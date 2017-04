Urricelqui, “no necesitamos “ventajeros políticos”, que profundicen aún más la crisis”.

La presidenta comunal de Jaramillo – Fitz Roy Sra., Ana María Urricelqui, solicita al diputado nacional Eduardo Costa que con la misma “guapeza” que cuenta a los medios este supuesto desbarajuste financiero “a su entender” que muestre y demuestre las pruebas de pagos de 1.500 contratos que se pagaría a militantes bonaerenses , que justifique esas liquidaciones de haberes que perjudicarían de ser así como él dice a los docentes santacruceños y también al resto que necesitan llevar adelante una gestión diaria.

Urricelqui, ante los dichos en los medios del diputado Costa salió a pedirle pruebas sobre las versiones vertidas públicamente donde supuestamente la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Dra. Alicia Kirchner, invierte fondos que corresponden al FONID, (incentivo docente) para abonar subsidios a 1.500 contratados que militan en el conurbano bonaerense, (Provincia de Buenos Aires), hecho que consideró difícil por conocer la seriedad y responsabilidad de la gobernadora de Santa Cruz.

En tal sentido expresó, “se dé la preocupación permanente para afrontar el pago de sueldos de trabajadores del estado con serias dificultades ante la crítica situación económica sumado a la asfixia económica permanente por parte del gobierno nacional y la negación de ayudar a la provincia con la intención de acorralar con un tema tan delicado que perjudica a todo el pueblo santacruceño. Donde entromete la mala intención política con cuño desestabilizante impregnada de evidente odio. Cuando veo la nota de la denuncia mediática del diputado Costa con relación al pedido de la Profesora Celina Mansilla vicepresidenta del Consejo de Educación, donde solicita se pase fondos de la cuenta Fonid a Rentas Generales, no me llamó la atención, no veo ningún delito, considero un trámite administrativo contable dado que el ministerio de economía funciona hace años con la cuenta única del tesoro y esos fondos son para abonar parte el salario docente no es que contribuye al pago total de haberes que bienvenido sea para ese destino por lo que veo es casi imposible “nunca fueran usados con esa finalidad”, y me termino de convencer que no debería ser así cuando pone en los medios su respuesta la Sra., tesorera general de la provincia Elena Ramps, que se dé su trayectoria, honestidad y calidad de trabajo que jamás la vi, ni la escuche anunciar mentiras y descalificar a otro por intereses personales y políticos partidarios. Aseveró

Asimismo indicó, “Ante esta situación que crea incertidumbre y dudas por tales acusaciones que salen de la boca de un diputado nacional por Santa Cruz, en mi calidad de presidenta comunal de las localidades de Jaramillo , Fitz Roy y zonas rurales aledañas que cuenta con muchos problemas que requieren fondos para subsanarlos, como santacruceña y militante del Peronismo – FpV, solicito al diputado Eduardo Costa que con la misma “guapeza” que cuenta a los medios este desbarajuste financiero “a su entender” que muestre y demuestre las pruebas de pagos de 1.500 contratos que se pagarían a militantes bonaerenses , que justifique esas liquidaciones de haberes que perjudicarían de ser así, como él dice a los docentes santacruceños y también al resto que necesitamos llevar adelante una gestión diaria. Agregó “En tal abultada cantidad de contratos que según usted se abonan con esos fondos tienen que existir recibos de pagos, liquidaciones de haberes datos personales, porque se trata de personas y no de objetos los beneficiarios. A mi humilde entender de la responsabilidad política e institucional un representante del pueblo debe dar respuestas claras a sus manifestaciones, usted tiene la obligación de esclarecer esto ante el pueblo de Santa Cruz, porque no todos somos pavotes para quedarnos impactados con la noticia sin las pruebas fehacientes del echo que sería mostrar contratos y recibos de liquidaciones, no un simple trámite como se manifiesta que yo y la ciudadanía es decir todos los habitantes de este bendito suelo se lo pido con total respeto diputado Costa el que merece cualquier ciudadano y en este caso un legislador que representa a los santacruceños, saque a relucir las pruebas y denuncie con la verdad como debe hacerlo “un hombre de bien”, Del mismo modo que yo lo hice quizás no le interese saberlo pero cuando mi propio gobierno, el mismísimo partidario y el que yo milité y voté superó la actitud institucional y por revanchismo político, porque el gobierno provincial era el responsable de quien designaba para gobernar la comisión de fomento, viví el descalabro económico y destructivo que se produjo no solo ante los comentarios que me llegaban, opiné, sino que también busqué datos de ante tanta realidad latente decidí como ciudadana y desde el llano efectuar la denuncia penal por los hechos que se tramitan en la Fiscalía de Primera Instancia de Puerto Deseado, aportando pruebas de mi escrito sin importarme el color político sea el mío o el del adversario, los que somos responsables de cuidar el estado y manejo de la cuestión publica no podemos ser indiferentes, porque no todos somos iguales y no prestamos ilegalidad, por lo que usted comprenderá no es pelea de partidos sino de aptitudes y verdades, de su enojo por no ser gobernador lo lleva a girar las poleas del odio para enfrentarnos unos con otros, tire esas poleas para el trabajo y construcción por y para Santa Cruz, los gobernantes somos circunstancias temporarias de procesos electorales democráticas, pero las instituciones quedan en deterioro por peleas intestinas y delirantes de política ficción nos dañan a todos que su interés político y de ambición que tiene con todo su derecho a tenerla no quite a la comunidad santacruceña en especial a los trabajadores de lograr el consenso, respeto y verdad, nosotros todos desde la política y ante el problema económico que afecta al gobierno provincial para afrontar pagos de salarios, atención del sistema de salud, educación y seguridad, no necesitamos “ventajeros políticos”, que profundicen aún más la crisis”.

Por otra parte señaló, “La gobernadora Alicia Kirchner está gestionando hace un año créditos para atender estas cuestiones del estado porque no hay otra forma de lograr fondos para ellos, se puede ser muy creativo, tener mucha iniciativa, pero estas cuestiones solo se resuelven con dinero y el dinero sale del sistema financiero que yo sepa aún no hay otra forma de obtenerlo y el gobierno nacional al que usted representa busca todas las formas posibles para impedirlos y que Santa Cruz necesita, quienes tanto pregonan el federalismo evitan las herramientas financieras para salir adelante, porque no solo perjudican al gobierno, sino a la gente. Otorguen las herramientas necesarias, sin aprietes de “mandones”, porque la condición justa es exigir que se pague el mismo nada más, es hora de quienes nos representan vengan de donde vengan y militen donde militen enojados o contentos jerarquicemos la política y gobernemos dejando la bisagra de la historia de desencuentros que nos viene caracterizando Santa Cruz merece y espera esos vientos propicios para forjar su desarrollo y salir de la intolerancia que no conviene a nadie, solo cambiando su actitud diputado Costa, podrá convertirse en un diputado heroico que ayudará salvar a Santa Cruz.” Finalizó