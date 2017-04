Situación actual del Cine Teatro Español y propuestas para resolverlo

El Secretario de Gobierno municipal Sergio Viotti fue consultado sobre las ideas que están evaluando para rehabilitar el Cine Teatro Español y explicó “es un tema que venimos conversando y buscando la manera de solucionarlo. Tenemos por un lado una situación que tiene que ver con lo legal, con lo formal, la propiedad del cine teatro español no es del municipio, es de una entidad que hace ya mucho tiempo no tiene la comisión con lo cual tampoco tenemos algún tipo de interlocutor válido” por otra parte puntualizó “en lo material, por decirlo de alguna forma, la gente de Planeamiento Urbano ha terminado el proceso de evaluación y de elaboración de un informe sobre el estado, porque el inconveniente no es la mampostería que se cae hacia calle San Martín es mucho más profundo, tenemos problemas en las bases, en lo estructural del edificio. Lo que de alguna forma nos movió en su momento a decidir que por una cuestión de seguridad no era viable continuar dejándolo abierto”.