El colectivo repudia intentona destituyente y solicita garantías para los trabajadores de prensa

Como integrantes de Colectivo Cultural de Comunicadores Santa Cruz y de integrantes del Sindicato de Prensa Lista Rodolfo Walsh, tras analizar lo ocurrido en la Residencia de La Gobernación de Santa Cruz, con un feroz ataque a un domicilio particular en el que también se encontraba la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner declaramos:

–Repudio total a una operación que se inició la semana pasada con la llegada de funcionarios y medios nacionales, alimentando un caldo de cultivo en las redes sociales como el de la posible candidatura a Diputada Nacional de la Ex presidenta y su Hija Florencia Kirchner.

-Rechazo total al agresivo intento de manifestantes de ingresar a la residencia de la gobernación, en donde la ex gobernadora Alicia Kirchner se encontraba junto a la Ex Presidenta y su nieta, poniendo el peligro tanto la institucionalidad de la provincia como del país, entendiendo que Cristina Fernández de Kirchner representa a uno de los movimientos políticos más grandes de la Nación y que además los ex presidentes son protegidos por ley nacional.

-Repudiamos el accionar de medios nacionales y su modo de comunicar, utilizando el poder sobre sus trabajadores para que estos arenguen la violencia, y evidenciando la utilización de planos cortos en medio del ataque a la residencia, para que el resto del país no vea que se trataba solo de 50 manifestantes violentos, desviando el rol del comunicador a los intereses políticos y económicos de Clarín.

-Solicitamos garantías para el trabajo de la prensa y expresamos solidaridad con los dos foto periodistas Jorge Riquelme y Cristian González que resultaran heridos durante

tan lamentables hechos y llamamos a la reflexión a las cúpulas de la policía provincial para garantizar el trabajo de la prensa bajo cualquier circunstancia.

– Repudiamos la “liviandad” con la que algunos sectores feministas y asociaciones tratan esta situación, puesto que antes de ser funcionarias, son mujeres que sufrieron el ataque. No comprendemos el desapego evidente de quienes bregan por la defensa irrestricta a la integridad de la mujer y están avalando semejante acto de total cobardía.

-Finalmente nos solidarizamos con los trabajadores estatales de la provincia, fundamentalmente los escalafones más bajos que han sufrido durante los últimos 15 meses la vaporización del poder adquisitivo, debido a la feroz devaluación, la suba en las tarifas de servicios básicos y la inflación vigente, llevada a cabo por el Gobierno Nacional en un inédito plan de ajuste que está cayendo directamente sobre los trabajadores, y solicitamos el pago a término a todos los estatales de la provincia de Santa Cruz.

Asimismo apoyamos todas las protestas sociales pacíficas como ha venido sucediendo durante todos estos meses, que no afecten la institucionalidad de la provincia. Sabemos que una intervención sería nociva para los beneficios y derechos adquiridos que aun hoy conserva la sociedad de Santa Cruz.