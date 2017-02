Comunidades originarias se manifestaron en contra de la exploración minera en Cueva de las Manos

Claudio Millalonco integrante de la organización “Originantes” habló a través de Hora de Brujas sobre las exploraciones que pretende hacer la empresa de minería Patagonia Gold en Cueva de las Manos. “En ese lugar solo es posible la explotación a cielo abierto y el impacto sería terrible, le haría muy mal a todo el entorno”

“Es nuestro patrimonio arqueológico y dicen que no afectaría a las cuevas de las Manos porque se pretende explorar a 3 km” al explicar que la concesión de Flora y Fauna es de 18.000 hectáreas por lo que si afectaría. “También hay que explicar que en ese lugar solo es posible la explotación a cielo abierto y el impacto sería terrible, le haría muy mal a todo el entorno” al cuestionar que ante el reclamo, desde el gobierno provincial “siempre anteponen la generación de empleo pero en Santa Cruz hay muchísimos emprendimientos mineros y la provincia no tiene rédito. No le hace bien a la población y si la cueva de las manos es una fuente para explotar el turismo” recalcó.

“La solución económica tiene que estar en otro lado” continuó y “no son solo sitios arqueológicos sino históricos” al explicar que ayer “se acercaron hasta el lugar donde se realizaba la audiencia en la Secretaría de Estado de Minería por el área del sitio arqueológico, donde los ambientalistas presentaron un amparo en defensa de ese sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que ahora será la Justicia provincial la que dirima la cuestión.

“Por el agua y la tierra libre, en contra de estas actividades extractivas vamos a seguir luchando y sensibilizando a la gente, vamos a seguir insistiendo” aseguró.