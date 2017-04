Comunicado de prensa recibido del Tribunal de Cuentas

Por la presente se informa que ante el hecho de público conocimiento de principio de incendio en una oficina del Tribunal de Cuentas que se registró en la tarde del día 27/04/17 fuera del horario de la jornada laboral, no se registraron lesionados, y no alcanzo a ningún tipo documentación, actuaciones y/o expedientes, por lo que no se encuentra afectada la continuidad y el desenvolvimiento de la labor que despliega este Organismo de Control Público.