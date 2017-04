Lozano: “El gobierno le da la espalda a los vecinos”

El diputado Alberto Lozano condenó la represión a los trabajadores por parte del Gobierno Provincial y remarcó que Santa Cruz vive momento muy críticos porque tiene un gobierno que no escucha.

Lozano dijo que lamentablemente hemos llegado a una instancia que le gobierno podría haber evitado: “La gente quiere cobrar su sueldo, los jubilados sus haberes. No piden nada extraordinario. Piden lo que es suyo, los que les corresponde. Piden lo que se ganaron trabajando, y el gobierno se los quiere quitar.”

Para el legislador radical Santa Cruz se encuentra en una situación muy compleja porque el gobierno sigue sin escuchar los reclamos de todos los vecinos.

“Los vecinos reclaman sus salarios; quieren poder pagar sus cuentas y sanear sus deudas. Ellos no fueron con palos ni con armas, fueron con su verdad de manera pacífica. No se puede reprimir a un pueblo; no se puede tratar así a los trabajadores que no llega a fin de mes con su sueldo; que no tienen salud; educación; ni aumentos justos, ni justicia.”

Lozano también criticó duramente al Ministro Basanta que según dijo busca fantasma he inventa supuesto instigadores entre quienes no piensan como el gobierno y acusa a la oposición de generar violencia subestimando al pueblo que honestamente reclama: “Acá no hay que equivocarse: los que reclaman en Santa Cruz son los maestros, los empleados que no cobran y los jubilados.”

Para Lozano Santa Cruz sigue escribiendo paginas muy tristes de su historia: “Hoy reprimieron a los trabajadores. Hoy un gobierno que hablaba de derechos humanos atacó a sus vecinos. Les tiro balas de goma y gases a docentes y jubilados. Los que recibieron los impactos de las postas de goma fueron periodistas y empleados públicos.”

Finalmente Lozano pidió a las autoridades provinciales retomar la calma, repensar lo actuado, y abrir canales de diálogo para evitar que se repitan situaciones de violencia.

“Le pedimos al gobierno que cambie de actitud, y que trabaje para solucionar los problemas del pueblo de Santa Cruz.”