Javier Pérez Gallart: “el oficialismo debería denunciarse a si mismo”

El presidente de Encuentro Ciudadano criticó la denuncia penal que el gobierno provincial presentó contra el dirigente de Judiciales y CTA – Autónoma Santa Cruz, Juan José Ortega. Aseguró que buscan “criminalizar la protesta social”.

El presidente de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart rechazó hoy la denuncia penal que presentó el gobierno provincial contra quienes protestaron el sábado a la madrugada frente a la residencia oficial de la Gobernación de Santa Cruz y, en la cual, solicitan una orden de restricción contra el dirigente de Judiciales de Santa Cruz, Juan José Ortega.

“La denuncia penal contra Juanjo Ortega, referente sindical de los judiciales provinciales, sólo puede ser explicada en una lógica en el que gobierno se aleja cada vez más de los problemas de los santacruceños y se refugian en la Justicia para criminalizar la protesta social”, añadió.

Pérez Gallart indicó que “el gobierno lo que debería hacer es denunciarse a si mismo porque fruto del saqueo de los recursos que hicieron los funcionarios del Frente para la Victoria Santacruceña es que estamos viviendo esta realidad que nos toca”.

“Ahora cuando el pueblo reclama Salarios, Salud, Educación y Justicia la respuesta son palos y gases”, afirmó el dirigente.

Y señaló que “así como vimos actuar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fingiendo un ataque que no fue, vemos también que se inventan hechos para endilgarle a Ortega acciones en las que no participó”.

“Nos solidarizamos –apuntó Pérez Gallart- con cada uno de los trabajadores, jubilados, comerciantes y el pueblo todo de la Provincia que reclama por sus derechos y en particular con el compañero Ortega”.