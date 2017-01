El gobierno hace de la obligación de pagar salarios, una gran tómbola donde elige quién cobra y qué día

Desde los gremios que participamos en la Mesa de Unidad Sindical (M.U.S), nos convocamos en el Ministerio de Economía para exigir el pago de los salarios para los trabajadores de la provincia. ADOSAC y ATE, fueron recibidos por los funcionarios de la Secretaría de Estado de la Contaduría General de la provincia, Mónica Morandi y el Secretario de Hacienda y Crédito Bruno Ruggieri.

Los sindicatos reclamantes le solicitamos a los funcionarios que nos informaran las razones de por qué no se habían efectuado los pagos “en tiempo y forma” (una fórmula dialéctica en desuso en Santa Cruz) y una vez más, los representantes del Poder Ejecutivo demostraron, no solo carecer de una explicación posible o al menos creíble en la oportunidad, sino carecer de toda previsión con respecto a los salarios de los trabajadores y confiar en “el día a día”, es decir, en la coyuntura económica y financiera, toda vez que nos manifestaron depender exclusivamente de la coparticipación que les ingresa diariamente y las regalías que aún no han sido acreditadas.

La sensación que tuvieron nuestros representantes gremiales, es que esta administración kirchnerista está totalmente alejada de lo que es una verdadera gestión de gobierno; y más aún, se nota una insensibilidad manifiesta en sus funcionarios a la hora de responder ante la incomprensión de la dirigencia sindical que asistió al encuentro, que no puede entender tan poca empatía y tanto desinterés por parte de quienes son, claramente, empleados del pueblo que les dio la cosa pública para administrarla y ni siquiera pueden trazar previsiones, estrategias, buscar una salida y aplicar verdaderas políticas de Estado.

Esta vez, como tantas veces anteriores, no han hecho sentir que ni siquiera desde lo actitudinal están preparados para contener a quienes hoy no poseemos certezas de cuándo serán depositados nuestros haberes, dado que todos y cada uno de nosotros dependemos de los ingresos fijos que tenemos, para transitar el mes con lo duro que ya representa para cada familia, hacer frente a la inflación, los intereses usurarios de las tarjetas de créditos y el atraso en el pago de alquileres y servicios.

Todo lo enumerado pareciera que al gobierno provincial le resbala. Nada de esto conmueve a la gobernadora, quien cree que el trabajador reclama por vocación y no por necesidad. El gobierno juega con nuestros salarios como si fuera una gran tómbola, donde, de acuerdo a la ficha que saque ese día la señora Alicia Kirchner, dirá qué sector cobra y cuál cobrará en una fecha futura.

No hay duda que estamos sumidos en el desgobierno y la improvisación administrativa. Solo basta repasar los gobiernos provinciales de los últimos 30 años para saber que fue siempre el mismo, que con variación de los apellidos, siguió la misma línea de vaciamiento y mala administración de los recursos, que hoy nos hacen pagar las consecuencias. No tienen a quién echarle las culpas porque cuando repasan la historia se encuentran a si mismo cometiendo, una y otra vez, los mismos errores, las mismas promesas incumplidas, iguales mentiras y hasta los mismos delitos, con el pueblo de Santa Cruz.

Los gremios queremos dejar aclarado que en tanto el gobierno no dé cumplimiento efectivo al pago total de los haberes en los plazos establecidos por ley, seguiremos articulando medidas tendientes a exigirle al Ejecutivo la obligación ineludible que tiene de cumplir con el pago de los sueldos mes a mes, de manera total, sin segmentación, parcialidad ni desdoblamiento, a todos los trabajadores de la provincia.

