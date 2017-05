Samir Zeidan: “Es hora de que comiencen a gobernar para el pueblo y dejen de esconderse”

El Concejal Samir Zeidán, de Río Turbio, destacó la inacción del Gobierno Provincial y local, y remarco que “es hora de que comiencen a gobernar y aprendan a administrar.”

Zeidán señaló que Alicia Kirchner, sus Diputados y sus intendentes mienten a la gente, y se burlan de todo el pueblo santacruceño a la hora de hablar de la realidad de la provincia y agregó: “Como corruptos que son, se enriquecieron durante más de 30 años a costilla de todos nosotros, robaron descaradamente y llevaron a nuestra provincia a la terrible crisis que hoy enfrentamos.”

El concejal de Rio Turbio destacó: “el ahogo financiero del que siguen hablando constantemente, lo provocaron ellos, al robarle todo a nuestro pueblo, y llevarnos a enfrentar la mayor crisis de nuestra historia.”

Destacó que el Gobierno Nacional está cumpliendo con todas las leyes y realizando todas las transferencias que le corresponden a Santa Cruz. Además, está colaborando para que la Provincia brinde asistencia a las municipalidades y pague los salarios de los empleados públicos y los jubilados.

“Los funcionarios de nuestra localidad nos mienten cuando dicen que el gobierno nacional va a cerrar la megausina, en cambio hoy se ve una inversión de 1.100 millones de pesos y se está cerrando el contrato con Isolux Corsán para terminarla, lo que significara 800 puestos de trabajo nuevos”

“La gobernadora Alicia Kirchner y todos sus funcionarios, tienen que hacerse cargo del desastre que está pasando en Santa Cruz. Hace 25 años gobiernan la provincia y nuestra ciudad. No tenemos agua, salud, ni clases, se robaron millones en obras y hoy miran para otro lado, no actúan, no gobiernan”, agregó Zeidán.

“Nuestros jubilados siguen reclamando sus derechos a la intemperie y sin cobrar sus jubilaciones; la salud devastada; los trabajadores en continuo estado de incertidumbre con respecto el cobro de sus haberes; los docentes maltratados; las clases sin iniciar; el poder judicial paralizado; los empleados judiciales en la calle y el tarifazo; el aumento de sueldo a funcionarios y el aumento indiscriminado de la planta de personal que desde que “asumieron” la planta provincial aumento en 3000 nuevos empleados públicos, asegurándoles un lugarcito a muchos exfuncionarios del ex gobierno nacional para que puedan seguir robando a nuestro pueblo.”

“Por los medios nacionales y provinciales dicen que quieren debatir pero cierran la Cámara de Diputados, vacían las comisiones y faltan a las reuniones. Así es imposible generar un dialogo y trabajar para solucionar los problemas que tenemos en Santa Cruz.”

El edil enfatizó además que “mientras todo esto sucede, la Gobernadora de Santa Cruz dice no saber por qué motivo la gente se expresa, y subestima al pueblo de Santa Cruz una vez más imputando cualquier manifestación a la oposición política, al Presidente de la Nación o a los medios de comunicación.”

Finalmente, Samir Zeidán remarcó que es hora que Alicia Kirchner, y todos sus diputados e intendentes entiendan que el pueblo no tolerará más que se pisoteen sus derechos: “Basta de relato, basta de modelo, hágase cargo de lo que pasa en la provincia, transparente los números provinciales y deje de jugar a las escondidas que el pueblo está sufriendo.”