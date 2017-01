Daniel Peralta ” No estamos de acuerdo con ninguna de las políticas públicas de la Sra Alicia Kirchner”

En una extensa entrevista concedida a El Ciudadano de Las Heras, Daniel Román Peralta dos veces gobernador de Santa Cruz, se refirió a varios temas de interés de la ciudadanía en general y de Las Heras en particular.

Hoy, retirado de la función pública, se encuentra abocado desde la Ciudad de Río Gallegos a trabajar de lleno en el partido político recientemente fundado “Santa Cruz somos todos”. Se explayo sobre varios temas y fie muy duro con la gestión de la Dra Alicia Kirchner

Una pregunta necesaria dado el largo tiempo transcurrido en el que no se conocieron expresiones públicas de su parte ¿Cómo dejó la provincia el Gobernador Daniel Peralta?

Daniel Peralta: Lo primero que hay que decir sobre eso, es que a esta provincia hay que contextualizarla en el mismo lugar en que quedaron todas las provincias del país el 10 de Diciembre de 2015. Se decía que Santa Cruz necesitaba asistencia del Gobierno Nacional (creo que solo La Pampa no necesitó asistencia del Gobierno de Macri) hasta seis o siete meses después. Hasta la Gobernadora de Tierra del Fuego (Rosana Bertone), que asumió con el rótulo de la Cámpora y hoy tiene muy buena relación con Macri ha tenido el último mes un aporte de casi 200 millones de pesos y fue recibiendo a lo largo del año lo mismo.

Cuando Alicia Kirchner dijo que recibió una provincia quebrada se tendría que haber referido a que todas las provincias estaban en la misma situación, y ninguno mejor que ellos, los del FPV sabían cómo estaba Santa Cruz, porque desde el 01 de Enero de 2012 hasta fines del 2014 Santa Cruz no recibió un solo peso del gobierno nacional.

Solitos nos tuvimos que aguantar no solo para pagar sino para rearmar nuestro gobierno después de la renuncia de todos los miembros del gabinete de la Campora, que se fueron por que la expresidenta se enojó cuando reclamábamos mayor autonomía para la provincia, la devolución del 15% del pacto fiscal para sostener la Caja de previsión, cosa que nunca se nos dio y que Macri se los devolvió a todos los gobiernos provinciales con cajas no transferidas, incluida la provincia de Santa Cruz que está recibiendo ese 15% .

Ya recibió Fondos de garantía sustentable del ANSES por 500 millones de pesos hace dos o tres meses. Lo digo así porque los números acá no se conocen claramente.

A veces uno lee lo que saca el gobierno en las gacetillas de fin de mes y tampoco es muy claro cuánto aumentó la recaudación provincial, que ha aumentado por el aumento del punto de inflación, casi el 40%, ustedes lo saben y aparte de eso el aumento de la coparticipación nacional, un tema del que todos evitan hablar.

¿Cuánto aumentaron las regalías petroleras y de gas a partir de que se devaluó? Yo gobernaba con regalías a 9 dólares sobre fines del 2015, anteriormente todo los problemas que vinieron y esa regalía se está pagando ahora a 16 dólares , eso desde el mismo inicio del gobierno de la Sra Alicia Kirchner , el fondo de la soja que también aumentó y otras cuestiones que vimos que había buena predisposición del Gobierno nacional .

No entendemos hoy muy bien cuál es la relación de Santa Cruz con el Gobierno nacional , porque a veces los diputados votan una cosa los senadores otras , y viceversa me refiero a los diputados y senadores nacionales de Santa Cruz.

Ahora le refinanciaron a la provincia más de 600 millones de pesos de anticipo de coparticipación que la provincia empezará a pagar en diciembre del año que viene. En marzo recién empezarán a pagar fondo trimestral de intereses que son muy bajos cuando se refinancian entre gobiernos. Algún día deberá explicar el gobierno nacional y el provincial claramente cuales son todos los fondos que ha recibido en un año Santa cruz.

Ha tenido la Sra. Gobernadora Kirchner ventajas que nosotros no tuvimos, no se podía hacer la asombrada de cómo estaba la provincia porque yo cuando iba a pedir un anticipo, después me descontaban religiosamente de algún tipo de dinero para poder afrontar alguna cosa puntual, nosotros íbamos pagando deuda con el banco nación, deuda de anticipo de regalías de petróleo y gas con al que suplimos la falta de aporte del gobierno nacional y todo eso significaba un gran esfuerzo.

Tuvimos que afrontar paritarias abiertas, debíamos mantener el funcionamiento de la salud la educación y la justicia y la seguridad, eso implicaba más policía, nosotros aumentamos la planta de efectivos notablemente, aumentamos los cargos docentes, se aumentaron horas cátedras creamos secciones, divisiones, escuelas, tuvimos una demanda importante desde ese sector y eso motiva un esfuerzo más que importante en la masa salarial.

También ayudando a los municipios mientras pudimos , otros recibían fondos directamente del gobierno nacional como es el caso de Las Heras notoriamente y Caleta Olivia , nosotros aportábamos a Perito, Los Antiguos, Deseado, Pico Truncado , eso me refiero a dineros de aportes para déficit para pagar salarios, eso sin nombrar que tuvimos que hacer importantes aportes para obras .

La situación de Santa Cruz era conocida al centavo por el gobierno nacional, cada vez que yo me sentaba a discutir con (Axel) Kicillof era una hora larga porque se nos pedía listado de proveedores, listado de prestadores, no era que pedíamos y nos decían “toma ahí están los 100 millones “, no, no. Había que explicar para que, como cuando, donde, generalmente cuando pedíamos 180 millones nos daban 150 millones para que tengan una idea. Siempre apostando a que no sobre nada a los efectos de que nosotros tengamos que pagar los costos políticos.

Ese costo político obviamente lo pagamos en las segundas elecciones, la gente me ubicó en tercer lugar, primero (Eduardo) Costa, después la Sra. (Alicia) Kirchner y después nosotros. Éramos conscientes de eso, la gente nos acompañó, porque cuando tuvimos que desdoblar los pagos lo que hicimos fue poner la cara, mostrar los números y explicar la situación.

La gente siempre aspira a estar mejor y a tener mayor previsibilidad en su vida colectiva por lo cual cuando uno no puede garantizar eso se paga en el voto.

Santa Cruz Hoy

Nosotros entregamos el gobierno al 10 de diciembre, no formamos parte de este gobierno porque este gobierno arrancó diciendo que toda la culpa era nuestra, que éramos las siete plagas de Egipto. No tenemos al día de hoy ningún reclamo judicial en contra nuestra de parte de la actual gobernadora y no tendríamos ningún problema en asistir a la justicia, si tuvimos errores fueron de gestión, pero no fueron situaciones de mala praxis que llevaron a situaciones como la que hoy se están viviendo no son entendibles.

Nunca me imaginé que iba a pasar todo un año para llegar si la previsibilidad de poder afrontar los sueldos medio aguinaldo de diciembre que se pagaron mal y tarde , como tampoco hacer frente a los compromisos adoptados en paritarias , aparte el Gobierno adoptó creo que $ 1,500 para pagar en Enero o en Febrero, algo así.

La verdad es que uno ve que recién que el 05 se va a pagar el salario de los jubilados , que no hay fecha para los activos debido a que no cobraron , que mucha gente pasó las fiestas sin un peso en el bolsillo , que otros tuvieron que reprogramar vacaciones , donde hablando de vacaciones primero se exigió un cronograma de vacaciones por ministerio y hoy la Sra. Gobernadora saca un decreto donde se para todo Enero , cuando antes lo hacíamos nosotros decían que era una medida demagógica , populista ,que era producto del desorden de nuestro gobierno .

Me da la impresión que saca este decreto para sacarse a la gente de encima. La gente ha venido con un año cargado de reclamos los cuales no se han solucionado, vamos a darle la derecha a la Gobernadora que algunas cosas estaban mal antes de que asuma el 10 de diciembre, pero tuvieron un año para mejorarlas.

Si estaban mal y durante 12 meses desde la gestión, bueno, eso es como cuando Macri se queja de la herencia recibida. En algunas tiene razón, por ejemplo la inflación, algunos parámetros tapados o distorsionados que se manejaban en las estadísticas, pero en otras no. Entonces acá han pasado 12 meses de gobierno donde no mejoró nada, sino que empeoró todo . Eso es lo que se vive en Santa Cruz.

Si uno va a los municipios, yo los he visitado a todos , se ve una situación francamente desoladora a pesar de que a mi juicio los cuatro municipios de la provincia los maneja CAMBIEMOS, caso de Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras , Pico Truncado, ahí tenes tres municipios de Zona norte, entonces por ahí uno no entiende esto de cómo se relaciona la provincia

Ahí uno nota falta de manejo político, en acordar con los Intendentes de CAMBIEMOS y con los referentes, me refiero a Costa, a Fredy Martínez, a Susana Toledo (todos municipios con internas propias) donde no se ha visto tampoco claramente la mano del gobierno nacional. Dicen que va a ser a partir de este año, que bajen las obras, que se sostengan obras estructurales, por ejemplo el agua para el flanco norte.

Hay que recordar que el ex Ministro Julio de Vido iba a hacer el acueducto solo si ganaba Alicia Kirchner, lamentablemente Alicia ganó y De Vido perdió y acá estamos frente a esta dura realidad

Estas cosas que en política no se deben hacer porque la gente después lo recuerda. La zona Norte votó a Scioli, lo votó en aquellas intendencias donde ganó Costa y ganó CAMBIEMOS .Votaron a la fórmula presidencial Scioli – Zanini. Ahí uno entiende como quedó nuestra posición en definitiva (los candidatos del PJ)

La gente que quería votar a la oposición lo votó a Eduardo Costa y a Macri y la gente que quería votar al oficialismo votó a SCIOLI-ZANINI y KIRCHNER. Nosotros quedamos en el medio en una situación muy complicada y aun así nuestro espacio llegó a sumar 27,000 votos, en el tercer mandato y después de mucho desgaste.

Esto de no haber podido hacer previsible la provincia, esto de la sesión escandalosa del empréstito de 10,000 millones, ahora se cambió por un préstamo sindicado que creo que son 850 millones de pesos. No se sabe bien porque nadie explica nada.

Estaría (el empréstito) autorizado después de esa sesión trucha tiene que volver a que la legislatura lo revise, ver cuánto dinero, a que interés, a que tasa se pagaron las comisiones, todo lo que implica un préstamo de esa magnitud

Dicen ahora, lo dice la propia Gobernadora que está buscando colocar una letra de 350 millones de dólares. Si ella misma dice que la provincia está quebrada que banco internacional le va a prestar 350 millones de dólares, entonces ¿está quebrada o no la provincia? ¿Tiene dinero o no tiene dinero? Le van a pagar a los jubilados el viernes, dos horas después otro comunicado que le van a pagar el jueves, o el gobierno está muy nervioso cosa que yo entiendo porque yo he pasado muchas cosas como estas en ocho años te puedo asegurar que no es fácil .

No es fácil estar en diciembre y pensar como abrís Marzo , porque Marzo implica aplicar el presupuesto , negociar cuestiones con el gobierno nacional , sostener la caja de servicios sociales que debe estar ya en una etapa de normalización y además las paritarias en año electoral.

Cuando te das cuenta de Marzo ya tenes el medio aguinaldo de Julio, no es fácil gobernar esta provincia porque te hace falta mucha política, no partidaria, política de relaciones, de concertación de saber trabajar con el gobierno nacional con todas las potencialidades que tiene Santa Cruz.

Sana Cruz tiene muchas cosas para negociar, nuestro gas, nuestro petróleo y algunas cuestiones más, pero uno ve que hasta ahora no se ha hecho mucho esfuerzo. La Jefa política ideológica del gobierno que es Cristina Kirchner está en otras cosas.

Yo sé que la ex presidenta se va a defender bien por su formación y porque tiene recursos para hacerlo. Por otro lado tampoco me gusta la exacerbación que se pone sobre la corrupción en Santa Cruz por que confunde. Se tiene una visión de Santa Cruz y no puede ser transmitida a los 350,000 vecinos que están en la provincia.

Cada uno (del gobierno) tiene y tuvo responsabilidades y debe estar a disposición de la Justicia pero también debe haber una mirada que separe la paja del trigo y digan desde nación “Bueno esta señora que gobierna para que su provincia se estabilice al menos

Yo vi que se hicieron algunas cosas con respecto a la represa, lamentablemente ahora parada por una Resolución de la Corte que mucho no comparto, pero bueno, es una resolución que va a atrasar la obra notoriamente y después está el tema de las dos grandes empresas que tiene la Nación en Santa Cruz: YCRT en la Cuenca Carbonífera e YPF en el flanco norte de Santa Cruz.

Pero no te olvides que nosotros tenemos un director permanente en YPF .Porque acordate que yo le quite las áreas a los Ezkenazi empecé por Los Perales y Santa Cruz es la principal productora hoy de YPF.

La pregunta es ¿ese Director y la propia provincia de Santa Cruz hacen todos los esfuerzos que tienen que hacer? ¿Cuál es la posición de nuestra Gobernadora respecto a la posición de YPF en la provincia con los 14 equipos parados , todos los problemas que está teniendo el sector con los trabajadores licenciados, otros que les piden retiros voluntarios, otros despedidos , otros en la casa . Yo decía el otro día “un puesto de trabajo que se destruye en nuestra provincia se reconstruye a los cinco años con suerte, más en el sector privado. Mientras tanto lo tiene que sostener el estado.

Pero la cuestión es esta, cuando a nosotros nos despedían gente cuestionaban la política de subsidios de mi gobierno especialmente en los puertos y localidades con problemas estructurales como pasó en el petróleo. Los vecinos despedidos siguen viviendo en nuestra provincia no es que desaparecen de un día para el otro y gente que tiene familia, padres que son el único sostén de familia, yo veo fotos del vicegobernador con gente de los petroleros, veo un ministro, pero la gente quiere ver a la gobernadora al frente de esto.

Nos desempeñamos en Zona Norte y tenemos contacto diario con trabajadores petroleros y muchas son historias tristes. A unos días del anuncio de Jorge “Loma “Ávila y José Dante LLugdar sobre la reducción de los sueldos por que el 30 % no se pagará a los trabajadores y a días de que Santa Cruz deba firmar el mismo acuerdo ¿cuál es su opinión al respecto?

Daniel Peralta : Primero hay que decir que con estas medidas se violan leyes básicas en el tema laboral y por otro lado te ponen en la vereda de enfrente: si no aceptas , perdes el trabajo . Una cosa es YPF en Chubut y otra muy distinta en Santa Cruz.

Los compañeros petroleros de Chubut cuando tuvieron grandes problemas con su principal operadora que es Panamerican Energy (PAE) lo resolvieron de otra manera no de esta forma. Con YPF SA que en Chubut es minoritario adoptaron este camino y los compañeros aceptaron un acuerdo que firmaron los dos sindicatos.

La otra vez lo dije en una radio en Caleta Olivia que vi que se hizo algo entre los intendentes de Truncado, Comisionado de Fomento de Cañadón , el Intendente de Caleta, no lo vi al Intendente de Las Heras una reunión donde se trató el tema este e incluso la inserción de otras empresas en Santa Cruz y demás

Acá me parece que tiene que haber una amplia convocatoria que incluya a la cabeza la Gobernadora, sentada en Las Heras, en Pico Truncado o Cañadón Seco, me parece que Las Heras es el lugar, el Presidente de YPF, los sindicatos, Los Intendentes, Las PYMES del sector del sector petrolero que son las que dan empleo porque en definitiva las operadoras ajustan sobre las PYMES y después no queda más que despedir gente

Si no se hace esto va a haber problemas porque se le están cambiando las condiciones laborales a la gente, porque puede estar sentado el mejor dirigente gremial del mundo pero de todas maneras se están cambiando las condiciones de trabajo y de salario.

Si no se logra un amplio consenso social y político y te digo político porque ahí tenemos tres intendentes de CAMBIEMOS y está claro que ellos pueden lograr algún tipo de consenso con el Gobierno Nacional, no se debe firmar nada a la baja, sino al sostenimiento y la mejora, tanto en poder tomar más puestos de trabajo y también analizar las medidas del gobierno Nacional.

¿Qué quiere el Gobierno nacional con YPF en Santa Cruz? Alguien lo tiene que decir claramente y aparte ¿se va a mejorar el precio del gas en boca de pozo? Hay gas en la cuenca austral y algo en el Flanco norte. Mejorar el precio del gas en boca de pozo significa no solo mejorar las regalías sino que se pueden optimizar las posibilidades de las inversiones.

La OPEP ya hablo y fijó el precio del barril en los grandes países productores de petróleo. Yo siempre dije “Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo “y tenemos que ver la mejor forma de adecuar el precio del commodity. Días atrás el Gobernador del Chubut dijo “si nos dejan el precio del barril en U$S 54, Chubut va a tener problemas “Bueno, yo me animo a decir que Santa Cruz también.

A mi frente a esto me hubiese gustado escuchar a la gobernadora, quien debe defender puestos de trabajo, inversión, vi una manifestación de los petroleros acá (Gallegos) le entregaron 20,000 firmas, vi su firma más la de algunos ministros y funcionarios, todas acciones enunciativas

Este es el tema: o hay una reacción lerda, tardía o al menos no abarcativa para entender la problemática que se está generando en el flanco norte. Yo he vivido situaciones en Las Heras como cuando le pegaron al después Ministro Julio de Vido, yo estuve en ese piquete tres días y estaba toda la ciudad, no fue un tema menor. Después aparecen los que aprovechan en todo sentido, pero esta situación que se da de afectar el trabajo, las PYMES, tiene que tener una presencia más efectiva de la Gobernadora más en la zona, en el terreno y las veces que haya que ir a Buenos Aires también .

Acá hay que juntar al Poder Ejecutivo Nacional, al poder ejecutivo provincial, a la empresa madre que es YPF y darse a la tarea no de analizar lo que va a pasar sino lo que ya ha pasado.

Mineras

Durante el Gobierno de Cristina se quedaban con el 70 % de las retenciones a las exportaciones y devolvía el 30% a las provincias.en 4 años Se quedó con U$S 3,000 millones de retenciones y nos devolvieron solo U$S 700 millones, estos U$S 700 en cuatro o cinco años, o sea nada.

Nosotros (desde el Gobierno de Peralta) le impusimos a las mineras el impuesto inmobiliario minero. Una semana antes de que yo me fuera, el hoy ministro de la Producción Sr Leonado Álvarez cuando era Diputado, en un acuerdo con la Gobernadora (Kirchner) que iba a asumir, una semana antes del cambio de Gobierno para no darme la posibilidad del veto derogaron el impuesto inmobiliario minero

Una caricia a las Mineras, como diciendo acá las reglas del juego cambiaron, vamos a negociar no desde la posición que tenía Peralta, nosotros somos más buenitos.

Acotamos que la familia del ex Diputado por Pueblo por San Julián Sr Leonado Álvarez ( hoy ministro de la producción de Alicia Kirchner ) tiene estrechas relaciones comerciales con las mineras cuestión que es conocida por todo el mundo, hasta tiene equipos de perforación . Lo mismo que la senadora nacional María Ester Lavado actúa como si fuera empleada de las mineras, en eso Santa Cruz tomó el modelo San Juan.

Además MACRI les derogó las retenciones a las exportaciones, están ganando por arriba y por abajo y ahora el Ministro (de economía de la Nación) dice que les van a dar más ventajas, bueno, no se entiende

Las Mineras en Santa Cruz generan 7.000 empleos directos y digamos unos 3,000 empleos indirectos con proyectos importantísimos como Cerro Negro (que ya debería estar en producción fuertemente) y Cerro Moro.

Las empresas mineras no le dejan nada a Santa Cruz ,acá el Poder ejecutivo cambió el impuesto por un fideicomiso vergonzoso donde no se sabe cuánta plata ponen las mineras , adonde la ponen para que obras, algunos dicen que se está usando esa plata para pagar planes y cooperativas de Caleta Olivia todo una nebulosa .

Ni siquiera los intendentes que tienen yacimientos en sus jurisdicciones informan sobre el destino de los fondos del fideicomiso. Para votar el fideicomiso hasta los diputados de la oposición estuvieron de acuerdo. Esa ley decía que debía informarse a la legislatura cada tres meses y nunca se informó nada .La única diputada que votó en contra fue Gabriela Peralta.

Se manejan con oscurantismo en todo esto y después la gente lo traslada al total de la gestión. Desde nuestro espacio promovemos que haya mayor devolución al estado provincial porque hay en Santa Cruz un permiso social para la explotación que no existe en Chubut por ejemplo. Esto merece un nuevo planteo de un esquema de retenciones la presión va a ser cada vez más grande hablamos de recursos no renovables y de empresas que llevan sus ganancias afuera del país.

Fue un grave error de MACRI voltear las retenciones y fue un grave error de Alicia Kirchner voltear el impuesto minero, ahí se dieron la mano el FPV y CAMBIEMOS, aún en las antípodas de la filosofía política

La actividad minera le debe mucho a Santa Cruz y es una situación que cambiará cuando cambie el mapa político que seguramente va a cambiar a partir de las elecciones de este año. Después que no vengan con el estatus jurídico, que el dólar baja el dólar sube y todos esos planteos que se hacen desde ese sector. Acá el dólar subió, se le hizo competitivo, se le bajaron las retenciones en la nación y en la provincia y bien gracias. No hubo ninguna lluvia de inversiones ni una lluvia de empleos para nuestros pibes

El precio del gas en boca de pozo

La Patagonia, en especial la Patagonia Sur tiene que tener precio diferenciado respecto a la tarifa o sea que si hay un aumento de tarifas no puede ser en Santa Cruz, ni en Chubut y mucho menos en Tierra del Fuego que viene por el Gasoducto San Martín después derecho a abastecer.

Lo que hay que pelear es que el gas se utilice para la industria no para el consumo familiar y el precio neto del elemento. Sea quien sea el Presidente y el secretario de energía se debe trabajar fuertemente desde la provincia e ir comunicando a la ciudadanía que se hace con esta cuestión porque de esto depende mucho los ingresos a nuestro presupuesto provincial porque de ese modo la gente sabe que si tiene que pedir aumento de sueldo el gobierno ha proyectado los recursos que recauda y genere nuevos puestos de trabajo en el sector y los sostenga, más la coparticipación a los municipios.

A lo mejor no lo veo claro yo y mis vecinos de Santa Cruz lo ven, acotamos que es como una expresa acción de DESINFORMAR de parte del gobierno provincial. Eso de desinformar sería un error político muy grave que se paga al corto tiempo

Las Heras a veces amado otras repudiado aún tiene entre su deuda social graves deficiencias estructurales. Esto es resultado de la corrupta gestión del Sr Teodoro Camino hoy premiado con la Secretaria de Trabajo de la Provincia y a un año de gestión del Dr Carambia quien también ha mencionado el estado en que quedó el Municipio. Aún así no ha pisado un solo día la ciudad ni la Gobernadora ni sus ministros ¿por qué cree que sucede esto?

No solo con Las Heras, parece que es un estilo del Gobierno quedarse en Río Gallegos y de vez en cuando ante alguna situación mandar escondido a alguien , ha pasado con algún ministro que ha tenido que entrar escondido a Caleta Olivia , dormir en Comodoro , no ha habido presencia de la gobernadora ni siquiera en actos protocolares, tampoco visitas constructivas .

Nosotros cuando planteamos nuestras diferencias con el Gobierno Nacional, la expresidenta y todos sus ministros: Alicia, De Vido, Jaime resolvieron que las asistencias a los municipios las iban a ser en forma directa.

Nosotros no solamente no vimos un solo peso de lo que llegó a esas intendencias que a pesar de no haber entrado por la caja del estado provincial , deben ser controladas por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, porque todo peso que entra a Santa Cruz debe tener intervención del Tribunal ( Teodoro Camino no fue inspeccionado por el Tribunal de Cuentas en una gestión completa) y no solo Las Heras no fue inspeccionado, también Rio Turbio, Caleta Olivia Piedra Buena, Calafate, San Julián , se notó ahí una gestión política muy fuerte para que esas gestiones no se realicen y a lo mejor el personal DEL TRIBUNAL DE CUENTAS se habrá sentido compelido ante semejante apoyo político que tenían algunos Intendentes. Igualmente el Tribunal de Cuentas debe cumplir con su tarea, está obligado por ley a cumplir su trabajo y formalizar los cargos o nó que correspondan y determinar responsabilidades aunque sea penales

A mí me parece que el dinero que fue a Las Heras fue mal utilizado o mal aplicado, a mí me habrán escuchado, está bien que la ex presidenta se haya enojado conmigo pero es amiga del ex intendente (Camino ) , entonces que vengan las obras que le tenían que llegar a los vecinos de Las Heras , ese era mi planteo.

Después de haber ganado las elecciones del 2011 se dieron cuenta de golpe que administrábamos mal, muchos integrantes de las agrupaciones del gobierno nacional de entonces mandaron a cortar la boleta, tengo testigos de sobra.

El otro día habló el Intendente de Calafate sobre eso y dijo “yo use el dinero que me mandaban como a tantos otros municipios del gobierno nacional y los volqué en obras y otros no sé qué hicieron”. Belloni tuvo una crítica con respecto a ese tema.

Pero sé que las obras de infraestructura no se hicieron en Las Heras. La otra vez veía que el ex intendente (Camino) entregó 900 terrenos sin servicios. Se supone que tenía atada la promesa de servicios. Yo no me hubiera animado a hacer tanta cosa, más allá de la real necesidad de la gente.

En Las Heras merecen que las cuestiones se estabilicen, el otro día yo escuché cuando Carambia anunció obras por 465 millones de pesos, no sé de qué se trata, supongo yo que serán las obras que se esperan desde Nación. Ojalá arranquen ahora y sigan en el 2019, si es verdad es para aplaudir la gestión de Intendente, como todos aquellos que puedan hacer que lleguen recursos a la provincia.

Del mismo modo me hubiese gustado ya que Macri dice tener puesta la mirada en las provincias, que del mismo modo que el ministro Frigerio va mes por medio a Chubut hiciera lo mismo con Santa Cruz

Eso no sucede, acá en Santa Cruz pasó fugazmente se regalaron un poncho con Alicia el uno al otro pero eso no nos sirve. Sirve que la Gobernadora se presente con un esquema que incluya a todas las intendencias y se presente ante Macri, que en el discurso al menos, atiende a las provincias

La otra vez Das Neves (Gobernador de Chubut) se enojó feo con Macri por la quita por los reembolsos a las exportaciones por nuestros puertos y resulta que rezongó más el que nuestra Gobernadora. De Santa Cruz por la quita de los reembolsos solo se escuchó a un funcionario de segunda o tercera línea. Ahora ese DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA se frenó hasta Marzo, después veremos qué pasa con los reembolsos.

También hubo dudas de parte de nuestros legisladores de cómo votar el impuesto a las ganancias un impuesto al trabajo, no la escuche a Alicia decir “esa plata que vaya al bolsillo de la gente “Los senadores votaron todos distintos. La Senadora García votó una cosa, la Senadora Labado votó otra cosa, el diputado Kirchner votó a favor, también ahí hubo una posición mucho más clara de Chubut que de Santa Cruz.

No hay un planteo político claro, ni siquiera interno. Obras de infraestructura que le faltan a Las Heras igual le faltan a Caleta y hay que tener una postura política clara, cosa que aún no se ve

Al menos no ha comunicado Alicia sus planes de gobierno, y si no lo hace da para cualquier elucubración.

Que razones tuvo para fundar SANTA CRUZ SOMOS TODOS

Un poco te lo dije anteriormente por las últimas elecciones y como quedamos por pertenecer a una estructura política nacional, el PJ nos vimos cumpliendo la carta orgánica, que tenía la fórmula SCIOLI – ZANINI. Tuvimos que aceptar a Máximo diputado nacional, se condicionaron las internas en ese momento, cuando la gente votó a Scioli-Zanini votó a Alicia Kirchner claramente, atrás esta la mano de Cristina que pensaba manejar todo y con Alicia en la formula la gente dijo “nos vamos a ver beneficiados “. Se votó mucho con el bolsillo en esas circunstancias

Y el que quería votar a Macri lo votó a Eduardo Costa porque era la oposición y después los sectores de la Izquierda. Nosotros quedamos ahí en una posición muy incómoda. Cuando la Sra. (Alicia) Kirchner arranca el gobierno diciendo que todo lo que estaba mal era culpa nuestra, cuando en el 2007 me fueron a buscar a mí para poder enfrentar el deterioro que tuvo la provincia tanto institucional, político como económico. Se olvidaron de eso, se olvidaron cuando en el 2011 me volvieron a buscar y después se pusieron hipercríticos. Así les está yendo también.

Nuestro espacio es esencialmente peronista pero vimos a lo largo de la campaña y después de perder las elecciones que muchos vecinos se acercaban a nosotros que no tienen nuestro origen político, hay vecinalistas hay gente que votó a otros sectores. Se acercaron y empezamos a hablar de formar un espacio alejado de las corrientes tradicionales políticas tanto del radicalismo como del FPV. Porque nos pareció un desgaste innecesario entrar en las Internas partidarias.

Suponte que hubiésemos ganado las internas, hubiéramos tenido un gobierno provincial de Kirchnerismo puro, que íbamos a hacer desde el partido PJ, enfrentar fuertemente al Gobierno o si no avalar las políticas públicas que lleva el gobierno que no estamos de acuerdo con ninguna.

Por eso decidimos conformar un partido provincial que tenga permiso de distrito para participar de las elecciones nacionales también y después veremos en el 2019 que candidato a presidente garantiza para Santa Cruz lo que debe.

Nosotros de esta forma estamos pegándole un golpe mortal a la Ley de lemas porque entendemos que con la conformación de esta cámara no va a permitir que modifiquemos la Ley de Lemas. El FPV no lo va a permitir salvo que este año la gente le dé una paliza en las elecciones legislativas y demuestre socialmente la necesidad de modificar el sistema electoral en Santa Cruz.

Está el proyecto presentado por Gabriela Peralta, una sola boleta, de papel, fin del mandato indefinido de Gobernador y trabajar en este sentido. A mucha gente le cuesta desafiliarse del PJ de hecho para ser autoridad del partido tener que ser primero afiliado, no para ser candidato. Apuntamos a crear una nueva mayoría, como por ejemplo CHUBUT SOMOS TODOS en Chubut, el MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO, o EL FRENTE PROVINCIAL en Río Negro. De este modo no transferimos nuestros votos a nadie. Nos permite mayor movilidad política.

Estas diferencias en los partidos tradicionales arrastran a los puntos con la administración de Políticas públicas

Con Mario Das Neves tenemos una amistad con la familia, personal, pero no quiero condicionar por mi amistad porque sé que como Gobernadores Alicia y Mario deben pelear cosas juntos.

Yo quiero que a Alicia le vaya bien. Ella no tuvo un gobierno paralelo como tuve yo , con los sistemas de salud paralelos , los camioncitos y eso , pero ahora son ellos los dueños de la gestión y no hay tiempo de evadir responsabilidades.

