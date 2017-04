Juan José Ortega: “Creemos que la justicia no puede dar lugar a esta denuncia”

El referente gremial de la CTA denunciado por el gobierno provincial por los hechos en la residencia oficial, a través del programa Hora de Brujas aseguró estar sorprendido porque “estoy en las antípodas de las acciones violentas”. Recalcó que no se encontraba en el lugar y concurrió cuando se enteró que había trabajadores heridos.

“Creemos que la justicia no puede dar lugar a esta denuncia” manifestó Ortega “me resulta bastante extraño lo que pasó porque no estuve en el lugar” contó en relación a la madrugada del viernes cuando se reprimió a los trabajadores en la residencia oficial .

“Esta mentira está fundada en su forma de gobernar, buscan a través de la denuncia disciplinar a la dirigencia gremial” al relatar que no se encontraba en el lugar y “cuando me dicen que había compañeros heridos fui” al indicar que hasta ese momento los dirigentes gremiales no habían participado “para bajar la tensión”.

Una vez en el lugar “hicimos un cordón para que la gente dejara salir a la policía pero la policía seguía con disparos y con gases por lo que la gente reacciona también” y consideró que la denuncia es una devolución del gobierno por “hablar de les cosas que no hay que hablar y por hacer denuncias pie corrupción”.