Este sábado todo el Punk Rock en el ciclo “Música de Verano”

En el marco del ciclo “Música de verano”, este sábado desde la 15:30 en el anfiteatro de la Casa de la Juventud, ubicado en Kirchner y Córdoba, será el turno Punk Rock local.

En esta ocasión se presentarán en el escenario el solista Ariel Manriquez, las bandas“Utopía”, “Nada x Nada” y W-220. Los jóvenes, además expondrán el nuevo material de su repertorio a los jóvenes que se acerquen a este emblemático lugar de expresión artísitca.

En referencia a lo que significa presentarse en el escenario de la Casa de la Juventud el solista Ariel Manríquez señaló “estoy muy contento de que me den el espacio para mostrar al público lo que uno sabe, en esta ocasión me voy a presentar tocando bajo y guitarra, más destinado al rock y al punk. Es la primera vez que me presento, tengo mucha expectativa y me encanta este tipo de movidas. Debemos fomentarlas porque es una salida, tanto para los que tocan como para el público”.

Por su parte Carlos Rubistein, bajista de la agrupación W-220 se refirió a esta nueva presentación “este sábado vamos a estar presentándonos junto a varias bandas amigas en este hermoso espacio. Siempre es bueno participar y tocar, esta vez se dio con la Casa de la Juventud, donde estaremos presentando un show compuesto del disco que tenemos en la calle que se llama Evolución. Desarrollar un material nuevo lleva mucho trabajo, y es es placentero presentarlo y que el público lo escuche, y lo mejor de esto es que es gratis”.

Desde la organización del evento Emanuel Gareca referente de la Casa de la Juventud indicó “este sábado viene el género del punk rock que tiene muchos adeptos y por eso esperamos mucho público, venimos de la fecha pasada con la música electrónica y el hip hop. El balance es bueno, vienen jóvenes que encuentran un lugar a donde escuchar música gratis durante el verano. De a poco nos hemos podido convertir en una opción y lograr uno de nuestros objetivos fundamentales que la banda pueda difundir su material”.

Leída 12 veces!