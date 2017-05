La propuesta del Gobierno es reducir el déficit sin recortar salarios ni tocar la Caja de Previsión Social

El Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Juan Donnini, brindó una entrevista radial en la que aseguró que el Gobierno de Santa Cruz presentó toda la información requerida al Banco Nación el día 29 de Abril y aún no se ha recibido ninguna respuesta formal de cómo ni cuándo vendrá la asistencia a la provincia. “Vamos a reducir el déficit al 2022, pero con una mejora de los ingresos, no recortando en salarios ni en la Caja de Previsión Social”, enfatizó.

El titular de la cartera económica subrayó, una vez más, que desde el Ejecutivo santacruceño se promueve la reducción del déficit sin echar gente ni entregar la Caja de Previsión Social. “Nosotros lo que proponemos es una reducción del déficit con una mejora de los ingresos, y esa mejora de los ingresos tiene que ver con la mejora de la recaudación propia, con la maduración de los proyectos productivos que están en la provincia, ya sea los proyectos eólicos, los proyectos reconstructivos, el tema de las represas, los proyectos hidrocarburíferos que están en este momento en evaluación. Entonces nosotros vamos a reducir el déficit al 2022 pero con una mejora de los ingresos, no recortando en salarios ni en la Caja de Previsión Social”.

“En 2015 el estado nacional financió la provincia con 4439 millones de pesos (plata que se destinó exclusivamente al pago de salarios). Después, se refinanció en un programa de desendeudamiento. En 2016, solo recibimos 870 millones de pesos, o sea un 85% menos. Eso fue lo que generó y lo que viene generando desequilibrios a la hora de pagar salarios. Nosotros lo que estamos pidiendo, además del crédito al Banco Nación, es que la Nación nos ayude hasta justamente poder encontrar un equilibrio”, aseguró Donnini al hacer referencia a las gestiones que se vienen concretando con el estado nacional.

En otra parte de la entrevista, el Ministro informó: “El endeudamiento que tenía la provincia entre 2014 y 2015 aumentó un 207%. Entre 2015 y 2016 un 20%. Nosotros estamos mostrando una reducción del endeudamiento, la Gobernadora lo ha dicho un montón de veces: no es que estamos desesperados por endeudarnos. Estamos preocupados por poder pagar los salarios de todos los trabajadores”.

“Por primera vez en la historia de la provincia creamos la Agencia de recaudación (ASIP)” mencionó Donnini al tiempo que señaló que a través del sitio oficial de ese ente: “estamos publicando la información de la recaudación provincial, que la hemos mejorado” y continuó afirmando que eso fue posible porque se implementaron mejoras en todo el sistema de recaudación. “Venimos mostrando un sendero de mejora de las cuentas”, recalcó.

Al referirse a la búsqueda de un canal de diálogo que se propone desde Nación, el Ministro subrayó que si existe “una Gobernadora que ha demostrado tener una permeabilidad al dialogo es Alicia Kirchner” y, amplió: “la Gobernadora ha pedido una audiencia con el presidente Macri, y aún no hemos tenido respuesta. Estamos dispuestos a buscar una solución para Santa Cruz, esto excede a lo partidario, esto tiene que ver con una solución para todos los santacruceños, y se entiende la situación que está atada a un montón de variables que son también ajenas a la provincia”. En ese marco, Donnini agregó lo que sucede actualmente con la actividad carburífera, el petróleo, la Zona Franca, el turismo: “Todo eso, que son variables que nosotros no tenemos control, van afectando la actividad en la provincia en general”.

“Ayer hicimos la apertura de licitación de la línea 132 de Pico Truncado a Caleta Olivia, con los beneficios que lleva eso, con la posibilidad de dar energía a las planta de Osmosis inversa, la posibilidad de la instalación de parques eólicos, también hay dos parque eólicos que generan ingresos y actividad, genera trabajo para los trabajadores de la construcción de la zona norte, todas estas cosas tienen que ir madurando para mejorar los ingresos de la provincia y poder salir de esta situación”, subrayó el Ministro.

En referencia al acceso a la información de las finanzas de la provincia, Donnini explicó que: “Termina el mes y está publicado en el plan anual de fiscalización, en el plan de auditoría. Venimos trabajando constantemente con el interior para que también puedan mejorar los recursos, ayudar a los municipios para que también lo hagan. Y para sacar esta especie de “ocultismo que hay sobre lo que es información”, trimestralmente presentamos los presupuestos ejecutados a los Diputados”. En ese sentido, el ministro explicó: “Nosotros en el primer trimestre del 2016, mandamos el 24/05, el segundo trimestre lo mandamos el 17/08 y el tercer trimestre lo mandamos el 03/11/2016 y el cuatro trimestre del 2016, lo mandamos el 07/02/2017. Y lo vamos a seguir haciendo porque no tenemos nada que ocultar”.

Consultado por los adelantos en concepto de Ley de Coparticipación Federal, el funcionario aclaró que esas sumas “se dan y se retiran el mismo mes. Esto quiere decir que la Nación tiene aproximadamente el ingreso de lo que va a ser la Coparticipación nacional que le va a entrar a la provincia, entonces a fin de poder pagar la mayoría de los salarios en el menor tiempo posible, lo que tienen estimado que va a ir entrando durante todo el mes, lo juntan y nos lo dan un día. Después de que nos lo dieron, nos empiezan a descontar con los ingresos futuros”.

“Si la necesidad o el disparador de un financiamiento o de una ayuda para la provincia está atado a más información o a una auditoria como ya nos la han hecho, nosotros no tenemos ningún problema”, manifestó el Ministro.

Además, aclaró, que en lo que va de la gestión de Alicia Kirchner desde Nación ya han concretados auditorías en la provincia: “Vinieron dos personas desde el Ministerio del Interior de Nación. Estuvieron dos o tres días acá y se llevaron todo. Si es necesario que haya otra auditoría, nosotros no estamos en una posición de no querer hacerlo. Todo lo contrario. Los invito a hacernos una auditoria para que vean cual es la situación de la provincia. Yo se lo he planteado y no sólo es una cuestión de números sino que vengan a conocer la provincia y vayamos a recorrer todos los proyectos que tiene la provincia”.

Con respecto a la apertura de la Zona Franca de Río Gallegos, Donnini aseguró que se viene trabajando en ese proyecto “desde los primeros días de gestión de la gobernadora. Es algo que hemos continuado hasta el Ministerio de Producción de Nación como Secretaría de Comercio, AFIP como así también en la Aduana. La última respuesta es que quedaba en Stand By el tema de los autos. Nosotros lo que decimos es que la zona franca es un hecho. Está construida. Hay empresarios locales que han invertido y que están muy contentos con que lo que se ha avanzado y han puesto plata para el desarrollo de sus locales, han comprado mercadería. Nosotros decimos avancemos en esa dirección para que podamos tener un polo comercial como es la Zona Franca que nos genere actividad para que dejen de ir a comprar a otros lugares y poder también atraer a otras personas que no solo sean de Río Gallegos sino también del interior de la provincia. Es otro de los sectores en los que nosotros queremos profundizar porque entendemos – lo hemos hablado con la Federación Económica en varias oportunidades – la situación que está viviendo el área de comercio y servicios de la provincia”.

Para concluir, Donnini se refirió a la búsqueda permanente de ingresos genuinos que posibiliten el desarrollo y logren “un equilibrio fiscal como decimos, con la gente adentro, un equilibrio fiscal sin echar trabajadores y sin entregar la Caja de Previsión Social”.