YCRT: Rotundo rechazo de la propuesta a la baja por parte de la intervención

Así lo decidió la asamblea reunida en la boca de la mina con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy.

El Ministerio de Energía y Minería, a través de la intervención en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, con la intención de modificar el Convenio Colectivo, presentó una propuesta que fue rechazada por los trabajadores mineros.

En la misma, se hace explícito más horas de trabajo, la eliminación del BAE (Bonificación Anual por Eficiencia), la eliminación del beneficio de los pasajes, aumentos en suma fija sin tener en cuenta la inflación y retención del impuesto a las ganancias. Además, la empresa se compromete a pagar las BAEs adeudadas 2014/15/16 pero en 24 cuotas.

Ante este panorama, con la presencia de Hugo Godoy, Secretario General de ATE nacional; Alejandro Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz, Ernesto Contreras de la conducción nacional y Cristian Oliva, delegado normalizador de la seccional Río Turbio; se debatió en una extensa asamblea la situación actual de la mina y los pasos a seguir.

En ese marco, Hugo Godoy señaló que “como conducción rechazamos este planteo porque además la empresa nos quiere extorsionar: a partir del momento que denunciaron el convenio dejaron de pagar los aportes al sindicato a pesar de que a ustedes les hacen los descuentos. Además nos dijeron que si no aceptábamos las condiciones del nuevo convenio no hay posibilidades de hacer productiva la mina. Le dijimos que no y que había condiciones para que la mina esté funcionando y que los trabajos se reactiven”.

“Sabemos bien que si ahogan la mina, ahogan al pueblo de Río Turbio; por eso hay que empezar a discutir un plan de acción con medidas para que se garantice la inversión y se ponga freno al intento de modificarnos el convenio”, puntualizó Godoy.

Con relación a los pasos a seguir, Alejandro Garzón explicó el paro provincial que se realizará el próximo miércoles 26 de abril, en conjunto con el sindicato petrolero de Santa Cruz “para repudiar los despidos en la mina de Río Turbio y en los pozos productivos de la provincia y para exigirle al gobierno nacional y provincial la reactivación productiva petrolera”. En ese marco, agregó que habrá con cortes en toda la provincia.

Por último, al finalizar la asamblea, se resolvió de manera conjunta convocar a elecciones de la Seccional Río Turbio en el mes de julio para seguir fortaleciendo el sindicato.