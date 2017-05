ATE exige a las autoridades políticas del oficialismo y la oposición que se reúnan en forma urgente

El Secretariado del Consejo Directivo Provincial y los Secretarios Generales de las Seccionales y Delegaciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la provincia de Santa Cruz comunica a las y los trabajadores del estado, medios de comunicación y pueblo en general lo siguiente:

La Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Santa Cruz, ante la situación de gravedad económica, social y política que están atravesando los trabajadores y trabajadoras el pueblo en su conjunto especialmente los sectores más vulnerables de la sociedad que son nuestros niños y niñas, jubilados y jubiladas, ha decidido poner en valor y como prioridad a la provincia de Santa Cruz, por lo que es necesario que tanto la máxima autoridad de la provincia que es la Gobernadora Alicia Kirchner y el representante del Gobierno Nacional en Santa Cruz el Diputado Nacional Eduardo Costa se reúnan en forma URGENTE para resolver todos los problemas que tiene el pueblo de Santa Cruz.

Sería bueno que el legislador deje de hacer politiquería barata y circos mediáticos en los medios de comunicación nacionales que solo beneficia a los grupos económicos mediáticos y no al pueblo Santacruceño.

Por su parte como solución a la crisis la gobernadora Alicia Kirchner propone moderar el déficit fiscal de Santa Cruz ajustando el gasto a través de un congelamiento de los sueldos de los trabajadores estatales. Pero tampoco la extorsión del gobierno nacional de condicionar esa ayuda obligando a la provincia a reducir el gasto público, que significa echar trabajadores del estado.

Porque también se tiene que hacer cargo de las 26 años de gobierno que no pudieron resolver los problemas de fondo.

Hoy desde nuestra óptica vemos con preocupación que los conflictos sindicales y sociales a pesar del tiempo transcurrido no se solucionan y entraron en un cuello de botella donde vemos que a pesar de las movilizaciones, acampes etc. Se naturalizan y no se están obteniendo soluciones de fondo.

Por eso desde ATE consideramos que tenemos la autoridad política porque durante todos estos años hemos librado largos conflictos por reivindicaciones para los trabajadores , por eso hoy exigimos a las máximas autoridades políticas del oficialismo como de la oposición que se reúnan en forma URGENTE para resolver todos los problemas que tiene el pueblo de Santa Cruz, si esto no sucediera por mezquindades políticas o por intereses personales esta Asociación Sindical procederá a profundizar acciones en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta tanto los representantes políticos se sienten en forma responsable y con la mirada puesta en Santa Cruz a resolver rápidamente lo que el pueblo viene exigiendo desde hace meses.

POR EL SECRETARIADO DE LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CRISTIAN OLIVIA HECTOR AMPUERO ALBA CURAQUEO ALEJANDRO GARZON

SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL

ATE RIO TURBIO ATE LAS ERAS ATE PICO TRUNCADO ATE – CDP

CARLOS GARZON RICARDO HUESO FRANCO CHAUQUI MARCELO GADANO

SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GEENERAL SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL

ATE CALETA OLIVIA ATE 28 DE NOVIEMBRE ATE LOS ANTIGUOS ATE PUERTO DESEADO

JOSE VILAN GRACIELA ROMERO MARCOS AGULERA MARGARIATA MANSILLA

SECRETARIO GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL SECRETARIA GENERAL

ATE GOBERNADOR GREGORES ATE ZONA CENTRO ATE TRES LAGOS ATE LAGO POSADAS

(Pto. Sta Cruz y Piedra Buena)

ANDREA HERRERO ANDREA MAYORGA DANIELA DIRNPLAZ SEGUNSO VELEZQUES

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL DELEGADOS GENERALES

ATE SAN JULIAN ATE EL CALAFATE ATE FITZ ROY – JARAMILLO