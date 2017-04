ADOSAC: Si ellos siguen en silencio, nosotros seguiremos marchando

Después de la última gran marcha, donde con antorchas tratamos de iluminar las ideas del gobierno provincial y llevar luz a sus ideas para que pueda abandonar las prácticas desleales que aplica con los trabajadores de Santa Cruz, volvemos a convocarnos para reclamar una cura rápida de la sordera, la mudez y la ceguera que padece la gobernadora y su gabinete, a quienes parece no conmoverlos nada, pero sin embargo, los hace temblar el pueblo en la calle.

Salir a reclamar y congregarnos frente a la casa de gobierno no es un disfrute para nadie, es una necesidad de todos. Los que hoy nos damos cita en esta manifestación multisectorial impresionante, estamos atravesados por un objetivo común y una necesidad concurrente. Necesitamos que el gobierno cambie definitivamente el rumbo socio-político que ha tomado desde que asumió en el 2015 y tenemos como objetivo ser reconocidos como sujetos de derecho y no estar postergados como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, a la que sistemáticamente nos quiere relegar el gobierno provincial.

La gran consigna de nuestras movilizaciones anteriores han sido “Por la Educación, la Justicia, la Salud y el Salario” y hoy deberíamos agregarle “Por la Sensibilidad”, porque nos hemos dado cuenta en estos 17 meses de gobierno, que Alicia Kirchner y sus funcionarios del Ejecutivo carecen de empatía; no tienen la mínima idea de lo que se siente no cobrar el sueldo, no poder mandar los chicos a la escuela, tener los servicios médicos cortados, no poder comprar un remedio en la farmacia porque la Caja de Servicios Sociales hace rato que ha dejado de prestar servicios y no paga y ni que hablar de pedir justicia, ante Tribunales silenciados, no solo por la cooptación de muchos jueces, sino ahora también, por el incumplimiento salarial a sus trabajadores.

Aquí hemos abierto un espacio espontáneo y heterogéneo donde toda la sociedad está representada. Podemos ver dirigentes sindicales de las más variadas extracciones, inclusive de ideologías diversas, mezclados con el vecino común, el trabajador público, el municipal, los docentes, padres de los alumnos que no tienen clases, comerciantes víctimas del corte de la cadena de pago y la extorsión impositiva y el tarifazo, tanto del gobierno provincial como nacional; estamos codo a codo con los alumnos de la Escuela Técnica que piden los elementos mínimos para trabajar y que arreglen sus espacios de trabajo y aprendizaje derruidos por la falta de inversión estatal, médicos que quieren curar, no protestar, gente del interior como los compañeros de zona norte, ciudades olvidadas por la mezquindad política del gobierno de turno, que luchan por su dignidad colectiva, pero por la insensibilidad política y otros condimentos como la corrupción y la desidia, siguen padeciendo algunas la falta de agua potable; muchos compañeros de la provincia que sufren el aislamiento y para quienes la sordera política es mayor e irreversible debido a las distancias y la asimetría que tienen sus pueblos del poder que se concentra en la calle Alcorta; en fin, aquí en esta calle se siente una energía extraordinaria que nos hace naturalmente fuertes y más representativos que nunca, a la hora de reclamar.

Pedimos levantar la voz para que la gobernadora pueda escucharnos desde su cómoda residencia, la cual pagamos todos nosotros. Le reclamamos el pago inmediato de los salarios en tiempo y forma, la devolución total y sin condiciones de la Caja de Servicios Sociales a los trabajadores, sus verdaderos dueños; le exigimos a la gobernadora que abra Paritarias reales y no una simple reunión que sirva para verse las caras; reclamamos una justa recomposición de los haberes postergados unilateralmente por el gobierno y carcomidos por la inflación; le exigimos a la señora Kirchner una rápida toma de conciencia sobre lo que implica no pagarle a los jubilados, cuando este sector fue su bandera política en las luchas sociales que emprendía al lado de su hermano y lo recordó hasta el hartazgo en su campaña a gobernadora en el 2015; le exigimos que no nos mienta más diciendo que Santa Cruz está quebrada mientras nos enteramos que el Vicegobernador no para de nombrar ñoquis y hasta el propio ex Vicegobernador Cotillo, hoy funcionario de esta gestión, hace ingresar a mansalva a parientes y amigos para que se jubilen por la provincia. En fin, por esto y por mucho más, los cual no vamos a mencionar aquí, pero que todos conocemos y particularmente conoce la Gobernadora, nos hemos convocado una vez más en la calle, único espacio donde el colectivo social pierde las diferencias y actúa consecuente con sus necesidades, principios y reclamos genuinos.

No somos destituyentes, como por allí oímos decir a algún trasnochado diputado oficialista; somos “CONSTITUYENTES” porque formamos parte de algo fundamental que es el pueblo cuya voz truena en las calles, cuando los gobiernos prefieren vivir al margen de sus necesidades y gestionan sin tener en cuenta al ser humano, único fin para el cual las políticas deben estar orientadas, en vez de ser instrumentos de los demagogos y mentirosos que usurpan el poder buscando beneficios propios.

Por eso decimos: Si ellos siguen haciendo silencio, nosotros seguiremos marchando. Con antorchas, pancartas o bombos, siempre estaremos frente al reclamo hasta que den respuestas, porque nos asiste la razón y el derecho; a ellos la obligación de gobernar, cosa que lamentablemente no hacen.