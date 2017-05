Punta Loyola: Trabajadores en alerta y asamblea permanente

Los trabajadores que se desempeñan en el complejo Punta Loyola se encuentran en alerta y asamblea permanente en defensa de sus puestos de trabajo, ante el achicamiento que desde la intervención de YCRT se pretende darle a la terminal marítima.

Esta mañana en las instalaciones del complejo ferro portuario de Punta Loyola la Junta interna de ATE realizó una asamblea en la que estuvieron presentes más de 150 trabajadores. En horas de la tarde cerca de las 16:30, una nueva asamblea esta vez frente a Casa Dos ubicada en calle El Cano de esta ciudad los trabajadores decidieron mantenerse en alerta y asamblea permanente.

Cristian Oliva

Secretario General normalizador de ATE Río Turbio, Cristian Oliva, indicó que “estuvimos esta mañana en Loyola hemos reunido más de 150 compañeros y están convencidos de lo que está pasando Punta Loyola es en estos momento un lugar muy delicado, están debilitando al trabajador porque la empresa ha sido muy dura con ellos, nosotros hemos dicho durante todo este tiempo que se venía el ajuste con los trabajadores”.

“Desde la empresa se pretende achicar el funcionamiento avasallando a los compañeros ofreciendo retiros voluntarios, o intentando enviarlos a vivir a Río Turbio, los compañeros debe empezar a entender que acá no se trata de una movida sindical sino que es en defensa de los puestos de trabajo y de nuestros trabajadores” finalizó.

Mario Hinding

Por su parte, Mario Hinding, integrante de la Junta Interna de Punta Loyola manifestó “como es de público conocimiento la problemática está establecida por la línea política que hoy maneja a la Empresa”.

“No se tienen afirmaciones de lo que va a suceder con los sectores laborales, no quieren dar de hecho información precisa de lo que va a suceder con Loyola, ayer después de una reunión paritaria la propuesta de la empresa fue dejar afuera al sector laboral, no tiene en cuenta el trabajo que estamos llevando por administración no queremos que se terserice este trabajo que estamos llevando adelante, están ninguneando a la gente , quieren que esto se achique de la peor manera para que el costo político se lo lleve el trabajador”.

Haciéndonos quedar ente la sociedad como vagos, como trabajadores que estamos ganado mucho dinero sin hacer nada, y lo que nos queda es a salir a hacer entender que la gente de Loyola está poniendo la espalda para que esto sea lo que tiene que ser”.

Rolando Ormeño

Finalmente, Rolando Ormeño trabajador del complejo ferro portuario por su parte indicó que: “Bueno la situación esta complicada pero nosotros estamos acostumbrados a luchar y a estar de pie Loyola es viable y ellos dicen que no lo es. Nosotros la vamos a defender como sea porque estamos acostumbrados a luchar por lo nuestro”. Cerró.