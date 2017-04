Eduardo Costa debe rectificar sus dichos sobre Rocío García

La Ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, Rocío García, confirmó a Radio Provincia que en el día de hoy le envió una Carta Documento al empresario y legislador nacional Eduardo Costa para que desmienta sus afirmaciones mediáticas y que cese con el ataque constante a su persona.

“Resulta falsa, agraviante y difamatoria la afirmación de Costa sobre mi persona, me adjudica la ejecución de un delito del cual no se me ha notificado judicialmente” afirmó la funcionaria santacruceña en el marco de la entrevista brindada a LU14 luego de enviarle una Carta Documento al empresario.

“El señor Costa en varias entrevistas brindadas a medios porteños y provinciales me ha difamado, le solicito en esta Carta Documento que rectifique sus dichos. Considero que su comportamiento da cuenta de una intencionalidad para conmigo y para con el proyecto político que represento” agregó García.

García se refirió a los permanentes agravios que el legislador ha vertido públicamente sobre su persona, “son reiteradas las informaciones inexactas, agraviantes y difamatorias que vertidas en diferentes medios de comunicación.”

En el programa del canal porteño América, La Cornisa (23 de abril), Costa acusó a García de “haberse robado todo”, no fue la única vez que el legislador adjudica delitos sin pruebas a integrantes del proyecto político que gobierna actualmente la provincia.

“Hago responsable al Señor Eduardo Costa lo que pueda pasarme a mí, a mis hijos y a todos quienes me acompañan y me ayudan por la instigación permanente y sistemática a la violencia que realiza en cada una de las afirmaciones en los programas nacionales y en los de la provincia de Santa Cruz” concluyó.