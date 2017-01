Alicia Kirchner: “Estamos viviendo con los ingresos que diariamente tiene la provincia”

La Gobernadora Alicia Kirchner encabezó este mediodía el acto de apertura de licitación para la ampliación de las instalaciones del Colegio Secundario N° 41 de Barrio San Benito, en el Salón Gregores de Casa de Gobierno. En ese marco, la primera mandataria expuso aspectos de la situación económica de Santa Cruz, anunció el pago de salarios a los agentes de la administración pública provincial e instó al diálogo tanto a la oposición como a los gremios.

En primera instancia, la Gobernadora Alicia Kirchner señaló que la realidad demuestra que los ingresos la provincia de Santa Cruz siguen bajando. “Las regalías por problemas de producción bajaron un 17 por ciento en 2016, lo que significan $ 788.000.000 y se prevé para 2017 un 14 por ciento más. Estaríamos hablando casi de $ 1.400.000.000″ resumió. Luego explicó que la coparticipación, pese al cambio del dólar en números absolutos bajó $288.000.000 con respecto al 2015, a la vez que indicó que ese año, la provincia recibió $ 5.000.000.000, de los cuales $4.500.000.000 fueron en adelanto de coparticipación y el resto en ATN, “sin contar los aportes que tuvieron que ver con fondos específicos”. Asimismo, Alicia Kirchner remarcó que mensualmente se informa a la comunidad acerca de los ingresos y egresos de la provincia.

Respecto al pago del sueldo para los agentes de la administración pública provincial, la Gobernadora enfatizó: “Yo me encuentro ahora con un problema emergente, y con razón, que es cuando pagan los sueldos. Creen que no se pagan porque no quiero hacerlo?” preguntó. “La verdad es que quisiera que cada empleado de la Administración pública tuviera, tal como dictan las paritarias, el sueldo inmediatamente” afirmó y solicitó que se observe cual es la realidad. “Me piden que les avise con tiempo, pero los ingresos los determino, hoy, diariamente”.

“Lo que sí aviso, cómo no se hacía hace años, es cuáles son los ingresos y egresos mensuales” destacó la Gobernadora, y explicó luego “además, para algunos que se hacen los distraídos, a la Cámara de Diputados le informo trimestralmente el presupuesto ejecutado, entonces si no lo sabés es porque no lo lees” remató aclarando que es otra acción que no se realizaba desde hace años.

Luego de recordar que los municipios no pagan ni a la Caja de Servicios Sociales ni a la Caja de Previsión (en este caso unos 90 millones por mes) “y sin embargo, como puede, este gobierno sustenta”, reflexionó que “igual no todo es tan malo porque mañana empezamos a pagar la 591”.

En cuanto a los sindicatos, la gobernadora santacruceña, manifestó que apela al diálogo con todos los sindicatos y organizaciones. “Las puertas están abiertas, lo dije permanentemente. Tienen todo el derecho el derecho de expresarse, pero por favor no compren mentiras. Hasta los que están mal informados cuando dicen que el gobierno de la provincia especula y tiene dinero ahorrado”, explicó. “No tenemos dinero ahorrado, señores. Estamos viviendo con los ingresos que diariamente tiene la provincia. Lo diré las veces que sea necesario porque siguen con esa muletilla. La verdad no tiene razón de ser”, recalcó.

“Algunos gremios no quieren dialogar. No les pido que seamos amigos, les pido que busquemos puntos de encuentro porque para sacar a Santa Cruz adelante necesito de todos los santacruceños. Siempre lo digo sino no estaría sentada acá. Conservo la esperanza de que los santacruceños, que tantas veces salimos de distintas problemáticas, la vamos a superar y hacer a Santa Cruz sustentable. Pero eso se hace con esperanza con fortaleza y no destruyendo”, concluyó la Gobernadora.

Acompañaron a la Gobernadora, el Presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli, la Ministro de Desarrollo Social, Paola Vessvessian y la Ministro Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez. Además estuvieron presentes el Diputado Provincial Matías Bezi, la Tesorera General de la Provincia Elena Ramps, la Secretaria de Estado de la Contaduría General Mónica Morandi entre otros funcionarios, junto a la rectora del Colegio N° 41 “Osvaldo Bayer”, María Fernanda Molina, el presidente de la MPCSS, Mariano Nadalich, y la presidenta de la Asociación Pro Ayuda al Barrio San Benito, Norma Garayburu.

