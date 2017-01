Trabajadores del grupo Clarín se movilizan en todo el país

En el sexto día de permanencia en la planta que venimos sosteniendo en defensa de nuestros puestos de trabajo, un masivo plenario convocado en apoyo a nuestra lucha, con cientos de representaciones sindicales, sociales y políticas, en la tarde del sábado deliberó respecto de las medidas de lucha para la próxima semana.

Los trabajadores informamos las medidas resueltas previamente en una asamblea gráfica de AGR-Clarín, las cuales luego fueron enriquecidas por el aporte de mas de un centenar de intervenciones de diversos representantes.

1) Los trabajadores recibimos un apoyo unánime para la jornada que se realizará en cientos de empresas de Grupo Clarín en todo el país, incluyendo sedes de Cablevisión, radios y diarios del interior tales como La Voz del Interior en Córdoba, Los Andes de Mendoza, y demás empresas. Estableciéndose una concentración central en Av 9 de Julio y Av San Juan, en la puerta de Canal 13 y donde también funciona la empresa que oficia de centrales de RRHH de todo el Grupo Clarín, denominada “Gestión Compartida”.

2) Los trabajadores continuamos reclamando la intervención del Ministerio de Trabajo para que obligue a Clarín a cumplir con la ley y retrotraiga los despidos ilegales restableciendo la producción de las numerosas revistas, manuales, libros y guías que hoy está intentando tercerizar con la intención de avanzar con los despidos y luego tomar personal precarizado.

3) Asimismo se resolvió masificar un enorme fondo de lucha con recorridas en lugares de trabajo y estudio para reunir aportes que permitan sostener la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín, cuya primera quincena de enero, trabajada integralmente no fue pagada.

4) Ante numerosas intervenciones que plantearon la ausencia de una respuesta de la CGT y la necesidad de un paro general, los delegados informamos que en las próximas 48 horas iniciaran una ronda de reuniones para que todas las centrales se pronuncien en favor de esta lucha y en particular la CGT a la que se encuentra adherida el gremio grafico, con la intención de que convoque a una acción de lucha.

5) Por último, acordamos extender el acampe solidario que rodea las puertas de la gráfica, invitando a organizaciones, comisiones internas, sindicatos a poner sus carpas y banderas en Corrales 1393, en el barrio de Pompeya.

En el informe inicial, el secretario general de la Comisión Interna, Pablo Viñas explicó que “acá no cierra ninguna revista, no hay crisis de la empresa, es falso. Es un cierre mentiroso, no se deja publicar nada. El objetivo de la patronal es reventar la organización de Artes Graficas Rioplantenses.”

Viñas agradeció la solidaridad recibida por el resto de los trabajadores del Grupo Clarin y de los trabajadores y organizaciones de todo el país que enviaron sus adhesiones, mensajes y apoyos y agregó “Quieren hacer en AGR lo que hicieron con los petroleros en Neuquén, con Pereyra, pero a los palazos. Pero esta lucha se va a convertir en una enorme campaña contra el ajuste y la represión.” Viñas agregó que, a pesar del cerco mediático que quiere imponer Clarín, la información sobre la lucha que están llevando adelante llega y se discute en todo el país.

Al cierre del plenario, luego de las organizaciones políticas y representaciones sindicales, hicieron uso de la palabra la Comisión de Mujeres y Familiares de AGR-Clarín, que sostuvieron su firme apoyo a la lucha de los trabajadores de AGR e informaron que el domingo realizarán desde las 14h una tarde de juegos para los niños y a las 17h una mateada en la puerta de la gráfica ocupada.

Comision Interna AGR-Clarín

