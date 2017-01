Objetivos para el 2017 y nuevo organigrama municipal

“Se han efectuado modificaciones en el organigrama con el que desarrollamos las tareas del 2016 y la verdad que todavía es muy poco el tiempo que ha pasado como para poder saber si los resultados son los esperados, aunque obviamente en el momento que se decidió hacer estos cambios fue porque teníamos el convencimiento que iba a ayudar a un mejor manejo del municipio” recordó el Secretario de Gobierno Dr. Sergio Viotti sobre la reestructuración puesta en funcionamiento en diciembre pasado que entre otras cosas generó la creación de la Secretaria de Gestión Pública y Asuntos Municipales reemplazando la de Producción y Desarrollo, y destacó “básicamente como sabes la cantidad de secretarías que tenemos son las mismas, se han modificado las funciones de cada una, dentro de lo que es gobierno por ejemplo una de las áreas que mucho tiempo insumía era todo lo que tenía que ver con personal que ahora maneja la secretaría de Mauricio Marsicano, pero todavía es muy poco el tiempo que llevamos con este nuevo organigrama y nos estamos adaptando”.

El funcionario puntualizó que Silvina Picq ya está en funciones como Subsecretaria de Cultura y estuvieron conversando sobre los objetivos para el 2017 y cómo se van a manejar las escuelas municipales “estamos tratando de redefinir espacios, ha sido un gran problema el tema de los lugares para desarrollar las distintas actividades, lo mismo nos en deportes y cada comienzo de año hay que armar una especie de rompecabezas los horarios de las distintas disciplinas, pero hay en vista la posibilidad de solucionar un poco la cuestión con algún nuevo lugar con el que podríamos contar, pero no lo quiero adelantar porque estamos trabajando en eso”.

“En el camping del cañadón de Giménez en el mes de diciembre, que fue cuando lo recuperamos, empezamos a hacer refacciones porque estaba en bastante malas condiciones, obviamente no llegamos a la temporada como deseábamos porque no nos dio el tiempo pero se ha terminado prácticamente la restauración de una de las cabañas, y la proyección es construir dos más” anticipó el Secretario y expresó que “en los próximos días comenzará el arreglo de los baños que realmente están muy deteriorados. La idea es darle un vuelo a un lugar que naturalmente tiene una belleza única, que vuelva a ser un espacio donde no solo de los turistas sino los que vivimos en Deseado podamos disfrutar, y tenemos pensado seguir trabajando durante todo el año para que el próximo verano si podamos notar la diferencia”.

Con respecto a la nueva tarifaria aprobada por el Concejo Deliberante opinó que “lo que se ha hecho es mantener el poder adquisitivo de lo que el municipio recauda, salvo en algún rubro muy especial que venía desde hace muchos años atrasado lo que los concejales aprobaron fue una actualización de los valores”.

“Se vislumbra un 2017 donde las cosas no van a ser mucho más fáciles que en el 2016, el desafío es así como desde el municipio hemos buscado que las empresas, que también son vecinos de una manera u otra de la localidad, contribuyan y trabajemos de manera conjunta aportando ideas para el objetivo común que es conseguir que Puerto Deseado poco a poco vaya recuperando un lugar que por razones que no vienen al caso analizar hemos dejado de ocupar”.

