Parte Diario de Transitabilidad de Rutas Nacionales

Vialidad Nacional realizó el informe diario de transitabilidad para interiorizarse cómo se encuentran las rutas nacionales en la provincia de Santa Cruz.

Ruta Nacional Nº 3 Ramón Santos – Caleta Olivia Transitable c/precaución, baches, deformaciones de calzada.

Ruta Nacional Nº 3 Caleta Olivia – Cañadón Minerales Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 3 Cañadón Minerales – Fitz Roy Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 3 Fitz Roy – Tres Cerros Transitable c/ precaución falta de señalización horizontal y vertical.

Ruta Nacional Nº 3 Tres Cerros – El Salado Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 3 El Salado – Gran Bajo de San Julián Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Gran Bajo de San Julián – Piedra Buena Transitable Normal. Animales sueltos.

Ruta Nacional Nº 3 Piedra Buena – Emp.Ruta Prov.nº 9 Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Emp.Ruta Prov.Nº 9 – Ototel Aike Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Ototel Aike – Guer Aike Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Guer Aike – Río Gallegos Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Río Gallegos – Chimen Aike Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Chimen Aike – Ea. 3 de Enero Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 3 Ea. 3 de Enero – Monte Aymond Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Límite Chubut – Perito Moreno Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Perito Moreno – Km. 49 (pavimentado) Transitable c/ precaución x sectores con baches y deformaciones.

Ruta Nacional Nº 40 Km. 49 – Rio Pinturas Transitable c/ Precaución por sectores c/ Calzada Irregular.

Ruta Nacional Nº 40 Río Pinturas – Bajo Caracoles Transitable c/ precaución por desniveles en calzada.

Ruta Nacional Nº 40 Bajo Caracoles – El Olnie Transitable c/ Precaución por x Calzada en Desnivel.

Ruta Nacional Nº 40 El Olnie – Las Horquetas Transitable c/ Precaución x Calzada en Desnivel.

Ruta Nacional Nº 40 Las Horquetas – Tamel Aike Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Tamel Aike – Casa Riera Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Casa Riera – Gobernador Gregores Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Gobernador Gregores – Lago Cardiel Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Lago Cardiel – Tres Lagos Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Tres Lagos – La Leona Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Emp.Ruta Prov.Nº 11 – Em.Ruta Prov. 23 Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Bajada de miguez – Emp.Ruta Prov.Nº 11 Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 El Cerrito – La Esperanza Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 La Esperanza – Ea. 3 de Mayo Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Ea. 3 de Mayo – Tapi Aike Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike – Punta del Monte Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Punta del Monte – 28 de Noviembre Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 28 de Noviembre – Rospentek Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Rospentek – Turbio Viejo Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 40 Turbio Viejo – Puente Blanco Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Puente Blanco – Las Cuchillas Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 40 Las Cuchillas – Bella Vista Transitable Tramo Normal.

Ruta Nacional Nº 40 Bella Vista – Guer Aike Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 40 Emp.Ruta Nac.Nº3 – Punta Loyola Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 281 Deseado – Tellier Transitable Normal.

Ruta Nacional Nº 281 Tellier – Km 60 Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 281 Km 60 – Emp.Ruta Nac.Nº 3 Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 288 Punta Quilla – Puerto Santa Cruz Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 288 Puerto Santa Cruz – Emp.Ruta Nac.Nº 3 Transitable Normal

Ruta Nacional Nº 288 Emp.Ruta Nac.Nº 3 – La Julia Transitable Normal zona de baches a 55KM de Piedra Buena

Ruta Nacional Nº 288 La Julia – Laguna Grande Transitable Normal, huellones, desvíos, y equipos trabajando

Ruta Nacional Nº 288 Laguna Grande – Tres Lagos Transitable Normal Equipos Trabajando

Ruta Nacional Nº 293 Emp.Ruta Nac.Nº 40 – Límite con Chile (Laurita) Transitable Normal

