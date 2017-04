ATE Corta rutas en una jornada de paro en conjunto con petroleros

Afiliados de ATE realizan cortes de ruta en Caleta Olivia, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Pico Truncado, Las Heras, la entrada de El Chaltén y un acampe en Puerto Deseado. El corte es total para camioneros y transportes de la actividad petrolera, mientras que vehículos particulares pueden circular con normalidad.

En una jornada de paro que se lleva adelante en conjunto entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Petroleros Privados se llevan adelante distintas actividades a lo largo y ancho de la provincia de Santa Cruz.

En este marco y en un contexto de fuertes demandas y reclamos sociales en la provincia trabajadores estatales y petroleros realizan cortes y diversas actividades, a lo largo de la provincia visibilizando el conflicto y dando a conocer lo que sucede con los trabajadores.

Así es como los trabajadores de las localidades de Caleta Olivia, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Pico Truncado, Las Heras, la entrada de El Chaltén llevan adelante cortes y manifestaciones en la ruta en tanto que en la localidad Puerto Deseado se realiza un acampe como manera de protesta.

Exigimos al sector político que piense en la provincia

Así lo manifestó, Alejandro Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz, en conferencia de prensa desde Caleta Olivia manifestó: estamos acompañando esta medida en muchas localidades en donde hemos compartido con los compañeros petroleros porque entendemos que vamos al paro no solamente por aumento salarial para los compañeros estatales y municipales sino que también como organización sindical tenemos despedidos a 80 compañeros en YCRT desde el mes de diciembre”.

“Lamentablemente no los hemos podido reincorporar todavía a esos compañeros” dijo Garzón y agregó: “hoy el gobierno nacional a través del interventor Omar Zeidán nos está apretando diciendo que no podemos discutir salarios si antes no firmamos a la baja nuestros derechos convencionales y convenios colectivos e trabajo”.

“El gobierno chantajea diciendo que se sienta a discutir los problemas de los compañeros pero si nosotros aceptamos que se bajen puntos convencionales de muestro CCT, por eso hoy nosotros somos conscientes como trabajadores del estado de que es lo que pasa en esta provincia”.

“Somos los que menos cobramos en una provincia rica con todos los recursos naturales, por eso acompañamos y somos parte de este paro petrolero, porque pensamos en nuestra provincia y entendemos los santacruceños que la industria petrolera, la minera y la ictícola son claves para para el beneficio del pueblo santacruceño y entendemos como organización sindical que la baja de equipos de trabajo petrolero significa no solamente perdida de fuentes laborales sino el ingreso de menos regalías a la provincia”.

“Nosotros desde este mesa y lugar le exigimos al gobierno de la provincia y de la nación que dejen de hacer politiquería por los medios de comunicación, que dejen de ventilar los problemas de los santacruceños por los medios de comunicación nacionales y que se pongan a trabajar en defensa de la provincia. Necesitamos puestos de trabajo, necesitamos inversiones, necesitamos reincorporar a los compañeros que nos han despedido y necesitamos un sueldo digno para vivir en esta provincia”.

“Por eso exigimos al sector político que más allá de las diferencias que haya entre el FPV y Cambiemos piensen en la provincia y que se sienten a resolver los problemas de los trabajadores. Nosotros no vamos a delegar más nuestra responsabilidad y la única forma si la conducción política de esta provincia no se pone al frente de los reclamos de los trabajadores y soluciona los problemas obviamente tendremos que tomar el toro por las astas los dirigentes sindicales y los compañeros que pelean todos los días en esta provincia”.

“Y si los compañeros petroleros van al paro la semana que lo resuelvan seguramente ATE va a estar acompañando las medidas al lado del cada compañero petrolero”.

“Nosotros no somos sectarios ni individualistas y entendemos la situación que atraviesa la provincia más allá acá el compañero Vidal planteó la unidad de todos los sectores tanto de la CGT como la CTA y de todos los que se quieran sumar en defensa de los los puestos de trabajo , de la actividad petrolera , en defensa de la reincorporación de los trabajadores de YCRT , que se paguen los salarios como corresponde y en defensa de nosotros mismos todos los que se quieran sumar seguramente esta mesa va a estar ampliada como la mesa que conformamos hace diez años en Río Gallegos y es la MUS” .

“Acá está en juego la provincia de Santa Cruz los 330 mil habitantes tenemos y estoy cansado de decirlo todos los recursos y la mayoría de nuestros pueblos pasan necesidades y no tenemos soluciones a los conflictos, nuestros dirigentes políticos se tienen que poner a trabajar y dejar de hacer vedetismo en los medios de comunicación nacional tenemos problemas graves que solucionar, los santacruceños no somos tontos estamos acá en defensa de los puestos de trabajo”.

Para concluir dijo que “Nadie va a jugar con los trabajadores, tenemos compañeros en las rutas y los yacimientos, me parece que es el momento de sumarnos a la defensa de los puestos de trabajo bienvenidos sean”, concluyó.