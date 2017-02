Conferencia de prensa para aclarar la implementación de la nueva tarifaria

El Intendente Gustavo González acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Norberto Perfumo, los Concejales Marisa Mansilla y Juan Raúl Martínez, los Secretario de Hacienda Juan Pablo Escudero y de Gestión Pública y Asuntos Municipales Mauricio Marsicano, los Directores de Rentas Mónica Vila y de Informática Ricardo Muñoz Larreta, brindó una conferencia de prensa en la Sala San Martín para explicar algunas versiones donde se daba a entender que se había cobrado de más en el impuesto inmobiliario, que ya aclararon con los integrantes del Concejo Deliberante, y ahora quieren evacuar las dudas de quienes pagan sus impuestos, “como muchos sabrán sobre fines del año 2016 se aprobó el presupuesto de recursos para el año 2017 como así también la tarifaria. En el nuevo trabajo que se viene realizando en el tema informático muchos de los contribuyentes se harán encontrado que, en el recibo que se les da por parte de rentas está desglosado todo lo que es el impuesto inmobiliario y las tasas municipales. Queremos explicarles a que para este año, y como tendría que haber sido años anteriores, las tasas municipales que tiene que pagar son tres por mantenimiento de la vía pública; barrido, limpieza y uso del vaciadero, y servicios generales. Esto anteriormente no se estaba cobrando y está en la ordenanza de tarifaria, algo que nosotros como Ejecutivo elevamos al Concejo Deliberante que aprobó por unanimidad el proyecto de tarifaria”.

“Queremos dejar claro que esta tasa de barrido, limpieza y uso del vaciadero, estuvo en todas las tarifarias anteriores al año 2017 lo que no se daba cumplimiento a la ordenanza, al empezar a trabajar con el sistema informático nuevo, al desglosar todas las tasas municipales incluido el impuesto inmobiliario aparece “ aseguró el Jefe Comunal que puntualizó que el aumento coincide con lo aprobado que es el 32% para las tasas y el 50 % para impuesto inmobiliario “lo que si aparece en el nuevo recibo es justamente esta tasa de barrido, limpieza y uso del vaciadero. Por ahí se nos ha tratado de que estábamos estafando a la gente, no es así solo aplicamos lo que no se venía haciendo años anteriores”.

Por su parte el Presidente del Concejo confirmó que “hicimos una reunión con el Intendente, Secretarios, Directores y Concejales intentando desglosar el porqué de esta situación. Por qué un contribuyente que pagaba el año pasado mil pesos termina pagando hoy dos mil cuatrocientos pesos y eso no es el 50%, pero como dice el Intendente había una tasa que no se venía liquidando en ningún año, a pesar de que yo miré ordenanzas hasta el 2008 y está en todas las ordenanzas incluida y descubrimos que ese era el problema, y en este momento se está poniendo en vigencia algo que ya estaba se había aprobado esta es la situación real”.

Por su parte el Director de Informática remarcó “como expresó el Intendente el tema de esta tasa en realidad se cobraba en algunos casos y en otros no, según la tarifaria se debe cobrar para todos los terrenos del municipio, y dice explícitamente que el descuento es solamente sobre el impuesto inmobiliario por pago adelantado” en referencia al caso del automotor apuntó que “la ley dice que si doy de baja un vehículo, no importa en qué año, y lo voy a radicar afuera de la localidad debe quedar con la tasa pagada anual completa, distinto es si se va a transferir el sistema lo prevé, libera las boletas de alta de baja, y asigna el pago de las patentes hasta ese momento del propietario anterior y el momento del alta al propietario comparador”.

Por dudas o consultas la Directora de Rentas invitó a los vecinos a dirigirse a sus oficinas en el municipio, o bien enviar correo electrónico a impuestosdeseado2017 @gmail.com.