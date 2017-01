Blassiotto: “Alicia Kirchner no tiene ningún pudor, ni rostro para mirar a la comunidad”

El diputado provincial, Dr. José Blassiotto, expresó que “Alicia Kirchner se pone la camiseta de Santa Cruz sólo para la foto, porque la realidad demuestra otra cosa: En un año, el kirchnerismo hizo estallar por los aires la provincia, en materia de salud y educación, ahogó a los comerciantes y pymes con más impuestos, y nos endeudó en miles de millones a los vecinos que vamos a pagar su pésima administración”.

Asimismo, el diputado provincial señaló que la gobernadora “humilla mes a mes a los jubilados y empleados, no hay ningún plan de obras para resolver la falta de viviendas. Ya no se trata sólo de los hospitales con falta de profesionales e insumos, sino que Alicia Kirchner también fundió la Caja de Servicios Sociales dejando sin cobertura médica a trabajadores y jubilados del Estado Provincial. Tenemos localidades dónde nuestros viejos no pueden retirar medicamentos de la farmacia, porque la gobernadora se olvidó de pagar a los prestadores”.