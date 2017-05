Especialistas del Garrahan atendieron en el HRRG

La semana pasada pacientes con Fisura de Labio Alveolo Palatina (FLAP) fueron atendidos por especialistas en cirugía plástica pediátrica del Hospital Garrahan. Se pudieron atender pacientes con cirugías programadas que vinieron de distintas partes de la provincia.

El Dr. Miguel Floria especialista del Garrahan explicó que este trabajo se realiza hace más de veinte años gracias al esfuerzo de la fonoaudióloga Silvia Vivar, quien articula todo el movimiento en conjunto con las obras sociales, los pacientes, los padres, la asociación de padres que han formado y se interconectan, además desde el Garrahan venimos viendo haciendo videoconferencias con médicos que trabajan en Caleta Olivia.

Seguidamente expresó que es importante destacar la labor y la ayuda del Hospital para realizar estas cirugías que a pesar de estar con actividad de paro, tuvieron muy buena predisposición. “Es meritoria la actitud que ha tenido la gente del Hospital y los Directores de la nueva gestión que están hace dos meses, quienes se han comprometido en tener el personal disponible para que estas cirugías se hayan podido realizar. Venimos dos veces por año, y es importante poder cumplir con las cirugías en tiempo y forma que estos pacientes están esperando”.

En tanto la Dra. Gloria Manassero, especialista en cirugía plástica pediátrica, señaló que cada vez que vienen se van sumando pacientes “en esta semana se pudieron atender desde el día lunes pacientes prequirúrgicos, haciendo el ateneo prequirúrgico, el martes consultorio, ateneo con la gente de odontología y desde el miércoles se hicieron cirugías con los pacientes”. Se pudieron atender 12 pacientes, de un total de 14 cirugías programadas, que vinieron de distintas partes de la provincia, como de El Calafate, de Caleta Olivia, Piedra Buena, Pico Truncado, entre otras.

Los pacientes con Fisura de Labio Alveolo Palatina (FLAP), nacen con una malformación congénita que puede ser aislada o a veces asociada a otras malformaciones, esta anomalía compromete la boca, la encía, el paladar, por lo tanto son chicos que tienen dificultades para alimentarse, a veces para respirar y para hablar bien, el paciente tomado a tiempo sigue distintos pasos y lo ideal es que a partir del momento que nace tenga una consulta con una fonoaudióloga que dé información a los padres de cómo hacer para alimentarlo, que tenga atención odontológica para ponerle una placa para separar lo que es nariz de la boca, para que se pueda alimentar.

Los profesionales también señalaron que hay tiempos quirúrgicos pautados, el momento del labio es entre los tres y seis meses, y del paladar entre el año y año y medio y después requieren más cirugías, que tienen que ver con la acomodación de la arcada dentaria, injerto de hueso, cuando no hablan bien y demás retoques que sean necesarios. Es un largo camino para el que nace con esta patología a pesar de no tener otra malformación asociada llegue a los 18 años, a la secundaria en óptimas condiciones.

La Dra. Indicó que la fisura labial, es una malformación ubicada en el labio superior donde no hay continuidad del músculo y donde hay ausencia de piso nasal, no se conoce exactamente la causa, se considera que es multifactorial porque se han encontrado múltiples asociaciones desde el tabaquismo de la madre, desnutrición proteica, haber tomado algún tipo de medicamento, o algún tipo de contaminante ambiental o agroquímico, pero en realidad, todavía no se sabe que exactamente lo causa, lo que sí se sabe es que la fisura del labio se produce entre la cuarta y octava semana de gestación y la de paladar entre la novena y la doceava o sea que es muy precoz, y se pude detectar en forma precoz, con ecografías prenatales, esto es muy importante para los padres que van a saber que van a tener un bebé con una fisura de labio.