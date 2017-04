ATE advierte irregularidades en las guardias hospitalarias

“Desde ésta organización sindical hemos venido bregando sostenidamente por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores sin exclusión ni sectarismo. Por ello es que en cada paritaria hemos levantado la voz dejando en claro que para ATE, la conquista de los derechos laborales que, han jalonado de gloria nuestra historia -92 noventa y dos años- no se resignan, ni se negocian. De acuerdo al ART 81. Igualdad de trato -Ley de Contrato de Trabajo

La cláusula constitucional inserta en el Art 14. Nuevo que establece el principio de igual remuneración por igual tarea, luego receptado por la ley de contrato de trabajo, no sólo sobre dicho aspecto, sino también respecto de toda discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad –cfr. Art. 17 y 81, ley de contrato de trabajo reafirmado por la ley 23.592 que excluye todo tipo de discriminación- no es sino una expresión de la regla general en el sentido de que la remuneración debe ser justa sin que se admitan discriminaciones o diferenciaciones que no se funden en causales objetivas ya que la garantía de igualdad radica, precisamente, en consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancia, debiéndose destacar que, quien intenta excepcionarse de ello, no sólo debe invocar que el diferente tratamiento responde a principios de bien común como el que sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción al trabajo, sino que además debe acreditarlo en forma contundente.

Nosotros -ATE- venimos observando una serie de irregularidades en la distribución de las guardias hospitalarias en la provincia que, genera no sólo un trato discriminatorio al permitir que la sobre acreditación de guardias –en algunos hospitales- redunda en un beneficio monetario en unos pocos. Por todo ello, en reunión mantenida con la Ministro de Salud Rocío García hemos pedido se realicen las acciones administrativas que se estimen corresponder para poner en un pie de igualad a los trabajadores de la salud.

Dejamos en claro también, el estado deficitario en que se encuentra el hospital de Pico Truncado. Desde nuestra organización venimos denunciando y exigiendo respuesta a los reclamos oportunamente denunciados. Por ello, la Ministro se comprometió a visitar la localidad para recorrer las instalaciones del hospital de Pico Truncado y ver –in situ- el estado en que se encuentra.