Silvana Storniolo: “Esto ya no es un basural, no hay basura suelta”

Silvana Storniolo, Jefa de Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Puerto San Julián, aseguró que el saneamiento del Basural Municipal ha avanzado de manera muy positiva: ” El trabajo de nivelación está hecho y se está finalizando la cobertura con tierra. Ahora, sólo resta rehacer el alambrado perimetral”.

Mediante la gestión del Intendente, Antonio Tomasso, el Municipio de Puerto San Julián avanzó de manera sólida y concreta sobre el saneamiento del Basural Municipal. Con la obra cerca de concretarse, la Jefa de Departamento de Medio Ambiente, Silvana Storniolo, realizó un análisis sobre las labores realizadas y a realizar.

“El lugar cambió muchísimo, puesto que la obra ha tenido un gran avance. Ya no lo llamamos basural, ya que no se ve basura suelta. El trabajo de nivelación está hecho y se está finalizando la cobertura con tierra. Ahora, sólo resta rehacer el alambrado perimetral y delimitar un sector para que la gente deposite sus residuos. Teniendo estos boxes se evitará que los vecinos pasen al sector de disposición de los residuos, el cual está cerrado en este momento”, comentó a Prensa Municipal.

Por otra parte, añadió: “Ya no se puede pasar a arrojar residuos indiscriminadamente. Se pide que los vecinos depositen los mismos en un volquete naranja de la entrada o, también, en una cava transitoria que luego acomodamos nosotros. Hay dos cámaras de seguridad controlando la entrada y otra controlando todo el predio. Esto tiene como objetivo identificar a quienes intentan ingresar al predio por atrás”.

Además, Storniolo aseguró que se harán inversiones para el cuidado del medioambiente. “Para no volver a producir otro basural, se planteó adquirir una máquina encapsuladora. La misma los compacta y los mete dentro de una bolsa, algo que hace que los residuos no tengan contacto con el ambiente. No habrán bolsas volando ni líquidos vertidos en el suelo. Por ahora, está en período de licitación, pero se está avanzando para comprar esta maquinaria”, concluyó.