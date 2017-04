Alicia Kirchner: “¿Cual es el plan serio? ¿Echar gente? No lo voy a hacer”

La Gobernadora de Santa Cruz en dialogó con la Radio LU14 se refirió a la actualidad provincial y la relación que existe con el Gobierno Nacional. “La provincia lo que necesita es que las represas estén funcionando, necesitaría que los reembolsos (por el uso de los puertos patagónicos) vuelva a recibirlos la provincia ya que significan en el año 345 millones”, reclamó Kirchner al tiempo que resaltó: “Hoy todo está sujeto a los ingresos de los empleados públicos, ellos son los que mueven la economía en la provincia. Eso pasa porque están bajando las regalías petroleras, todo está bajando en la economía, no solamente en Santa Cruz sino en todo el país”.

La entrevista concedida por la gobernadora Alicia Kirchner a LU14.

Respecto de la situación financiera de la provincia y los fondos y aportes de Nación esto decía la Gobernadora luego de que el ministro Frigerio dijera en medios porteños que la provincia debe dejarse ayudar:

Alicia Kirchner: “La deuda real que quedó es de 837 millones de 2016. En 2015 con Cristina Fernández de Kirchner la ayuda era de 4500/4600 es decir que se descendió bastante el apoyo y este año hay una nueva modalidad que se llama intra mes en la cual te dan un adelanto de 150 millones o de 300 los primeros días del mes y el mismo mes te lo descuentan. Yo quiero que ustedes tomen conciencia tenemos 1595 millones de egresos entre sueldos de pasivos y activos. La Nación intra mes me aporta esos 300 y se los tengo que devolver. Me manejo absolutamente con esos ingresos provinciales por coparticipación nacional, provincial y regalías más leyes especiales. Hoy yo escuchaba no se si está sacado fuera de contexto las palabras de Frigerio diciendo que nos tenemos que dejar ayudar diciendo que tenemos que tener un plan serio. Yo he hablado muchas veces con el ministro, en el mes de marzo de 2016 entregué todos los números de la provincia, no solo a Frigerio, sino también a Prat Gay y a Marconato y a todo el equipo de interior. Siempre mostré los números tal cual son. Hemos ido avanzando el año pasado para trabajar en el endeudamiento pero también necesito el adelanto de coparticipación, porque cuando hablamos de ayuda a la provincia, en realidad es un adelanto que la provincia después lo tiene que pagar. Es decir que va construyendo deuda de alguna manera.

Si es verdad que dijo Frigerio que lo que quiere es un plan serio, yo diría que la provincia lo que necesita es que las represas estén funcionando, necesitaría que los reembolsos vuelva a recibirlos la provincia ya que significan en el año 345 millones. Las represas permiten 5 mil empleos y mueven la actividad económica. Hoy todo está sujeto a los ingresos de los empleados públicos, ellos son los que mueven la economía en la provincia. Eso pasa porque están bajando las regalías petroleras, todos está bajando en la economía no solamente en Santa Cruz sino en todo el país”.

También se refirió a la situación del empleo público en Santa Cruz y a la realidad de la región patagónica

Alicia Kirchner: “La provincia necesita que los empleados públicos cobren en tiempo y forma porque es la única actividad que mueve hoy la economía con el petrolero que como sabemos no está en su mejor momento. Lo que nosotros tenemos es 54301 empleados públicos entre los activos y pasivos, más 20 mil municipales, pero estamos hablando de 86 mil sueldos. Esto se da porque los docentes a veces tienen doble recibo. Con esto se sostiene la actividad económica de Santa Cruz porque el resto de las actividades son muy primarias en su desarrollo, ustedes saben que la Patagonia en su conjunto fue por años olvidada y a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia empezó a tomar otro cariz, nosotros no teníamos caminos, no teníamos rutas, no teníamos energía…hay que seguir desarrollando la región porque fueron años de abandono para contrarrestar y la verdad es que a veces con una mentalidad centralista no se entiende la realidad de la Patagonia”.

Respecto de la afirmación de Frigerio sobre que la provincia necesita un “plan serio” para salir adelante, la responsable del ejecutivo provincial explicó cuál es la situación actual de Santa Cruz y pidió responsabilidad en las afirmaciones de algunos funcionarios que parecen no tener una mirada federal y no comprenden la situación provincial.

Alicia Kirchner: “Obviamente que quiero seguir apostando al dialogo con el Gobierno Nacional. Hay que seguir apostando a l diálogo con cada provincia. Pero a mí lo que realmente me da bronca es que se hable de que no se hizo un plan serio es fundamental que se reactive la actividad económica lo números la nación los tiene pero yo necesito que se movilice la actividad económica. Ahora es fundamental que nos ayuden. Yo personalmente hablé con el presidente del Banco nación y estamos tramitando ese crédito que tendría que darnos una solución temporal mientras se resuelve el tema del bono que necesita de la autorización de la nación y es algo en lo que estamos trabajando. Es fundamental que esto salga. Esto se vio demorado por muchas causas a nivel nacional nos pedían endeudamiento, a nivel provincial obstructores no quisieron ese endeudamiento. Ahora, díganme, si no lo quieren díganme cuál es la saluda

¿Plan serio? Si ha habido seriedad en este año y cuatro meses, ayudando al otro, trabajando por el otro, poniendo el cuerpo y las ganas si señor lo ha habido pero yo también entiendo a la gente de mi provincia cuando no puede cobrar el sueldo en tiempo y forma. Si bien los sueldos de quienes ganan menos los hemos priorizado y hoy solo nos resta pagar a los jubilados que ganan más de 60 mil y así hemos ido avanzando o a los judiciales. La gente debe cobrar los sueldos porque la economía se tiene que mover. Porque solamente con los sueldos de la administración pública no se puede. Necesitamos que se reactive la obra pública, que se ejecute el plan previsto de la red de gas, las redes que faltan del interconectado…”

En este sentido la gobernadora también habló del “desfinanciamiento invisible” al que se somete a las provincias. Puso como ejemplo Los programas federales que se han eliminado o modificado y que implican una inversión de las provincias que hasta diciembre de 2015 no eran necesarias, como es el caso del REMEDIAR

Alicia Kirchner: “El desfinanciamiento invisible. Eso también afecta a la provincia. Recarga en los costos de lo que ya no llega como por ejemplo los remedios que debe costear la provincia. La ayuda que debe darse desde el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso es lo invisible que también impacta en los números de la provincia y altera el equilibrio. Yo lo que pido es que la Nación me ayude con un adelanto de coparticipación y que no me lo descuente a los 3 o 4 días. Cuando sale el endeudamiento se cobran el adelanto y salimos para adelante.

La verdad es que son modelos diferentes, totalmente diferentes pero no voy a entrar en eso. Yo lo que quiero es seguir trabajando con seriedad con la nación pero con la misma seriedad digo que me entero por un diario de estas cuestiones así que después lo quiero hablar personalmente con el ministro Frigerio porque si hay algo que me molesta es que se diga que no tenemos un plan serio ¿qué es un plan serio? Lo que le pidieron a un intendente de Cambiemos de echar gente la verdad es que eso yo no lo voy a hacer jamás. La sostenibilidad del empleo es fundamental”.

Asimismo, la Gobernadora se refirió al diálogo con los gremios productivos como el petrolero en el marco tanto del acuerdo social santacruceños como en el trabajo cotidiano que lleva a delante el gobierno de la provincia

Alicia Kirchner: “Hay una gran responsabilidad de algunos gremios que no solo hablan de la problemática que ellos tienen sino que vienen con propuestas concretas sobre distintas líneas de acción sobre las cuales estamos trabajando. La verdad es que esas reuniones son de 3 o 4 horas y se dialoga, se saca un diagnóstico de la realidad trabajamos sobre propuestas vamos avanzando sobre esta realidad y este contexto. Eso lo vamos a seguir haciendo”.

Sobre las versiones instaladas por algunos sectores de la oposición y medios de comunicación porteños acerca de que la Caja de Previsión Social es una prenda de negociación que el Gobierno Nacional ha impuesto al Gobierno de la provincia esto decía la gobernadora de Santa Cruz

Alicia Kirchner: “La Caja no está en la mesa de diálogo. Los Municipios no están aportando a la Caja de Previsión y nosotros nos hacemos cargo de todas las jubilaciones que dan los municipios, de todos, desde el Municipio de la ciudad Capital, Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de noviembre y los distintos municipios y Comisiones de Fomento. Lo mismo con la caja de Servicios Sociales y esto es fundamental. Se habla mucho de la Caja pero los municipios no aportan nada, salvo dos municipios el resto nada.”

Al respecto de los ATN enviados al gobierno provincial que se distribuyen en los municipios, la gobernadora aclaró que los mismos son para los Municipios y que en lo que va de su gestión solo se han enviado adelantos del tesoro para los municipios que pertenecen al proyecto político de Cambiemos.

Alicia Kirchner: “Los municipios que han recibido son Río Gallegos, San Julián, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia que son municipios del proyecto Cambiemos. De cualquier manera a mí lo que me interesa es la gente que vive en cada lugar. No me interesa si es de un proyecto o de otro, estoy realmente feliz de que se ayude a esos municipios y estoy agradecida, pero me gustaría que ayuden a todos y dejen de lado esa limitación de si sos de un color político o sos de otro. Tenemos que ser más abiertos. La política exige estar a la altura de las circunstancias y hacerlo en este caso es preocuparse por todo el pueblo de Santa Cruz o por todos los argentinos, no a los que son de uno u otro color. Nosotros hemos ayudado a todos los santacruceños y los municipios son parte de esta querida Santa Cruz, sino no estaríamos jubilando gente de los municipios ni estaríamos atendiendo en la Caja a gente que trabaja en esos municipios, lo que sería una barbaridad y una mediocridad”.

Sobre el proyecto que gobierna la provincia y el compromiso político que representa su gestión, afirmó que:

Alicia Kirchner: “Yo no creo en la armonización hacia abajo. Siempre creo en elevar la calidad de vida de la gente más allá de este momento especial que está viviendo la provincia de Santa Cruz y que tenemos que revertir y que tengo todas las ganas de hacerlo. Le pido a la gente de Santa Cruz en ese sentido que tenga la seguridad de que yo voy a trabajar siempre para elevar la calidad de vida de Santa Cruz. Ese compromiso es el que me ha llevado a estar donde estoy hoy como gobernadora de la provincia, lo que es cierto es que tengo muy poca ayuda del Gobierno Nacional quizás porque nos paramos en veredas diferentes. Yo no puedo ver todo lo que es el ajuste fiscal con la gente afuera. Todo proyecto político tiene que tener la gente adentro. Quizás sea eso, no lo sé”.

En el marco de la entrevista con LU14 , la gobernadora adelantó que ya están presentados todos los papeles para el préstamos solicitado al Banco Nación hace más de un mes. El mismo no es una ayuda del Gobierno Nacional como se pretendió instalar en algunos medios de comunicación y como afirmaron algunos representantes de la oposición provincial, sino que se trata de una negociación con el banco llevada adelante por la gobernadora y el ministro de economía Juan Doninni.

Alicia Kirchner: “Los trámites fueron iniciados hace un mes y nos pidieron los últimos días de la semana pasada otra documentación que supongo que en este momento que estamos hablando está siendo entregada en el Banco Nación y que sea otorgado enseguida ya que completa todo en ese momento. Esperemos que sea entregado enseguida y veremos. Sino necesitamos adelantos de coparticipación que después se los pagamos pero para la gente y por la gente de Santa Cruz necesitamos adelantos de coparticipación urgente.”

Sobre los proyectos de desarrollo para la provincia que por diferentes motivos están frenados –como por ejemplo las represas- la gobernadora solicitó que desde el gobierno central se avance con la autorización de la Zona Franca “falta decisión política” afirmó la mandataria

Alicia Kirchner: “La zona franca cuando di mi discurso del 1° de marzo yo afirmé que como venían las cosas y con los tiempos que llevábamos a mediados de mayo iba a ser inaugurada. Bueno, se hicieron todos los procedimientos a nivel de Aduana y demás y ahora está demorado en la Secretaría de Comercio de la Nación. Lo que se necesita es la decisión política esta es la verdad de poner en marcha la zona franca por parte del Gobierno nacional.”

Alicia Kirchner también analizó la situación regional y los problemas que atraviesa la Patagonia y todas las provincias cuando se aplican políticas con mirada centralista. En este sentido habló sobre el proyecto inclusivo que prioriza la inclusión y el desarrollo del país y la tiene entre sus defensores en oposición al pedido de ajuste y de despidos que se está implementando desde otro sector político

Alicia Kirchner:“La situación de la Patagonia como de toda la provincia es necesario revertirla en tanto que tiene que haber un modelo de mayor inclusión sin lugar a dudas. Santa Cruz está en el eje y curiosamente tenemos semana a semana en distintos medios nacionales la realidad de la provincia, medios que no están en otras provincias capaz. Otras provincias que tienen los mismos problemas que nosotros o problemas mayores.

Yo entiendo que formo parte de un proyecto que integró un gobierno que fue bisagra en la historia como fueron el de Néstor y Cristina Kirchner y a veces les conviene polarizar por decirlo de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con Santa Cruz y la verdad es que Santa Cruz tiene problemas. Los que me precedieron ciertamente que no hicieron las cosas como a mí me hubiera gustado en pos del desarrollo de la provincia. Insisten mucho en decir que Alicia Kirchner forma parte de un gobierno…Lo cierto es que yo formo parte de un proyecto político que quiere la inclusión y la gente adentro en el país y a veces también, y lo dije en el discurso del 1 de marzo, a veces desde un árbol salen distintas ramas y algunas son de una manera y otras de otra. Pero no seamos reduccionistas en la mirada de los proyectos políticos. Estoy orgullosa de haber sido parte de un gobierno que hizo un cambio en la historia. Y bueno, quizás eso puede molestar pero la verdad es que quiero seguir dialogando y me importa cuidar todo lo que sea institucional y entiendo que al ministro Frigerio le pasa lo mismo. Hemos podido dialogar hasta el día de hoy y quiero seguir dialogando de la misma manera aun con posiciones diferentes porque no todos tenemos que pensar lo mismo.

Lo que si me molesto es que digan que no tenemos un plan serio, porque ¿qué es un plan serio, hacer lo que dijo un intendente de Cambiemos que le pidieron y no lo dije yo? ¿cuál es el plan serio? ¿sacar gente? no lo voy a hacer. Trabajar si, trabajar 20 horas si, jugarme por el otro si. Todo eso lo voy a hacer.”

Para finalizar la gobernadora se mostró preocupada por la desigualdad que existe en el empleo público y las islas salariales que generan tensiones y hacen perder el equilibrio entre los trabajadores de diferentes sectores de la administración

Alicia Kirchner:“Tenemos una provincia desigual. Hay empleados públicos y también docentes con un cargo, que te ganan –el docente 15 mil pesos con un cargo de 4 horas – y tenés después un empleado público que te gana entre 7 u 8 y hasta 10 veces más y 11 más de otro gremio. En buena hora que la gente tenga más ingresos pero tiene que haber un equilibrio en el desarrollo de estos ingresos. No puede ser que los empleados de la Justicia, no me refiero a los magistrados, sino a empleados con igual función y que si es de la administración pública cobre hasta 6 veces menos. Eso es una barbaridad. Los menos se llevan al parte grande de la torta y hay que ir trabajándolo. Hay que ir achicando esa brecha porque la desigualdad es un problema mayor incluso que la pobreza que es un problema que existe en todo el mundo. Siempre hemos hablado de que se dijo en Argentina en estos últimos años la brecha de desigualdad y que ahora está nuevamente incrementándose. La desigualdad produce problemas muy grandes en la sociedad y nosotros tenemos en lo que hace a los ingresos del empleo público una gran desigualdad”.