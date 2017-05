ADOSAC: Una nueva marcha y el mismo pedido

Otra vez, como tantas durante estos meses, nos encontramos en las calles de esta ciudad donde funciona el poder político de Santa Cruz, para pedirles acción y resolución de los graves problemas que afectan al pueblo de esta provincia y nos tiene a los trabajadores, a los alumnos, a los comerciantes y a todos los habitantes, unidos peleando contra la negligente actitud de la gobernadora y su gobierno, que no parece tener ni encontrarle una salida justa a esta situación a la que nos ha llevado su gobierno en los últimos 30 años.

Una y otra vez venimos pidiendo que la señora Alicia Kirchner deje de lado la mentira y los atajos, para explicar una crisis a la cual nos ha arrastrado a todos y de la cual hoy no encuentra el remedio. Nosotros decimos que el remedio es ponerse a trabajar con todos los sectores políticos, productivos, intelectuales; dejar a un lado la política partidaria, apartarse de la campaña política, tener empatía con el pueblo y llamar a una verdadera unión de fuerzas para sacar a esta provincia adelante.

Hoy Santa Cruz es un gran barco donde nadie se va a salvar del naufragio. El gobierno lo sabe ¿Lo sabe?.

Estamos como una nave a la deriva, no hay capitán que nos conduzca a un puerto seguro. La gobernadora persiste e insiste en ser parte de la más triste historia de esta provincia y no será recordada por su epopeya, precisamente. No demuestra capacidad para gobernar, pero tampoco sensibilidad para gestionar los recursos que tiene Santa Cruz y desconoce lo que es el ejercicio del diálogo y el consenso.

Estamos emparedados entre dos visiones políticas que parecen distintas, entre nación y provincia, pero cuyos resultados son similares. En todos los casos, la variable de ajuste somos todos nosotros. Ellos, ya sea la gobernadora o el presidente Macri, dirimen una guerra mediática pero los que sufrimos las consecuencias somos los habitantes de Santa Cruz.

La gobernadora Kirchner no parece tener soluciones a mano y nosotros las necesitamos inmediatamente. Ya se advierten desbordes que nadie desea, pero este gobierno, que hace gala de su insensibilidad, inspira e incita los hechos de violencia que después nos horrorizan. Con su apatía e irresponsabilidad, nos arrastra al colectivo social, hacia la incertidumbre y el caos.

Hay una cosa que debe saber la señora gobernadora: no nos va a ganar por cansancio. Si espera que el pueblo capitule por razones tan mezquinas como las de no atender sus necesidades más urgentes, se equivoca. Seguirán los Judiciales en su carpa, los jubilados estoicamente pidiendo por sus derechos, los docentes reclamando volver a las aulas, los viales en las rutas, los médicos y enfermeros reunidos y reclamando en sus hospitales o los padres y los alumnos uniéndose a las movilizaciones pidiendo por su derechos estudiar y todos los ciudadanos de bien, reuniéndonos en Asambleas Abiertas y populares para demostrarles al gobierno que no podrán hacer lo que quieran con el pueblo.

Cuando encendemos las antorchas que iluminan el cielo santacruceño perturbamos el sueño de funcionarios y corruptos