía.

“La Gobernadora trato de marcar como culpables de la situación de Santa Cruz al Presidente Macri y a Cambiemos, incluso dijo que debemos ponernos la camiseta de Santa Cruz. También remarcó que ella estaba preparada para gobernar en continuidad con el modelo Nacional y Popular de Cristina Fernández. Sin embargo debería recordar que al asumir como gobernadora ella debe gestionar de acuerdo a su plan de gobierno, utilizar los recursos propios- que no son pocos– y mantener los contactos necesarios con la Nación y los municipios.”

El Diputado Radical dijo que la gobernadora sigue queriendo tapar la realidad y mirando para otro lado.

Lozano reclamo a las autoridades provinciales sobre porque no convocaron a todos los sectores de la comunidad, cuando reconocieron que la situación provincial tenia el nivel de gravedad que ellos mismos marcaron al asumir.

“Debieron convocar a todos los sectores, políticos, a gremios, sociedades intermedias; podría haber sido una buena iniciativa, más si tenemos en cuenta que la legitimidad del mandato del actual gobierno está seriamente cuestionado, porque no fue la formula más votada por los santacruceños, sino que sumo voluntades de otro sublema a los que posteriormente desconoció, critico, denostó y denunció como responsables de una administración quebrada y una provincia en llamas.”

En este punto remarcó: “Es decir desconoció a sus socios que le permitieron el triunfo y como si fuera poco los culpó de todos los males.”

El profesor Lozano indicó que en más de una oportunidad desde su partido plantearon que era necesario una mejor convivencia y mantener algún tipo de dialogo con la gobernadora, pero en el año transcurrido nunca existió esa convocatoria, ni para el bloque de diputados, ni con el candidato más votado, ni con la dirigencia de la oposición.

“Indudablemente quien tiene la mayor responsabilidad es la gobernadora, y salvo escuchar por los medios su discursos y sus declaraciones nunca existió ningún llamado ni convocatoria sucedió. Seguramente no nos pondríamos de acuerdo con los números que maneja, ni que está recibiendo menos recursos en relación a las regalías o coparticipación, o que no recibe aportes del tesoro nacional, menos en que no hemos contribuido a la gobernabilidad, pero a través del diálogo seguramente podríamos confrontar datos y despejaríamos dudas, lo que si pido que no distorsione la realidad, muchas cosas podríamos decir para refutar su discurso amañado, pero no serviría de nada, sólo para deslindar responsabilidades, y nuestra comunidad necesita respuestas, en educación, salud, en fuentes laborales, en mejores salarios, en la obra pública, en los servicios esenciales como la luz, el agua o el gas.

Lozano finalizó con un mensaje a la Gobernadora:

“El modelo que usted hoy rememora, estuvo 12 años en la Nación y unos cuantos más en la provincia. Sólo le pido un poco de autocrítica, algo de humildad y por lo menos ecuanimidad en las responsabilidad que le cabe. No puede responsabilizar al gobierno de Cambiemos, sin mirar todos los años de frustraciones de nuestra provincia, por respeto a cada ciudadano a cada integrante de nuestro pueblo. Porque comparto que Santa Cruz somos todos pero eso también debe entenderlo usted señora Gobernadora.”

