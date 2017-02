Concejal Aybar confirma que existió “preferencias” de pagos

Por: Juan Ignacio Paradiso

En esta oportunidad, podremos observar un video, en parte transcripto en la presente, de fecha 14/02/2017 filmado en la entrada del Municipio de Caleta Olivia, donde agentes municipales en pleno paro de actividades, en reclamo de sus haberes adeudados, se encontraron con el Concejal Javier Aybar (Presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia), quien confirma que existió “preferencias” por parte del intendente, a la hora de abonar sueldos.

Un empleado municipal, avalado sus dichos por los demás presentes, declara al Concejal Aybar: “mandaron a depositar a algunas cuentas para que no salgan y se filtra la información igual” (refiriéndose a que el Intendente Prades ordenó depositar sueldos en algunas cuentas de unos pocos empleados predilectos).-

Seguidamente una agente del municipio manifiesta:“Y tienen 200 contratos más hechos” (haciendo referencia a nuevos cargos políticos que Prades hizo ingresar).-

El Concejal Aybar comienza a intentar esgrimir una suerte de defensa a favor de su nuevo amigo Prades y avanza detallando que:“Vimos la vez pasada la información de los cheques que me mostró Julian (refiriéndose a Julian Carrizo Secretario General gremio SOEMCO) la vez pasada vimos los cheques (…) son decisiones que toma el Poder Ejecutivo , podemos controlar pero no podemos decirle no lo hagas (…) él tendrá que asumir las decisiones políticas que le toca, cuando vos le reclames por que hace esa diferenciación entre empleados y empleados (…) nosotros no podemos prohibir los pago o adelantos de sueldos que él hace a los empleados (…) a mí me mostraron el cheque, me lo mostró Julián Carrizo el día que estaba en el gremio, o sea, te la creo que fue así (…) no se puede prohibir que el tipo (intendente) diga determínase el cobro a tales empleados…

Aybar con sus respuestas, confirma que no es la primera vez que Prades adelanta algunos pagos de sueldos , haciendo preferencia por algunos pocos y discriminando a la gran mayoría.-

Seguidamente, otro empleado que se encontraba al costado del concejal Aybar, expresa algo determinante y por cierto verdadero: “ O sea que tenes empleados de primera y de segunda”, avanza corrigiendo al concejal diciéndole “adelanto no !, le pago el sueldo”.-

Aybar lo confirma, inclinando su cuerpo y respondiéndole: “Ahora” y el empleado vuelve a repetirle “tiene empleados de primera y de segunda el intendente”.-

Por último, otro agente municipal expresa: “Hay decisiones de carácter unilateral que corresponden a la responsabilidad por parte del señor intendente en donde nosotros hemos planteado muchas veces en estar en desacuerdo , que se pague todo y punto, como una institución (Municipalidad) va a permitir o marcar un cobro con respecto a que se pague una porción y no otra, la posición de nosotros es páguese a todos…

Luego de esa breve reunión en la vía pública en las puertas del Municipio, los empleados tomaron la decisión unánime de congregarse e ir a reclamar a la ruta 3 , alzando sus voces para que Prades pague los sueldos adeudados.-

Como pudimos observar, el intendente mediante una maniobra insensata, envía al concejal Aybar para que converse con los empleados municipales para dilatar el asunto, intentando absurdamente postergar el paro, o mejor dicho, frenar el presente reclamo, tratando de hacer reuniones futuras o poniendo fechas para concretar alguna suerte de reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal. Está por demás claro que, Aybar en ningún momento acompaño a los trabajadores en su reclamo, como así tampoco presentó un comunicado en los medios reprochando la actitud del intendente, como le solicitaron en esa breve reunión los agentes municipales.-

Los empleados municipales vienen soportando hace 400 días (desde que asumió Prades) a un intendente que mes a mes, atropella sus derechos y garantías laborales, empeorando la situación de los mismos y, agravando aún más su realidad, dando preferencias de pagos a algunos pocos – en explícito accionar discriminativo – y dejando al grueso de los trabajadores postergados a su suerte.-

Llamativas declaraciones provenientes del Presidente del “Honorable” Concejo Deliberante aseverando reiteradas veces que el o el resto de los concejales no puedan hacer nada al respecto, a sabiendas que el intendente actuó maliciosamente, pagando solamente a unos pocos privilegiados, en clara infracción a las leyes laborales, donde surje que existió discriminación laboral.-

Mínimo debieran cursar nota o citar al intendente al Concejo para que rinda explicaciones, brindando los motivos por los cuales ejecuta actos discriminatorios contra sus empleados.-

Quizás hoy la batalla más difícil se esté librando en esta ciudad casi olvidada por los que dicen llamarse nuestros “representantes”, donde no se trata de cañonazos ni escuadras enfrentadas, Hoy se trata de un enemigo más certero y oscuro en complicidad con el dinero y los funcionarios de turno.

Ver video