Cortés: “Que se ponga en duda la labor del personal que realiza las pericias realmente me cae mal”

Esta tarde el jefe de Policía Comisario General (R) José Luis Cortés brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles del peritaje efectuado por la División Bomberos de la Policía de Santa Cruz que determinó que el foco de incendio en una oficina del Tribunal de Cuentas comenzó a raíz de un tendido eléctrico precario.

De la rueda de prensa, también participaron el Superintendente de Bomberos Comisario Mayor Luis Zerbo y el Jefe de la Sección Pericias de Bomberos Comisario Inspector Walter Jones. En primer lugar, Cortés señaló que una vez extinguido el fuego, se dio orden de realizar las pericias correspondientes a “los tres ingenieros especialistas de la ciudad, en presencia del comisario de la Seccional 1ra, que estaba a cargo, el responsable de la oficina era el Dr. Stoessel y los testigos de actuación” que se requiere para estos casos.

En este sentido, indicó: “Se puso a disposición de la justicia todo el personal técnico, ingenieros y licenciados que tiene la dirección de Bomberos, para esclarecer el hecho y no queden dudas sobre lo sucedido”.

A la vez, Cortés señaló que un dato importante para la investigación es que el testigo que da alerta sobre el incendio “había dejado su vehículo casi frente a la ventana del Dr. Stoessel, había ido a buscar a su hijo al club Hispano Americano, cuando vuelve ve fuego, va hacia la ventana y ve que la cortina incendiada se cae y allí es que avisa al 101”.

Esta persona testifica que “el vidrio de la ventana no estaba roto, o sea no se había arrojado ningún objeto de afuera hacia adentro”, relató Cortes y añadió que “para que Bomberos acceda y fuera a extinguir el incendio, ellos tienen que utilizar la fuerza para romper la puerta posterior para poder ingresar, así que el edificio estaba cerrado y dentro del edificio no había nadie y no había tampoco signos de violencia”.

También, el jefe de Policía hizo hincapié en que “en estos momentos estamos afrontando lo que es trabajo netamente pericial y el trabajo policial de investigación para determinar si es incendio o principio de incendio y si fue intencional o no, después las cuestiones políticas que las arreglen los políticos”.

“Que se ponga en duda la labor del personal que realiza las pericias realmente me cae mal porque nosotros conocemos el trabajo y la profesionalidad que tienen nuestros policías”, enfatizó Cortés abordado sobre dichos del diputado Costa.

El comisario Inspector Robert Walter Jones, a cargo de la investigación pericial, señaló que el incidente fue clasificado como “principio de incendio, donde no hubo propagaciones y afectó parcialmente, el mobiliario, como una computadora, una multifunción y cortinas”.

“Con el Dr. Stoessel fuimos en forma metódica a retirar los materiales de la oficina del sector afectado, hasta llegar al punto de origen, el cual se pudo determinar que en la parte inferior del calefactor se condice con el paso de cableado que alimenta la electricidad a una llave y a una zapatilla”, detalló el especialista.

Asimismo, indicó que en esta ocasión “se pudo constatar que la instalación es precaria, y se pudo establecer que en el lugar no hay elementos ajenos que hayan podido ocasionar el incendio” y destacó que el Dr. Stoessel “pudo verificar que no faltaba ningún elemento, material ni documentación”.

Sobre si se puede determinar el origen del principio de incendio el comisario Inspector Jones, contó que “estamos ahora en la etapa investigativa y hasta que la justicia no reciba el informe pericial, no se puede determinar, pero aclaro que no se encontraron elementos extraños en el lugar, y los vidrios están la mayor parte hacia afuera y pocos hacia adentro”. En este sentido, indicó que la rotura de los cristales “se produce por cambios bruscos de temperatura”.