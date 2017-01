Prades baila en la cubierta del Titanic

Por: Juan Ignacio Paradiso

El intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, no deja de sorprendernos, lastimosamente siempre para mal, por el avance constante de irregularidades.-

Podemos ver que, en el último Boletín Oficial Nº 172 de fecha 30 de Diciembre 2016, se observa como el intendente en consonancia con el Secretario de Gobierno José Luis Lacrouts, firmaron una decena de Decretos, todos fechados el 26/12/2016, “autorizando en calidad de préstamo” a once (11) agentes municipales, para que cumplan funciones en el despacho del Concejal Juan José Naves (FPVS).-

En primer lugar y para despejar dudas, el préstamo de personal (adscripción), la autoriza el intendente allanándose a lo estipulado en la Ordenanza Nº 5410, Decreto promulgatorio 0729/2009.-

Ahora bien, que norma ésta Ordenanza Municipal Nº 5.410/2.009.- Promulgada mediante Decreto MCO Nº 0729/2.009 : “ EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Artículo 1.- INCORPÓRASE el siguiente inciso en el Artículo 14, Capítulo IV “Derechos”, de la Ordenanza Municipal Nº 1.524- Estatuto para el personal municipal:“…Inc…..: ADSCRIPCIONES” Artículo 2.-INCORPÓRASE un nuevo Artículo a la Ordenanza Municipal Nº 1.524 el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo….- El personal dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, podrá ser adscripto a cualquier entidad dependiente del Estado Nacional, Provincial o Municipal a solicitud del mismo, por el término de trescientos sesenta y cinco días (365), prorrogable por igual periodo, por razones de servicio excepcionales.-

Si, leyeron bien, ADSCRIPCIONES … Siguiendo esa línea, pasamos a ver lo que consideró Prades a los pocos días de asumido con respecto a las adscripciones, donde -al parecer- no estaba muy conforme y paso a decretar lo siguiente: DECRETO Nº 070/2015, de fecha 23 de Diciembre 2015 (Boletín Oficial Nº 127, del 6 de Enero de 2016, Pág.4, Caleta Olivia) “…QUE, como política laboral se estableció que todo el personal municipal, sin excepción alguna debe comenzar a prestar servicios en sus lugares habituales, con la finalidad de que la percepción de haberes sea acorde a su asistencia efectiva dentro del ámbito municipal, más aun teniendo en cuenta todo lo que conlleva recaudar o tramitar los fondos necesarios para poder afrontar el pago del salario de los empleados municipales…” ; QUE, por tal motivo se debe emitir el instrumento legal que obre en consecuencia; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA OLIVIA DECRETA ARTÌCULO 1º.- DÈJASE SIN EFECTO, todas las Adscripciones otorgadas a los empleados municipales, dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del 10 de Diciembre de 2015...”.-

En consecuencia, resolvió en dicha oportunidad dejar sin efecto todas las Adscripciones, por lo que nadie puede usufructuar la denominada “adscripción” o mal llamado “préstamo”, esto es, ningún empleado Municipal puede ser adscripto a cualquier entidad dependiente del Estado Nacional, Provincial o Municipal.-

Entonces, es inconcebible que habiéndole puesto fin a las adscripciones el propio intendente ni bien tomó posesión del cargo, meses después se olvide y puedan estas personas, como muchas otras a lo largo del 2016 (Véanse los Boletines Oficiales), ser designadas en calidad de “préstamo” o adscriptas.-

Haciendo una disquisición, podemos ver que el ARTÌCULO 4º del DECRETO Nº 070 MCO/2.015 que deja sin efecto las adscripciones reza además: DÈJASE, establecido que las únicas adscripciones a otorgar serán estudiadas y analizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, y que fueran cedidas por razones de salud debidamente comprobante y justificable y/o por razones que el Intendente Municipal considere oportunas otorgar.-

De lo reseñado en el párrafo anterior, cabe hacerse dos interrogantes ¿Más de 11 personas tienen problemas de salud y justamente todas pasaron al despacho del Concejal Naves?, y si no, ¿Cuáles serían esas “consideraciones oportunas” no detalladas al público en el Boletín Oficial, para autorizar 11 adscripciones?.-

Sin ánimos de ser mal pensado, no quisiera creer sobre la existencia de un acuerdo, ya sea, entre Prades y el Concejal Naves, o bien, entre aquel primero y Fernando Cotillo, precisamente en momentos donde las arcas municipales están quebradas y el intendente no puede abonar en tiempo y forma (1 año) tanto los haberes mensuales como los aguinaldos al personal.-

En tal sentido, se observa que lo considerado oportunamente por Prades dentro del DECRETO Nº 070/2015, donde renegaba sobre las adscripciones y pensaba: “…Que, a simple vista se ha detectado que es demasiado elevado el personal que se encuentra usufructuando la denominada adscripción (…) situaciones que no benefician a ninguna de las partes intervinientes por lo que consideramos que es necesaria (…) un marco de equidad a los fines de adecuar los recursos presupuestarios para la adecuación de los recursos humanos…”, Hoy en día a su simple antojo y en connivencia con José Luis Lacrouts lo desechan, como si el Municipio estaría funcionando perfectamente y las cajas desbordaran de fondos.-

ADSCRIPCIONES que figuran en el último Boletín Oficial N° 172, 30/12/2016, Páginas 5 y 6:

DECRETO N° 948 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente Sofía Noemí TUREUNA, DNI Nº 36.307.173, Legajo Personal Nº 5418, Personal Planta Permanente con Módulo “4” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativa, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS

DECRETO N° 949 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, el agente Antonio Sebastián ESCALANTE, DNI Nº 31.209.877, Legajo Personal Nº 5926, Personal Planta Permanente con Módulo “4” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo, en el Honorable Concejo Deliberante, en el despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 950 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente Paula Ofelia GONZALEZ, DNI Nº 24.283.093, Legajo Personal Nº 5238, Personal Planta Permanente con Módulo “6” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativa, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo Prades – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 951 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente Andrea Alejandra OLIVA, DNI Nº 23.286.467, Legajo Personal Nº 5479, Personal Planta Permanente con Módulo “4” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativa, en el Honorable Concejo Deliberante, en el despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 952 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, el agente Benigno Américo PAREDES, DNI Nº 17.934.342, Legajo Personal Nº 809, Personal Planta Permanente con Módulo “7” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 953 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente Marina del Carmen PEREZ, DNI Nº 28.558.290, Legajo Personal Nº 4271, Personal Planta Permanente con Módulo “6” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativa, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 954 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, al agente José Luis CARRIZO, DNI Nº 23.490.799, Legajo Personal Nº 3434, Personal Planta Permanente con Módulo “3” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Operaria en Tareas Generales, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 955 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, el agente Damián Héctor DAUD, DNI Nº 27.632.146, Legajo Personal Nº 4206, Personal Planta Permanente con Módulo “5” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo, del Honorable Concejo Deliberante, en el despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 956 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente Mariana Soledad POZO, DNI Nº 29.428.056, Legajo Personal Nº 5290, Personal Planta Permanente con Módulo “4” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativa, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 957 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, al agente Mauricio Javier BARRIOS, DNI Nº 27.363.356, Legajo Personal Nº 5362, Personal Planta Permanente con Módulo “6” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

DECRETO N° 958 MCO/2.016.- CALETA OLIVIA, 26 de Diciembre de 2016. VISTO: El Expediente Nº 2016-53-1; AUTORIZAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, a partir del 01 de Enero 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, a la agente María Rosa BELARDE, DNI Nº 24.508.019, Legajo Personal Nº 5530, Personal Planta Permanente con Modulo “3” del Escalafón Municipal, quien pasa a cumplir funciones como Operaria en Tareas Generales, en el Honorable Concejo Deliberante, del despacho del Concejal Dr. Juan José NAVES, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 5410, Decreto Promulgatorio Nº 729/MCO/09.- Facundo PRADES – Dr. José Luis LACROUTS.

Cerrando, podría ocupar páginas enteras, trascribiendo los “préstamos” de agentes que se realizaron en todo el año 2016. Pero con sólo ver éstos últimos, ya queda por demás demostrado que al intendente Prades no le interesa en absoluto seguir dañando las arcas del municipio y poner en desventaja a los empleados.-

Sin perjuicio del personal que ya tiene el Concejal Naves : Secretarios, Asesores, Asesores bloque, etc. pasa a tener además en su despacho a Nueve (9) Auxiliares Administrativos y dos (2) Operarios en Tareas Generales, sin olvidar de remarcar que, no existen Comisiones ni Sesiones en el Concejo Deliberante debido al receso. Conociendo los despachos que tienen los Concejales (dos oficinitas) me pregunto ¿dónde albergará a tanta cantidad de agentes ahí dentro, o se los habrá llevado para Servicios Públicos donde ahora cumple funciones como Gerente?.-

Concluyendo, Prades no sólo borra con el codo lo que escribe con la mano, sino que además, baila en la cubierta del Titanic, asumiendo una actitud de indiferencia a las normas y haciendo caso omiso a todo, incluso hasta de sus propias consideraciones.

