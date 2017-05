Cámaras de Seguridad, Semáforos y sistema integral municipal tareas de la Dirección de Informática

El director de informática, Ricardo Muñoz Larreta, contó las actividades que están realizando desde su área “una de ellas es las cámaras, estamos montando el centro de monitoreo, hemos logrado conseguir todos los elementos eléctricos que nos estaban haciendo falta para la puesta en macha y además la reparación del lugar físico en sí. Después de las últimas lluvias y los días de inundación hemos descubierto una filtración que podía dañarnos los equipos así que tuvimos que repararlos y ahora ya están montando las cámaras en las torres primero, haciendo lo que se llama una presentación para sacar panorámicas y ajustar los últimos detalles y ya estaríamos encarando la fase final”.

“Las cámaras van a estar instaladas en 8 puntos de la localidad. En general se manejan con paneos generales desde el centro de monitoreo, algunas usan paneo general, otras que ajustan la cuadrícula, son móviles y además usan zoom óptico más un digital, son impresionantes. En principio se le puede dar cualquier tipo de uso la filmación, queda a disponibilidad de la justicia, guardado” explicó el funcionario que estimó “es muy difícil calcular tiempos en este momento porque habíamos hecho una primera aproximación luego una segunda pero siempre surgen imprevistos, personal que renuncia, equipos que no funcionan, una inundación que te mete una filtración. Tenemos la idea de colocar ya tres cámaras, en el centro de monitoreo se está montando toda la parte eléctrica mas la parte de carpintería para sostener los equipos. Las cámaras se instalan y es escalable el sistema así que eso es lo de menos, lo difícil es como cualquier obra son los primeros pasos donde hay que montar toda la logística, montar las antenas, la configuración inter zonas y demás. La cuestión de operación no la hacemos nosotros, solo hacemos la parte técnica. Estimo que va a ser gente capacitada la que se va a encargar de esto porque no se trata de mirar cámaras sino hay que saber qué mirar, qué buscar”.

Con respecto a los semáforos, comentó “uno de los mayores problemas que tiene la dirección es que no tiene personal y muchos de los repuestos que necesitamos no se encuentran en la localidad. Nos han quedado manuales por ejemplo de los semáforos y de la red, eso lo fuimos consiguiendo desde la dirección, capacitándonos de forma privada para poder empezar a trabajar en lo que es la programación de los semáforos, ahora estamos con el tema de cambio de lámparas, hemos tenido una placa quemada incluso después de la inundación, los días de lluvia fue complicado porque hubo algunos problemas con servicios públicos por ejemplo que me daban baja tensión en las placas y dañó algunos equipos, otros se me desprogramaron y eso hay que reparar con electrónica que el municipio no cuenta así que eso lo hago en mi local cuando hay un momento y la parte de programación no hay quien se pueda ocupar o sea por lo menos razonablemente, así que lo tengo que hacer yo en los momentos que tengo libre del diseño, por lo pronto estamos haciendo la reparación física de equipos, cambiando lámparas, reparando placas y demás”.

Con respecto al diseño del software dijo “estamos finalizando la zona de liquidación de haberes, hay que tener en cuenta que esto va a incluir también la parte de recursos humanos, todo lo que es la base de datos queda incorporada y la liquidación de horas extras, de descuentos de días, adelantos de haberes ya queda unificado entonces en realidad son dos áreas, que también se complementa con la parte de tesorería y de control de bancos, porque el pago de sueldos se hace a través de cuentas bancarias entonces lo que hace el sistema es controlar que lo que se haya liquidado salga de la cuenta de sueldos del municipio. Es una forma más de controlar la gestión. Que tengan movimientos de la cuenta de sueldos que no sean extraños al pago de sueldos. Tienen que coincidir todos esos controles para que se pueda efectuar”.

Finalmente destacó que después continuarán con toda la parte de patrimonial, y el control de las contrataciones.