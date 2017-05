Diputado Oficialista presentó proyecto para modificar la ley de lemas

“Para nosotros es crucial resolver la situación financiera de la Provincia”, dijo el Diputado Jorge Arabel luego de presentar el proyecto de ley mediante el cual se propicia la implementación del sistema electoral PASO para la elección de candidatos y la derogación de la Ley de Lemas.

Consultado acerca de si la presentación del proyecto está relacionada con las condiciones que Nación habría puesto para ayudar al gobierno de Alicia Kirchner, Arabel fue elocuente al señalar que “tomamos la decisión de volver a presentar el proyecto porque, como lo dijimos en reiteradas oportunidades, compartimos la necesidad de implementar un nuevo régimen electoral para Santa Cruz pero creemos que se equivocan aquellos que anteponen su discusión a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo que hoy pasan por empezar a cobrar los sueldos en tiempo y forma; y ello no será factible hasta que no logremos que la Nación autorice los créditos solicitados o se decida una asistencia financiera”.

“Vamos a insistir con el tratamiento legislativo del proyecto aún sabiendo que las prioridades de los santacruceños no pasan por un régimen electoral que recién podrá ser puesto en práctica dentro de más de dos años y las urgencias de nuestra gente son hoy y para atenderlas, para empezar a pagar en tiempo y forma, para ver cómo se recupera lo que la inflación despreció de los salarios, para normalizar el funcionamiento de nuestras escuelas, hospitales y demás servicios; necesitamos que la Nación destrabe la maraña burocrática que nos está impidiendo como Provincia obtener un crédito bancario”.