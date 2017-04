Mestelán: “Tamburo miente, desinforma y no explica por qué Servicios Públicos está vaciada”

Así respondió la diputada provincial Gabriela Mestelán las declaraciones del presidente de Servicios Públicos, quien en conferencia de prensa, intentó explicar el tarifazo de la empresa estatal. La legisladora de Encuentro Ciudadano aseguró que “por sus dichos el único objetivo de la empresa fue recaudar”.

La diputada provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán criticó las declaraciones del presidente de Servicios Públicos S.E, Lucio Tamburo quien ayer sostuvo que “el impacto de la cautelar”, que frenó la aplicación del nuevo cuadro tarifario, provocó “un vaciamiento financiero” en la empresa que conduce.

En conferencia de prensa, Tamburo intentó defender el brutal aumento de las tarifas y responsabilizó “a tres diputados de la oposición”, que representan al colectivo de usuarios afectados por el tarifazo de los servicios de luz, agua, cloacas y alumbrado público, del “vaciamiento financiero que está sufriendo la empresa SPSE por esta cautelar”.

Mestelán argumentó que “la empresa está vaciada pero nunca nos explicaron por qué, después de 28 años de recibir el 6 por mil, todavía no tenemos toda la provincia interconectada y las localidades conectadas sufren cortes de energía de manera frecuente”.

“¿Qué hizo la provincia con el dinero que venía con destino fijo: el interconectado?” cuestionó la legisladora provincial y recordó que “hablamos de 28 años del aporte que el resto de los argentinos le hicieron a Santa Cruz”.

A su vez, Mestelán señaló que “la facturación de la empresa proveedora de energía CAMMESA no justifica la brutalidad del aumento para quienes vivimos en Santa Cruz”.

“La brutalidad –destacó- sólo se explica en la indolencia del Gobierno que prioriza la recaudación y no le importa la angustia de los habitantes de Santa Cruz que además de no tener siquiera fecha de cobro de salarios, padecemos la falta de salud, de educación, de servicio de justicia. Es decir, padecemos un estado de incertidumbre permanente”.

La diputada de Encuentro Ciudadano dijo que “Tamburo se pregunta cómo vamos a pagar los sueldos, comprar transformadores, lámparas, insumos químicos, ya que no sólo es energía sino también agua y cloaca” pero advirtió que “ese es un problema de la empresa no de los usuarios”.

“Nunca le importó a la empresa mejorar la calidad de los servicios precarios que presta y basta ver la oscuridad en tantísimas calles de todas las localidades o recordar que Caleta Olivia está sin agua después de 26 años de esperarla” recordó.

Ante las declaraciones de Tamburo, la legisladora aclaró que “primero, hacer lugar a la medida cautelar es decisión del Juez Andrade, no de tres diputados. Segundo, el Juez determina que la representación del colectivo la haremos tres diputados y un representante de los vecinos, el señor Juan José Alvarado, a quien el Presidente de SPSE ni nombra”.

“Tamburo le falta el respeto a la ciudadanía al minimizar la participación en la adhesión de los ciudadanos al amparo y en la audiencia pública preliminar”, aseveró la legisladora.

Asimismo, consideró que el presidente de Servicios Públicos “miente cuando dice que la gente no quiere pagar. La gente no puede pagar porque no cobran sus salarios y porque las facturaciones son absolutamente desmedidas y desproporcionadas respecto de los sueldos”.

A su vez, Mestelán señaló que “Tamburo omite decir que aplicaron la nueva tarifaria sin informar, no explica por qué no previeron tarifa social ni aliento al consumo responsable. Tampoco reconoce que no les importó plantear un esquema gradual sino que claramente por sus dichos el único objetivo fue recaudar”.

“Tamburo dice que él va a mostrar lo que la oposición no muestra. En realidad, él debe mostrar los números porque es el funcionario del gobierno y porque además nosotros no los tenemos”, añadió. Y consideró que convocar a una conferencia de prensa “es insuficiente y tardía a tres meses de aplicar el brutal aumento, después de un amparo y tras haber pretendido desconocer una medida cautelar de la Justicia”.

“Estamos interesados en escuchar al presidente de la empresa cuando sea convocado a la nueva instancia de audiencia pública”, recalcó la diputada.

“Pretendiendo culpar a quienes llevamos adelante este amparo, Tamburo lo que hace es sacar de foco el tarifazo, no asumir el modo irresponsable en que fue hecho, faltar a la verdad histórica y ofender la inteligencia de los santacruceños”, finalizó.