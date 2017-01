El legislador sostuvo que “ahora algunos hablan de “provincia normal” –por los dichos del diputado Santiago Gómez- y nos comparan con otras en cuanto a porcentajes coparticipables pero no mencionan que somos la provincia más castigada por la actual administración nacional, se olvidan de la paralización de la obra pública, de los adelantos del tesoro nacional descontados automáticamente, de los despidos en YCRT y la UTE de las represas sobre el Río Santa Cruz, de las dificultades en el sector petrolero con amenaza constante sobre los puestos de trabajo. Nuestra prioridad es la defensa de los puestos de trabajo y debería ser la de ellos también más allá de las banderas políticas”.

Luego indicó que “la discusión de la coparticipación debe darse en una mesa amplia donde se incluya no sólo a los diputados por el pueblo, sino a los intendentes, a representantes de los trabajadores, al ejecutivo provincial y a todo aquel que tenga algo que aportar a la norma. Se deben tener en cuenta las ayudas extrapresupuestarias que reciben los municipios, los aportes a la Caja de Previsión Social, las asimetrías entre las localidades, no es algo de lo que se puede opinar tan superficialmente” reclamó.

“La oposición local que ahora es conducción nacional podría también impulsar el debate por la coparticipación nacional para que por ejemplo no suceda como la semana pasada cuando la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal recibió 25 mil millones de pesos como ayuda financiera. Estas muestras de discrecionalidad son las que se deben terminar, y no es solamente con las provincias sino con las localidades también con claridad se observa con Río Gallegos y Caleta Olivia por ejemplo, donde una recibe todo y a la otra no se le da nada” fustigó.