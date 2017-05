Intendente González: evaluó situación provincial, reunión con Gobernadora y Senadores Nacionales

Formando parte de la comitiva que acompaño a la Gobernadora y el Vicegobernador a la ciudad de Buenos Aires, donde además llevará a cabo gestiones en distintas empresas, el intendente Gustavo González brindó detalles sobre el encuentro que mantuvo con Alicia Kirchner antes de la reunión con el Ministro Frigerio “nos brindó un panorama más exhaustivo de esta crisis económica y financiera que tenemos en la provincia. Como bloque de intendentes también queremos saber de qué manera podemos trabajar junto al gobierno provincial justamente para poder salir de esta coyuntura que estamos atravesando, no son los momentos que todos quisiéramos donde podríamos entre otras cosas ver cuáles son los proyectos que podemos presentar para poder trabajar por toda nuestra comunidad, hoy nos abocamos a saber cómo son los ingresos que tiene la provincia y como es el derrame que también va a los municipios”.

P

or otra parte mostró su preocupación por el tratamiento que le dan los medios nacionales a la situación santacruceña, “uno ve hace horas atrás salió una nota de Infobae diciendo “La Gobernadora se reúne con Rogelio Frigerio” eso es el titulo después cuando vas a leerla ponen “la ex gobernadora” es como que quieren anunciar que la gobernadora o presenta la renuncia o que la vienen a sacar. La verdad que no respetan la institucionalidad y es algo que nos preocupa, y mas también como se viene moviendo quienes son los candidatos en el caso de Eduardo Costa que hoy es diputado y quiere la banca de senadores que están en una campaña electoral y no preocupados justamente en ver cómo la provincia de Santa Cruz va a salir de esta crisis”.

“Ellos habían pedido que les hagan el plan económico al 2019, pero no podemos mirar de acá a dos años y medio que nos queda tenemos que ir más allá, para que los que vengan también se encuentren con algo más claro. En esto el gobierno nacional indirectamente y con voz baja te están diciendo “necesitamos afuera de la administración pública provincial y municipal 10.000 trabajadores, necesitamos que hagan la armonización de la Caja o que hagan el traspaso de la Caja de Previsión Social a la nación”, pidieron la ley de lemas. La gobernadora no va a echar gente porque lo ha dicho públicamente, en su discurso el 1° de marzo de este año dijo que la Caja es intransferible y eso es lo que sigue sosteniendo, si hay intencionalidades por parte del gobierno nacional que se hagan esas dos modificaciones, que presenten los proyectos en la legislatura los del frente Cambiemos, son los diputados que responden a ellos, no lo vamos a hacer nosotros” aseveró González.

Sobre el encuentro que mantuvieron junto con Pablo González, intendentes y el diputado Matías Mazú con los Senadores Miguel Angel Pichetto y Juan Manuel Abal Medina destacó “hemos dado comparaciones con respecto a otras provincias donde el gobierno nacional ha autorizado distintos créditos para poder sobre llevar lo que le toca como gestión y la única que todavía no ha podido tomar deuda o que no le han otorgado la autorización para poder obtener un crédito es Santa Cruz, lo hizo hace muy pocos días Tierra del Fuego por 200.000 millones de dólares, Chubut tenía ya un endeudamiento por 600.000 millones de dólares y ahora lo amplió, y la única que no se puede endeudar es la provincia de Santa Cruz para el gobierno nacional” además resaltó “le venimos a pedir su ayuda, su acompañamiento y el jefe del bloque de senadores del PJ – Frente para la Victoria quedó en hablar con Rogelio Frigerio, también con el Banco Central para saber cuáles son las causas por el cual no aprueban en endeudamiento y el día 17 de mayo se comprometió a tratar que se restituyan los reembolsos por puertos patagónicos que para nosotros es algo fundamental y esencial para lo que es la costa atlántica aquellos que tenemos puertos. También se habló de la obra pública en Santa Cruz, de YCRT como falta un 20% para poner en funcionamiento la termo usina, el inicio de las represas sobre el río Santa Cruz”.